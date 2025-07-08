الإمارات العربية المتحدة، دبي: اختيرت مدينة إكسبو دبي شريكاً رسمياً لمجتمع الأعمال في برنامج "ذا فاينال بيتش: دبي"، ما يجسد التزام المدينة ببناء منظومة أعمال مبتكرة وحيوية في قلب مستقبل دبي.

يجري حالياً تصوير البرنامج في مدينة إكسبو دبي، التي تستضيف النسخة الافتتاحية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط. ويعتبر "ذا فاينال بيتش" أطول برنامج تلفزيوني واقعي لريادة الأعمال في آسيا، ويأتي استضافة مدينة إكسبو له تأكيداً على مكانتها كوجهة رائدة للأعمال والابتكار في المنطقة.

شراكة استراتيجية ذات تأثير واسع

تساهم مدينة إكسبو بدور محوري في دفع العجلة الاقتصادية في دبي على المدى الطويل، بفضل موقعها الفريد وبنيتها التحتية المتطورة. وتوفّر المدينة، التي تعتبر منطقة حرة عالمية المستوى، بيئة ابتكارية مثالية تدعم نجاح الشركات على اختلاف أحجامها، وهذا ما يجعلها قاعدة نموذجية لبرنامج "ذا فاينال بيتش" الذي يهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة لرواد الأعمال بتوفير الإرشاد والترويج والتمويل.

تمثل هذه الشراكة انسجاماً طبيعياً بين رؤية مدينة إكسبو في استقطاب المؤسسات التي تتبنى الابتكار الهادف وتسهم في بناء اقتصاد المعرفة، وبين أهداف "ذا فاينال بيتش" في تسليط الضوء على المؤسسين الطموحين وتزويدهم بالخبرات والرؤى لتوسيع أعمالهم.

وفي تعليق لها، قالت منال البيات، الرئيس التنفيذي للشراكة في مدينة إكسبو دبي: "تحتضن مدينة إكسبو، التي تُعتبر القلب النابض لمستقبل دبي، منظومة أعمالٍ مزدهرة تضم مؤسسات من مختلف الأحجام – من رواد أعمال إلى شركات عالمية – يجمعها التزام مشترك بتحقيق التقدم المستدام في دولة الإمارات وخارجها. ونحن فخورون باستضافة برنامج "ذا فاينال بيتش" ومجموعة المتسابقين المبتكرين، ونتطلع إلى متابعة رحلاتهم واستكشاف فرص التعاون المستقبلية ضمن مجتمعنا التجاري النشط."

مدينة إكسبو دبي: حيث تنمو الأفكار الجريئة

تُعد مدينة إكسبو حاضنة حيوية للابتكار والمشاريع التعاونية، حيث توفر مسارات مرنة للأعمال وبنية تحتية متطورة مجهزة للمستقبل. كما تتيح المدينة الوصول إلى منظومة عالمية متكاملة، ما يضمن الازدهار للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب المؤسسات متعددة الجنسيات، ضمن مجتمع أعمال مترابط ومتنامٍ.

وتشكّل مدينة إكسبو الوجهة المثالية لانطلاق برنامج "ذا فاينال بيتش" في المنطقة، إذ تمنح المشاريع فرصة للنمو والتطور برؤية واضحة تسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية لدبي، وتعزز مكانتها على المستويين الإقليمي والعالمي.

وصرح جون أغيلار، مؤسس ومقدم برنامج ذا فاينال بيتش: "يمثل التعاون مع مدينة إكسبو دبي نقطة انطلاق قوية لنسخة "ذا فاينال بيتش: دبي" في الشرق الأوسط. فالتزام المدينة ببيئة أعمال طموحة وموجهة نحو المستقبل يجعل منها منصة استراتيجية لانطلاقة البرنامج".

وأضاف: "تُعد مدينة إكسبو دبي منصة مثالية للأفكار الطموحة، بفضل دورها كمركز يعزز ريادة الأعمال والابتكار. وتعزز هذه الشراكة مكانة نسختنا الإقليمية ضمن مجتمع أعمال حيوي يعكس روح ريادة الأعمال الإماراتية"

تسريع النتائج الريادية

يجمع" ذا فاينال بيتش: دبي" لجنة تحكيم رفيعة المستوى تضم مستثمرين وممولين أفراد، إلى جانب مجموعة مختارة من المؤسسين من داخل الإمارات وخارجها، حيث يعرض كل منهم مشروعه على أمل الحصول على التمويل، والدخول في شراكات استراتيجية، والوصول إلى الأسواق. وتمثل هذه النسخة الإقليمية لحظة مفصلية في إطلاق نموذج عالمي جديد من البرنامج يركز على تحقيق نتائج تجارية ملموسة للمؤسسين والمستثمرين على حد سواء.

تتولى شركة الإنتاج "دراغونز نيست" والحائزة على جوائز عدة مهمة إنتاج البرنامج، وبدعم محلي من شركة" تي 22 فيلمز " (Ti22 Films)، وسيُعرض حصرياً على قنوات OSN ومنصة OSN+ في الربع الرابع من عام 2025.

-انتهى-

#بياناتشركات