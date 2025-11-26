"مدن" تنضم إلى ائتلاف من المستثمرين لتطوير مضمار "ويلنغتون إنترناشيونال للفروسية" وتحويله إلى وجهة راقية تجمع بين المرافق السكنية والرياضية ومرافق الضيافة في منطقة ويلنغتون في بالم بيتش كاونتي بولاية فلوريدا الأمريكية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "مدن القابضة" (مدن)، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، اليوم عن استثمار استراتيجي في شركة "ويلنغتون لايفستايل بارتنرز" (WLP)، لتنضم بذلك إلى ائتلاف من المستثمرين الحاليين في الشركة.

سيسهم استثمار "مدن" في تطوير منشآت "ويلينغتون إنترناشونال" للفروسية على المدى الطويل، إلى جانب إنشاء مشروع عقاري راقٍ يضم وحدات سكنية، وفندقاً، وسوقاً تجارياً، إضافة إلى ملعب لبطولات الغولف، وذلك في منطقة ويلينغتون بولاية فلوريدا، الوجهة العالمية الأبرز لرياضة الفروسية. ويمثل هذا الاستثمار أول دخول مباشر لشركة "مدن" في مشروع تنموي قائم على رياضة الفروسية في الولايات المتحدة، ما يعزز محفظتها العالمية، ويدعم استراتيجيتها القائمة على التعاون مع الشركات الدولية الرائدة لتوسيع حضورها في مشاريع تطوير الوجهات الفاخرة حول العالم.

كما يعزز هذا التعاون مكانة "مدن" كمستثمر عالمي موثوق في المشاريع العقارية وأنماط الحياة واسعة النطاق وعالية القيمة.

وانضمت "مدن" إلى مجموعة المستثمرين والمشغلين في "ويلينغتون لايفستايل بارتنرز" لدعم تطوير محفظة متكاملة من الوجهات المتخصصة بنمط الحياة والرياضات الراقية. وتشمل هذه المحفظة منشآت "ويلينغتون إنترناشونال" العالمية لبطولات الفروسية، و"ذا واندررز كلوب"، وهو نادٍ ريفي خاص مصمم للعائلات يشمل مرافق للغولف والتنس والسباحة والطعام، بالإضافة إلى مشروع "ذا ويلينغتون"، المجتمع السكني الخاص الذي يضم 253 مسكناً ومن المقرر افتتاحه في عام 2028، ويحتوي على ملعب لبطولات الغولف من تصميم ديفيد ماكلاي كيد.

كما تشمل الخطة إنشاء وجهة متكاملة جديدة تحت اسم "ذا ماركت بليس"، تضم فندقاً أنيقاً ومجموعة من المساكن والمتاجر والمكاتب والمطاعم. وتشكل هذه المشاريع مجتمعة مخططاً تطويرياً طويل الأمد يهدف إلى ترسيخ مكانة ويلينغتون كعاصمة عالمية للفروسية ووجهة مرموقة لأساليب الحياة العصرية.

يشمل الاستثمار أيضاً اتفاقية ترخيص استراتيجية تتيح لشركة "مدن" استخدام العلامة التجارية وحقوق الملكية الفكرية الخاصة بـ"ويلينغتون إنترناشيونال في عدد من الأسواق الاستراتيجية المهمة، وذلك لدعم تطوير وجهات مستقبلية متكاملة تُعنى بنمط الحياة والمجتمعات السكنية. وبموجب الاتفاقية، ستصبح "مدن" أيضاً الراعي الرئيسي لمهرجان "وينتر إيكواستريان" ومهرجان "أديكوان ® العالمي للترويض"، وهما أكبر وأطول المسابقات الممتدة في العالم في مجالي قفز الحواجز والترويض، حيث يستقطبان سنوياً أكثر من 250 ألف عارض وزائر.

بهذه المناسبة قال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة "مدن القابضة": "يمثل هذا الاستثمار خطوة استراتيجية تعكس التزام ’مدن‘ بتوسيع حضورها العالمي من خلال التعاون مع شركاء عالميين يشاركوننا الرؤية ذاتها في تطوير وجهات عقارية استثنائية تجمع بين جودة التصميم وروح الابتكار والارتباط الثقافي. إن شراكتنا مع ’ويلينغتون لايفستايل بارتنرز‘ تتيح لنا دخول سوق حيوية في الولايات المتحدة، وتعزز مكانتنا كمطور رائد لوجهات سكنية ورياضية وسياحية متكاملة تتسم بالاستدامة وتلبي التطلعات العالمية".

