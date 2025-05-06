يتضمن "نوايف فيلج" 378 وحدة سكنية من وحدات الـ "تاون هاوس" الفاخرة المكونة من ثلاث إلى خمس غرف نوم

يتميز "نوايف فيلج" بموقعه الاستراتيجي في المنطقة الواقعة بين تلال نوايف شرق وغرب وعلى بعد خطوات من الشاطئ

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة 06 مايو 2025: أعلنت "مدن"، الشركة القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن إطلاق المشروع السكني الجديد "نوايف فيلج"، وهو أول مجتمع سكني لوحدات الـ "تاون هاوس" الفاخرة في جزيرة الحديريات بأبوظبي، والذي يقع في المنطقة الواقعة بين تلال نوايف شرق وغرب وعلى بعد خطوات من الشاطئ.

يعد "نوايف فيلج" مجتمعاً سكنياً متكاملاً يزخر بالمساحات الخضراء والمرافق المجتمعية، ما يضمن أسلوب حياة استثنائي تتوفر فيه كل الاحتياجات على مقربة من السكان، حيث يقع على بُعد خطوات قليلة من متاجر التجزئة والمطاعم الراقية. ويقدم المشروع مجموعة متنوعة من الخيارات السكنية، تتضمن 378 وحدة سكنية من وحدات الـ "تاون هاوس" الفاخرة، والمكونة من ثلاث إلى خمس غرف نوم، وجميعها متاحة للتملك الحر.

وتعليقاً على ذلك، قال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن القابضة: "يأتي إطلاق مشروع ’نوايف فيلج‘، الذي يعد جزءاً أساسياً من المخطط الرئيسي لمشروع الحديريات، تماشياً مع رؤية المجموعة الرامية إلى رسم معالم المشهد الحضري في إمارة أبوظبي، مما يعزز مكانة الإمارة كنموذج رائد ومبتكر في مجال التطوير الحضري."

من جانبه، قال إبراهيم المغربي، الرئيس التنفيذي، مدن العقارية: "يعكس إطلاق مشروع ’نوايف فيلج‘ خطط ’مدن‘ الطموحة لمواصلة تطوير مجتمعات سكنية استثنائية في إمارة أبوظبي. ويوفر ’نوايف فيلج‘ تجربة معيشية استثنائية تجمع بين الراحة والرفاهية لتلبي كافة الاحتياجات لقاطنيها."

ويضم المخطط الرئيسي لمشروع "نوايف" مجموعة من الأحياء السكنية المصممة بمواصفات عالمية تتميز كل منها بهويتها المعمارية الخاصة وإطلالاتها البانورامية على أفق أبوظبي ومياه الخليج العربي.

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نبذة عن مجموعة مدن القابضة:

تقوم مجموعة "مدن القابضة" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها بتطوير مجتمعات عصرية نابضة بالحياة، وتجارب ضيافة وأسلوب حياة عصري وفريد، إلى جانب مرافق رياضية عالمية المستوى. وتتمتع المجموعة المدرجة في سوق أبوظبي المالي، برؤية استراتيجية عالمية. ومن خلال محفظة أعمالها الشاملة والمتنوعة في دولة الإمارات، تعمل المجموعة على الاستثمار الاستراتيجي وتعزيز الابتكار على نطاق واسع لا مثيل له، مما يسهم في تشكيل المدن المستقبلية، حيث يتمحور هدفها الرئيسي في تقديم قيمة مستدامة طويلة الأجل، ووضع الأسس لحياة متكاملة.

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