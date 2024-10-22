يضم "ميار" وحدات سكنية متعددة الطوابق هي الأولى من نوعها في أبوظبي

يلبي مشروع "ثريا" الطلب المتزايد على الـ "تاون هاوس" قي قلب جزيرة الريم في أبوظبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت "مُدن"، المتخصصة في تطوير المجتمعات العصرية والوجهات الترفيهية والمرافق الرياضية عالمية المستوى، مشروع "ميسان" للتملك الحر في جزيرة الريم، وتضم المرحلة الأولى من المشروع مجتمعين سكنيين عصريين ومتكاملين هما "ميار" و"ثريا".

ويعد مشروع "ميسان"، الذي يمتد على مساحة أكثر من 600 ألف متر مربع، ، أحد المشاريع الرائدة التي تخدم أهداف الخطة التطويرية في جزيرة الريم، وسيمتاز المشروع عند اكتماله في توفير تجارب معيشية راقية وفق أعلى المعايير العالمية التي توفر بيئة معيشية مثالية لساكنيها.

ويضم المجتمع السكني "ميار" على 132 وحدة سكنية متعددة الطوابق هي الأولى من نوعها في أبوظبي، حيث تتكون الوحدة السكنية الواحدة على 2 "تاون هاوس" بمساحة 245 متر مربع لكل "تاون هاوس"، وشقة علوية في الطابق الثاني والثالث حيث تتراوح مساحتهما ما بين 218 و 269 متر مربع، حيث تم تصميمها على مساحات توفر بيئة سكنية استثنائية تلائم احتياجات ساكنيها وأنماط حياتهم العصرية، والتي تتناسب مع احتياجات العائلات التي تميل إلى إبقاء أحبائها بالقرب منها بالاضافة الى المستثمرين الراغبين بامتلاك وادارة مبانيهم السكنية الخاصة.

ويضم المجتمع السكني "ثريا"، على 184 وحدة سكنية (تاون هاوس)، والتي تبلغ مساحة الأربع غرف 318 متر مربع بينما تبلغ مساحة الثلاث غرف 236 متر مربع . وتتميز بتصاميمها المعمارية الفاخرة، حيث يستهدف المشروع شرائح مجتمعية متنوعة بما في ذلك العائلات والمستثمرون. ويتميز المشروع بسهولة الوصول الى الشاطئ والمتنزهات والمركز مجتمعي.

وتعليقاً على إطلاق المرحلة الأولى من المشروع، قال بيل أوريجان الرئيس التنفيذي لمجموعة "مُدن القابضة": "تحرص مُدن القابضة على إطلاق المشاريع السكنية العصرية والمتكاملة في إمارة أبوظبي، في إطار جهودها الرامية إلى توفير مجتمعات تُثري حياة السكان وتسهم في دفع عجلة النمو والازدهار العمراني المستدام، والمساهمة في تحقيق رؤية أبوظبي في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للمعيشة.

من جانبه، قال إبراهيم المغربي، الرئيس التنفيذي لشركة "مُدن العقارية": "نحن سعداء بإطلاق المرحلة الأولى من مشروع ميسان، الذي يعكس التزام الشركة بتطوير وتقديم تجارب معيشية راقية وفق أعلى المعايير العالمية. وأضاف: "تُعتبر المرحلة الأولى من المشروع نقطة انطلاق للمراحل المقبلة، التي ستشمل على وحدات سكنية وفلل، وخدمات متنوعة، ليصبح المشروع متكامل ومستداماً."

تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من المشروع أصبحت متاحة الآن لجميع المشترين من مختلف الجنسيات. لتسجيل الاهتمام بالمشروع، يمكن للراغبين من الأفراد والمستثمرين زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.modon.com أو الاتصال على الرقم Modon800.

نبذة عن مجموعة مدن القابضة

تقوم مجموعة "مُدن القابضة" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها بتطوير مجتمعات عصرية نابضة بالحياة، وتجارب ضيافة وأسلوب حياة عصري وفريد، إلى جانب مرافق رياضية عالمية المستوى. وتتمتع المجموعة المدرجة في سوق أبوظبي المالي، والتي تساهم القابضة (ADQ) والشركة العالمية القابضة (IHC) كأغلبية مساهمين. ومن خلال محفظة أعمالها الشاملة والمتنوعة في دولة الإمارات، تعمل المجموعة على الاستثمار الاستراتيجي وتعزيز الابتكار على نطاق واسع لا مثيل له، مما يسهم في تشكيل المدن المستقبلية، حيث يتمحور هدفها الرئيسي في تقديم قيمة مستدامة طويلة الأجل، ووضع الأسس لحياة ذكية ومتصلة.

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