من جانبه قال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مدن القابضة": " "تنسجم شراكتنا مع ’ويلينغتون لايفستايل بارتنرز‘ مع استراتيجية ’مدن‘ لتطوير وجهات متكاملة ترتقي بمفهوم الحياة من خلال دمج المجتمع، الرياضة والضيافة في مكان واحد.

ويُعد ’ويلينغتون إنترناشونال‘ أحد أبرز المعالم العالمية في الفروسية، وتوفر هذه الشراكة فرصة قيّمة لتبادل الخبرات في مجالات التشغيل والتخطيط الشامل والتصميم. كما تمثل رافداً لمحفظتنا المتنامية التي تشمل جزيرة الحديريات ورأس الحكمة ولا زاغاليتا، بما يعزز التزام ’مدن‘ بتقديم مشاريع نوعية بمواصفات عالمية تحدث أثراً تحويلياً في أسواقها."

وقال مارك بيليسيمو، مؤسس ويلنغتون لايفستايل بارتنرز: "يشكل انضمام مجموعة مدن القابضة إلى ويلينغتون لايفستايل بارتنرز خطوة نوعية تجمع نخبة من الخبرات المتميّزة. فبفضل خبرة مدن الواسعة في تطوير الوجهات العالمية، وريادة دوغ ماكماهون وشركة نيكسوس لكجري كولكشن في ابتكار المجتمعات السكنية الراقية، إلى جانب خبرة الفارس موراي كيسلر في إدارة شركة ويلينغتون إنترناشونال، أصبحنا في موقع يتيح لنا تحقيق رؤيتنا لتقديم وجهة فروسية عالمية بمعايير جديدة من الجودة والتميّز في ويلينغتون".

نبذة عن مجموعة مدن القابضة

مدن هي شركة قابضة عالمية مقرها في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. تقود مدن مسيرة الابتكار في التطوير العمراني، وتحرص على تصميم تجارب متميزة تتخطى التوقعات، وتشمل قطاعات أعمالها الأساسية عدة مجالات رئيسية، بما في ذلك العقارات، الضيافة، إدارة الأصول، الاستثمارات، الفعاليات، والسياحة. ولدى مدن التزام ثابت بتقديم فوائد مستدامة طويلة الأجل، وإرساء أسس الحياة الذكية والمتصلة.

نبذة عن ويلينغتون لايفستايل بارتنرز

تتّخذ شركة ويلينغتون لايفستايل بارتنرز (WLP) من مدينة ويلينغتون مقراً لها، وهي شركة استثمارية في قطاع العقارات والضيافة وإدارة المرافق الرياضية بدعم من مجموعة من المستثمرين الخاصّين، من بينهم مارك بيلّيسيمو، ليزا لوري، روجر سميث، جيف سكول، مايك سميث، وشركة نيكسوس لكجري كولكشن. بقيادة الرئيس التنفيذي دوغلاس ماكماهون والرئيسة بايج نونيِز، تدير شركة WLP محفظةً تشمل مشروع ذا ويلينغتون، وهو نادٍ سكني خاصّ جديد، إلى جانب مضمار العروض الفروسية ويلينغتون إنترناشونال، ونادي ذا واندَررز، فضلاً عن سوق تجاري فاخر يضم فندقاً راقياً ومساكن ومتاجر ومكاتب ومطاعم. وتلتزم الشركة بالاستثمار في ويلينغتون على المدى الطويل، وتعزيز مكانتها بصفتها الوجهة الأولى لرياضات الفروسية في العالم.

www.wlpfl.com

نبذة عن ويلينغتون إنترناشيونال

تأسست ويلينغتون إنترناشيونال عام 1974، وتمتد على مساحة أكثر من 200 فدان في قلب مدينة ويلينغتون بولاية فلوريدا، وتُعدّ وجهة عالمية رائدة لرياضات الفروسية. وتستقطب المنشأة سنوياً فرساناً وزوّاراً من جميع الولايات الأميركية الخمسين وأكثر من 55 دولة، وتستضيف على مدار العام بطولات وفعاليات فروسية عالمية المستوى. وتجمع بين مضامير ومنشآت فروسية متطوّرة وتجارب ضيافة فاخرة ومطاعم ومتاجر مميّزة، مساهِمةً بما يزيد على 500 مليون دولار سنوياً في الاقتصاد المحلي لمقاطعة بالم بيتش من خلال السياحة وفرص العمل والاستثمارات الدولية.

