الشارقة، بعد تحقيق مرتبة متقدمة ضمن أفضل 5 أماكن عمل في القطاع العام بدولة الإمارات العربية المتحدة، حصلت "المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر" على شهادة "أفضل بيئة عمل" للسنة 2025-2026، للعام الثاني على التوالي، والتي تمنحها منظمة Great Place To Work العالمية المعنية بثقافة بيئة العمل، وذلك تكريماً لجهود المنطقة الحرة وإنجازاتها في تطوير ثقافة بيئة العمل المزدهرة والإيجابية، وتعزيز ثقة وجودة حياة الموظفين العاملين فيها.

وتستند هذه الشهادة إلى آراء الموظفين المباشرة والسرية، من خلال استطلاعات رأي مركزة واستبيانات شاملة تتضمن عدة مجالات تشمل ضيافة بيئة العمل، السلوك القيادي، الابتكار، التفاعل، المساواة وتكافؤ الفرص، التعاون، والسلامة، ونجحت المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر في الحصول على نسب عالية في جميع هذه المجالات، مما يؤكد التزامها بتعزيز بيئة عمل استثنائية يشعر الموظفون فيها بالترحيب بهم عند الانضمام إلى فريق العمل، إلى جانب شعورهم بالاحترام والأمان والحصول على معاملة عادلة وفرص متكافئة.

مناخ محفز على النمو والإبداع

وفي تعليق له على هذا الإنجاز، قال سيف السويدي، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة: "نؤمن في المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر بأن المورد البشري هو حجر الأساس لأي نجاح مؤسسي مستدام، وإن حصولنا على شهادة أفضل بيئة عمل للعام الثاني على التوالي يُجسد هذه القناعة، ويُعد ثمرةً مباشرةً لجهود ومتابعة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، التي رسّخت رؤية قيادية تضع الموظف في صميم منظومة التطوير والتميّز".

وأضاف: "يؤكد هذا الإنجاز أن بيئة العمل الصحية والجاذبة تنعكس إيجاباً على فرق العمل، إضافة إلى امتداد آثارها إلى مجتمع الأعمال الأوسع، حيث تعمل أكثر من 9600 شركة في مناخ محفز على النمو والإبداع والاستدامة، ما يعزز من قدرة المنطقة الحرة على استقطاب الشركاء الدوليين وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للمعرفة والاستثمار".

تعزيز النمو وجودة حياة الموظفين

وتبنت المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر سياسات شاملة ونفذت مبادرات متنوعة تستهدف تعزيز النمو والتواصل وجودة الحياة في بيئة العمل، ومنها إطلاق أكاديمية المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، التي تقدم ورش عمل تعليمية وتطويرية شهرياً بشكل منتظم، وتوفر لجميع الموظفين فرصة الحصول على تدريب مشترك بين الإدارات والأقسام المختلفة، وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين الأفراد من تطوير مهاراتهم ومساراتهم المهنية.

ومن خلال جهودها لتعزيز التفاعل والشمولية، قدمت المنطقة الحرة برنامجاً حافلاً بالأنشطة الهادفة التي تسعى إلى ترسيخ الروابط وتحتفي بالتنوع، ابتداء من الاحتفاء بالأيام الدولية والعالمية، وتعزيز الوعي بالقضايا الاساسية، واستضافة حفلات سنوية لتكريم الإنجازات الاستثنائية وتعزيز الروح المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك من خلال الإفطار السنوي.

وإيماناً بأهمية الصحة البدنية والنفسية، تنظم المنطقة الحرة فعالية رياضية مجانية كل أسبوعين، لتشجيع الموظفين على التواصل الاجتماعي، واستعادة النشاط والحفاظ عليه.

وأطلقت المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر "برنامج الرعاية المؤسسية والمسؤولية المجتمعية" لتعزيز تفاعل ومشاركة الموظفين، ومبادرات التطوع الجديدة، وبرامج الاستدامة، والمبادرات المجتمعية، مما قدم قيمة مضافة إلى بيئة العمل فيها، كما أسهمت مبادرات مؤثرة تشمل توزيع وجبات الإفطار على المتعففين خلال شهر رمضان المبارك، في تعزيز مكانة المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر كأول مدينة حرة في دولة الإمارات العربية المتحدة تضع التأثير الاجتماعي كمحور أساسي في تجربة موظفيها وهويتها المؤسسية.

منظومة أعمال مترابطة عالمياً

وتوفر المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر منظومة أعمال مترابطة عالمياً، وتستضيف شركات من أكثر من 40 دولة، وتُعرف بمجتمعها المتخصص الذي يضم أكثر من 1500 ناشر وصانع محتوى تعليمي وثقافي، وتجمع المنطقة الحرة بين مرافق عالمية المستوى وبيئة تشجع الابتكار وتسهم في تحقيق الاستدامة، وفي نهاية عام 2024، أطلقت المنطقة الحرة أول رخصة أعمال تجارية في العالم تصدر عبر تقنية الذكاء الاصطناعي، والتي تتيح إكمال التسجيل في مدة لا تتجاوز 5 دقائق.

ويترجم حصول المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر على شهادة أفضل بيئة عمل للمرة الثانية على التوالي الالتزام المستمر والجهود الحثيثة لتعزيز رضا وسعادة الموظفين، وتلبية أعلى المعايير الدولية في هذا المجال، وتقديم منصة فريدة لرواد الأعمال والشركات التي تسعى إلى النمو والازدهار في بيئة عمل متميزة.

-انتهى-

#بياناتشركات