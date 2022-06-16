أعلنت "ولسبرينج"، إحدى مدارس "لايف بلس الدولية" في رأس الخيمة، بالتعاون مع شركة "كويست فور إكسلانس" المختصة بقطاع التعليم في "وادي السليكون" بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعمل مع وكالة "ناسا" للفضاء، عن إطلاق أول برنامج تعليمي لعلوم الفضاء في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويهدف البرنامج الفريد من نوعه، إلى تعليم الطلبة مختلف تخصصات علوم الفضاء، بما فيها برمجة الحاسوب، ومبادئ وأساسيات الهندسة، بالإضافة إلى تزويدهم بمهارات تخطيط وتنفيذ المشاريع العملية العلمية على أرض الواقع، إلى جانب العديد من الموضوعات ذات الصلة.

وتمهيداً لإطلاق البرنامج بشكل رسمي في العام الدراسي القادم، نظمت المدرسة ورشة عمل، لتعريف الطلبة بأهمية البرنامج، قدمها كيم داني، رائد الأعمال، والمدير التنفيذي لشركة "كويست فور إكسلانس"، عضو "اللجنة الاستشارية التعليمية" في "مختبر محطة الفضاء الدولية الوطني" التابع لـ "ناسا"، حيث تمكن الطلبة خلال الورشة إرسال رموز مشفرة إلى الروبوت "بيمو" التابع للشركة والمتواجد على متن محطة الفضاء الدولية، وقام الروبوت بعرض صور ورسائل الطلبة.

وتعليقاً على إطلاق البرنامج الطموح، قال مارتن كلوبر، المدير التنفيذي لمدارس "لايف بلس الدولية": "يتماشى البرنامج مع الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات في قطاع التعليم، وينسجم كذلك مع سعيها المتواصل للعب دور رئيسي في قطاع استكشاف الفضاء على مستوى العالم. كما يجسد حرص صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، على الارتقاء بجودة التعليم، وتوفير فرص الإبداع والابتكار، وتدريس علوم المستقبل لأبناء الإمارة وسكانها."

من جانبه أكد جيف كينجما، مدير مدرسة "ويلسبرينج" في رأس الخيمة، أن فرصة التعاون مع شركة تعليمية مرموقة في الولايات المتحدة الأمريكية ستفتح أبواباً تعليمية جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة."

وتخطط مدرسة "ويلسبرينج" خلال العام الدراسي القادم، تنظيم ورش عمل إضافية، وذلك ضمن خططها لتعزيز معرفة الطلبة بمواد (العلوم، التكنولوجيا، الهندسة، والرياضيات)، حيث سيتمكن الطلبة من الصف الرابع إلى الـ 12 في المدرسة من الانضمام إلى المستوى الأول لبرنامج علوم الفضاء، ويدعى "المحطة الملهمة - محطة الفضاء الدولية"، وذلك بشكل اختياري خارج ساعات الدوام الرسمي. كما سيتمكن الطلبة من الانضمام إلى المستوى الثاني من البرنامج ويدعى "برنامج الفضاء للمبتدئين – محطة الفضاء الدولة" وسيكون مادة ضمن برنامجهم الأسبوعي في مجالات (العلوم، التكنولوجيا، الهندسة، والرياضيات).

جدير بالذكر أن مدرسة "ويلسبرينج" تأسست في رأس الخيمة في العام 2015، بدعوة كريمة صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وتتبع المنهاج الأمريكي، من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الـ 12، وتلتزم بجودة التعليم في الدولة والإمارة، وتسعى إلى تعزيز مفهوم الإبداع والابتكار لدى الطلبة خاصة في مجالات (العلوم، التكنولوجيا، الهندسة والرياضيات).

وتدير مدارس "لايف بلس الدولية" 6 مدارس دولية في الصين، وواحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تخطط لإنشاء مدرسة في القاهرة، مصر بحلول عام 2024.



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