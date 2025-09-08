الشارقة: استقبلت مدرسة فكتوريا الدولية بالشارقة السيدة كلثوم علي، مديرة التعليم للشرق الأوسط في شركة آبل، في زيارة رسمية، بهدف بحث آفاق التعاون المستقبلي واستكشاف سبل تطوير التعليم من خلال حلول رقمية مبتكرة ومتقدمة.

واستقبلها كلّ من السيد دين بايره، الرئيس التنفيذي لمجموعة مدارس فكتوريا الدولية، والسيد جيم ستيرنز، المدير المكلّف للمدارس، واستعرض الجانبان التجربة الريادية للمدرسة في دمج التكنولوجيا ضمن المنظومة التعليمية، وتُعدّ مدرسة فكتوريا الدولية، من أوائل المدارس في دولة الإمارات التي تبنّت مبادرة "أحضر جهازك الخاص" عبر استخدام أجهزة الآيباد، مما جعلها نموذجاً متقدماً في التحول الرقمي في التعليم.

وقال السيد دين بايره: " أن التحول الرقمي في التعليم ضرورة استراتيجية لضمان جاهزية طلابنا لعالم متسارع ومتغير، و في مدرسة فكتوريا، نؤمن بأن الشراكات مع شركات تكنولوجية رائدة مثل آبل ستعزز من جودة تجربتنا التعليمية، وتمنح طلابنا الأدوات والمعرفة اللازمة ليكونوا رواد المستقبل، و تمثل خطوة مهمة نحو بناء تحالفات استراتيجية تُحدث فرقاً حقيقياً في مشهد التعليم الرقمي في المنطقة."

وأضاف بايره : "التعلم عن طريق التكنولوجيا أصبحت وسيلة مهمة حيث تحفز الإبداع، وتعزز التفاعل بين الطلاب والمعلمين، نهدف إلى بناء بيئة تعليمية مرنة، ومحفزة على الابتكار، تواكب احتياجات الجيل القادم وتجهيزهم لمستقبل مهني وعلمي تنافسي."

و تأتي هذه الزيارة في إطار التزام مدرسة فكتوريا الدولية بتعزيز بنيتها الرقمية، وتوفير تجربة تعليمية حديثة تُراعي معايير الجودة العالمية، وتُسهم في تمكين جيل جديد من المتعلمين يتمتع بالمعرفة، والمهارات الرقمية، والقدرة على التكيف مع تطورات المستقبل.

ومن الجدير بالذكر أن مدرسة فكتوريا الدولية، بفروعها الخمسة، هي إحدى المشاريع التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.

