الرياض، المملكة العربية السعودية؛ أعلنت مدرسة كينجز كوليدج الرياض عن إنجازٍ جديد في مسيرة نموها وتوسعها المتواصل، بافتتاح مركز تجربة أولياء الأمور الجديد في واجهة روشن، ليمنح العائلات المهتمة فرصة استثنائية للتعرّف عن كثب إلى ملامح حرمها المدرسي الجديد في مجتمع سدرة، قبل افتتاحه الرسمي المقرر في أغسطس 2027.

ويشكّل المركز نقطة الانطلاق الأولى في رحلة الأسرة مع المدرسة، حيث صُمم ليكون مساحة تفاعلية وترحيبية تتيح لأولياء الأمور استكشاف المنهج الدراسي، والتعرّف إلى إجراءات القبول، والاطلاع على مجتمع المدرسة وقيمها التعليمية. ومن خلال نماذج تفاعلية ثلاثية الأبعاد، وعروض افتراضية تحاكي مرافق الحرم الجديد، إلى جانب اللقاءات المباشرة مع فرق القبول والإدارة المدرسية، يحصل الزوار على صورة شاملة عن البيئة التعليمية المستقبلية والفرص القيمة التي ستوفرها للطلاب.

وفي هذا السياق، قالت جاكلين دوران، مديرة مدرسة كينجز كوليدج الرياض: "يمثل افتتاح مركز تجربة أولياء الأمور خطوة مهمة ومصدر حماس كبير لنا، في إطار استعدادنا لإطلاع أولياء الأمور على الحرم الجديد للمدرسة في مجتمع سدرة. فهو يوفر فرصة قيّمة للأسر للتواصل مع فريقنا، واكتشاف المقومات التي تميز المدرسة، فضلاً عن التعرف إلى التجربة التعليمية التي نعمل على بنائها للأجيال القادمة. ونتطلع إلى استقبال مزيدٍ من العائلات ومشاركتهم رؤيتنا لهذه المرحلة الجديدة والواعدة".

ويأتي هذا الافتتاح عقب الإعلان في وقت سابق من هذا العام عن إطلاق مشروع الحرم الجديد للمدرسة في مجتمع سدرة بالشراكة مع روشن. واستناداً إلى النجاحات التي حققها حرم المدرسة في الدرعية، وإلى سجلها الممتد لست سنوات من التميز التعليمي في المملكة، يسهم الحرم الجديد في توسيع نطاق التعليم البريطاني المتميز الذي تقدمه المدرسة ليشمل مجتمع سدرة في شمال مدينة الرياض.

وقد صُمم الحرم الجديد خصيصاً وفق أعلى المعايير التعليمية الحديثة، حيث سيستقبل في مرحلته الأولى الطلبة من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف التاسع، على أن تتوسع الطاقة الاستيعابية والمراحل الدراسية تدريجياً عاماً بعد عام وصولاً إلى الصف الثالث عشر.

كما سيستضيف مركز تجربة أولياء الأمور برنامجاً متكاملاً من الفعاليات المجتمعية والأنشطة الموجهة للعائلات على مدار العام، بما فيها مبادرات لقاءات تعارف صباحية بعنوان "صباحات مرحبا" وجلسات "شاي ما بعد الظهيرة مع مديرة المدرسة"، إلى جانب مجموعة متنوعة من الفعاليات المصممة لتعزيز الروابط بين الأسر وترسيخ روح المجتمع المدرسي.

وتدعو مدرسة كينجز كوليدج الرياض العائلات المهتمة إلى زيارة المركز والمشاركة في هذه الفعاليات، بما يتيح لهم فرصة التعرف إلى مجتمع المدرسة المتنامي قبل الافتتاح الرسمي لحرمها في مجتمع سدرة.

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.kingscollegeriyadh.com/parent-experience-centre

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عن كينجز كوليدج الرياض سدرة:

كينجز كوليدج الرياض سدرة هي مدرسة متخصصة تعتمد المنهج البريطاني، ستفتح أبوابها في الربع الثالث من عام 2027 لاستقبال الطلاب من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى الصف الثالث عشر (من سن 3 إلى 18 عاماً). وتقع المنشأة التعليمية الجديدة داخل المخطط العام لمجتمع "سدرة" الذي تطوره "مجموعة روشن"، وتستند إلى الإرث العريق لكينجز كوليدج في المملكة المتحدة الممتد لأكثر من 145 عاماً، وإلى ست سنوات من الخبرة والنجاح في الرياض. صممت المنشأة التعليمية لتقدّم تجربة تعليمية شاملة برؤية عالمية، من خلال مرافق حديثة ومعايير عالية، وبرنامج أكاديمي قوي وفرص تعليمية مميزة في مجالات العلوم والرياضة والتقنية والهندسة والرياضيات والفنون المسرحية، إلى جانب برنامج واسع للأنشطة غير المنهجية يضم أكثر من 120 نشاطاً. وباعتبارها جزءاً من منظومة كينجز كوليدج الرياض وشبكة وكوغنيتا العالمية، يتبنى فرع سدرة ثقافة تعليمية تقوم على المجتمع والشجاعة والابتكار والتعاون والإبداع، بما يضمن بيئة تساعد كل طالب على التطور والازدهار.

لمحة عن مجموعة كوغنيتا:

تأسست مجموعة كوغنيتا في عام 2004، وتضم مجموعة متميزة من المدارس المرموقة التي تتوزع على 21 دولة مختلفة، وتتشارك ذات الهدف المتمثل في تحقيق الازدهار وسط عالم سريع التطور. ومن خلال أكثر من 90 مدرسة تتوزع في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وآسيا، توظف كوغنيتا أكثر من 22 ألف موظف متمرس من المعلمين والكوادر الداعمة لرعاية وتعليم 100 ألف طالب وتقدم تجربة تعليمية عالمية تمتد عبر خمس مناطق وتطرح 14 منهجاً أكاديمياً. وتقدم مدارس كوغنيتا أرقى الخدمات التعليمية العالمية التي تتجاوز مجرد تحصيل العلامات نحو تحقيق التطور الأكاديمي الشامل، وذلك من خلال تعزيز استقلالية الطلاب وتمكينهم من اكتساب المرونة والسلوكيات الإيجابية لمساعدتهم على تحقيق النمو والازدهار والنجاح في عالم سريع التطور.

وتتكون محفظة مدارس كوغنيتا الشرق الأوسط من 14 مدرسة تشمل: مدرسة رويال جرامر جيلفورد دبي، ومدرسة ريبتون دبي، ومدرسة ريبتون البرشاء، ومدرسة ريبتون أبوظبي، ومدرسة هورايزون الإنجليزية، ومدرسة هورايزون انترناشونال، ومدرسة رانشز برايمري، ومدرسة العين الناطقة بالإنجليزية في دولة الإمارات؛ ومدرسة دسمان ثنائية اللغة في الكويت؛ ومدرسة داوون هاوس الرياض ومدرسة كينغز كوليدج الرياض في المملكة العربية السعودية؛ ومدرسة داوون هاوس مسقط ومدرسة شلتنهام مسقط في سلطنة عُمان؛ ومدرسة كينغز كوليدج الدوحة في دولة قطر.

لمزيد من المعلومات حول كوغنيتا، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.cognita.com

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