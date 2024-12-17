الرباط، المغرب: أعلنت مجموعة مدن القابضة بالتعاون مع "فنادق ومنتجعات فورسيزونز"، افتتاح فندق "فورسيزونز الرباط في قصر البحر" بقلب العاصمة المغربية الرباط، عاصمة الأنوار والوجهة السياحية العريقة.

وحضر حفل الافتتاح كل من السيد فؤاد عالي الهمة مستشار الملك محمد السادس، وسعادة العصري سعيد الظاهري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المغربية، ومعالي جاسم محمد بو عتابه الزعابي رئيس مجلس إدارة مدن القابضة، وبيل أوريجان الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن القابضة، ومارك داردين الرئيس التنفيذي لشركة مدن للضيافة، وأدريان ميسيرلي رئيس العمليات الفندقية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى "فورسيزونز"، وجريجوري فيو المدير العام للفندق، إلى جانب عدد من ممثلي الحكومة المحلية وكبار المسؤولين ورجال الأعمال ووسائل الإعلام.

ويقع فندق "فور سيزونز" على ضفاف المحيط الأطلسي، والذي يمتد على مساحة 12 هكتار، ويقدم مجموعة واسعة من خيارات الإقامة، وتطل معظم غرف وأجنحة الفندق البالغ عددها أكثر من 200 غرفة فندقية وجناح، على شواطئ المحيط الأطلسي.

وتعليقاً على افتتاح الفندق، قال معالي جاسم محمد بو عتابه الزعابي رئيس مجلس إدارة مدن القابضة: "سعداء بافتتاح فندق "فور سيزونز" الرباط بقصر البحر، والذي يمتد تاريخه إلى القرن الثامن عشر ليصبح اليوم معلماً بارزاً يجسد مفهوم الضيافة الفاخرة ويُضاف إلى سلسلة فنادق "فور سيزونز"." وأضاف: "تفخر "مدن القابضة" في المساهمة هذا الصرح الفندقي الجديد في العاصمة المغربية الرباط والتي تمثل بتاريخها العريق وموروثها الثقافي الغني منارةً للسياحة وتتبوأ مكانةً مرموقة كوجهة سياحية رائدة على مستوى المنطقة والعالم."

من جانبه، قال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن القابضة: "يسرنا المشاركة في تطوير وإعادة إحياء هذا القصر التاريخي العريق. وبفضل الالتزام المشترك بالابتكار والتميز مع الشركاء الاستراتيجين، نعتز بإطلاق "فندق فور سيزونز الرباط" في قصر البحر والذي سيكون صرحاً للضيافة ووجهة جذب سياحية ومحط اهتمام العديد من الزوار الباحثين عن استكشاف تجارب فندقية وخيارات إقامة فاخرة."

وقال أدريان ميسيرلي، رئيس العمليات الفندقية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى "فورسيزونز": " سعيدٌ بحضور حفل الافتتاح الرسمي، إلى جانب شركائنا من "مدن القابضة"، للاحتفاء بإعادة إحياء هذا المعلم التاريخي المميز في مدينة الرباط الجميلة والنابضة بالحياة. ونتطلع للترحيب بالضيوف من جميع أنحاء العالم لاستكشاف هذه الوجهة الفريدة بتجاربها الفاخرة وخدماتها ذات الجودة العالية."

ويعود تاريخ "فورسيزونز الرباط في قصر البحر" إلى القرن الثامن عشر، حيث تم تشيده كمقر إقامة صيفية للسلطان مولاي سليمان، قبل أن يتم إعادة ترميمه وتحويله إلى منشأة فندقية فاخرة. ويقع الفندق الذي تبلغ مساحته نحو 50 ألف متر مربع في "حي المحيط التاريخي"، على بعد دقائق فقط من أبرز معالم المدينة، ويضم الفندق، 11 مبنى، ستة منها تاريخية تم تجديدها بعناية وخمسة أخرى جديدة كلياً، وسط حدائق ومناظر طبيعية خلابة.

ويضم فندق فورسيزونز الرباط على مباني تاريخية وحديثة وساحات ساشعة بين الحدائق الأندلسية والمسابح الداخلية والشواطئ، حيث يضم الفندق مجموعة من أرقى الخدمات الفندقية التي تلبي مختلف احتياجات الضيوف بما في ذلك "مركز سبا"، وصالون تجميل ومراكز للياقة البدنية واستوديوهات مخصصة لممارسة اليوغا في الهواء الطلق.

ويتميز التصميم الداخلي للفندق، الذي أشرف عليه المصمم "روجر نزاريان وشركاؤه"، بلمسات مغربية كلاسيكية بالاضافة الى أنه تم اضافة تكنولوجيا حديثة لتقديم تجربة استثنائية للضيوف في أجواء فاخرة من الراحة والاسترخاء.

نبذة عن مجموعة مدن القابضة

تقوم مجموعة "مدن القابضة" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها بتطوير مجتمعات عصرية نابضة بالحياة، وتجارب ضيافة وأسلوب حياة عصري وفريد، إلى جانب مرافق رياضية عالمية المستوى. وتتمتع المجموعة المدرجة في سوق أبوظبي المالي، برؤية استراتيجية عالمية. ومن خلال محفظة أعمالها الشاملة والمتنوعة في دولة الإمارات، تعمل المجموعة على الاستثمار الاستراتيجي وتعزيز الابتكار على نطاق واسع لا مثيل له، مما يسهم في تشكيل المدن المستقبلية، حيث يتمحور هدفها الرئيسي في تقديم قيمة مستدامة طويلة الأجل، ووضع الأسس لحياة متكاملة.

نبذة عن "فورسيزونز"

افتتحت "فورسيزونز" أول فندق لها في عام 1961 ومنذ ذلك الوقت أصبحت رائدة عالمية في مجال الضيافة والسكن الفاخر، مع التركيز على تجارب الخدمة الأصيلة التي لا مثيل لها. تدير "فورسيزونز" حالياً 133 فندقاً ومنتجعاً و55 عقاراً سكنيًاً في مراكز المدن الكبرى ووجهات المنتجعات في 47 دولة. تواصل الشركة النمو بعقلية تركز على الضيوف، بما في ذلك خطط عالمية لأكثر من 60 مشروعاً قيد التخطيط أو التطوير. بالإضافة إلى فنادقها ومنتجعاتها، تشمل عروض فورسيزونز التجريبية أكثر من 600 مطعم وركن مخصص للمشروبات على مستوى العالم، وتجربة طائرة "فورسيزونز" الخاصة، وتجربة قيادة "فورسيزونز"، ويخوت "فورسيزونز" القادمة. تتبوأ "فورسيزونز" مكانة مرموقة بين أفضل الفنادق والمنتجعات والمطاعم في العالم، وتُعد أرقى علامة تجارية للضيافة الفاخرة في استطلاعات القراء ومراجعات المسافرين وجوائز قطاع الضيافة. لمزيد من المعلومات والحجوزات، تفضل بزيارة fourseasons.com. للحصول على أحدث الأخبار، تفضل بزيارة press.fourseasons.com.

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