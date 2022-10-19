· كخطوة سابقة من نوعها على مستوى المدارس في الإمارات العربية المتحدة، افتتحت مدرسة ريبتون دبي مركز نيكون الإبداعي لتقدم لطلابها من خلاله تدريبًا حصريًا ومنتجات نيكون

· كما وافتتحت ريبتون دبي أيضًا مختبر الابتكار الحديث والمجهّز بأحدث التقنيات، بما في ذلك أجهزة آي ماك من آبل ومجموعة برامج أدوبي

· هذا وقد حضرت افتتاح المركز سعاد السويدي، أول مصورة إماراتية للحياة البرية

الإمارات العربية المتحدة: افتتحت مدرسة ريبتون دبي اليوم، بالتعاون مع نيكون، الشركة الرائدة عالميًا في مجال كاميرات التصوير الرقمي والأجهزة البصرية الدقيقة وتقنيات التصوير الفوتوغرافي، مركز نيكون الإبداعي الأول من نوعه في المنطقة، وذلك داخل حرم المدرسة. وتتلخّص الغاية من هذا المركز المخصّص لقيادة إنشاء المحتوى والاستكشاف الإبداعي على مستوى طلاب ريبتون دبي في تعزيز صقل المهارات الإبداعية للطلاب، إذ يتيح لهم فرصة استكشاف تطبيقات التصوير الفوتوغرافي والفيديو وما شابه.

وفي ما يتعلّق بالمساحة المخصّصة لنيكون داخل الحرم المدرسي في ند الشبا، تتضمّن حجيرة مخصّصة للتدوين الصوتي (البودكاست)، ومحطة تفريغ، ومحطة رسم متساوي القياس، وشاشة خضراء. كما وتم تجهيز المساحة الحديثة بأضواء وخلفيات وكاميرات نيكون، من أجل تزويد الطلاب بمساحة فريدة تتيح لهم استكشاف مهاراتهم الإبداعية وتعزيزها. وفي الواقع، إنّ المركز الإبداعي الذي يستوعب 15 طالبًا في آنٍ افتتحه فريق القيادة العليا في نيكون، بما في ذلك ناريندرا مينون، المدير العام لدى نيكون الشرق الأوسط، وجون يونغ، المدير العام للتسويق لدى نيكون آسيا، وجيسيكا فونج، مديرة لدى نيكون سنغافورة. كما وحضر الافتتاح الكبير سعاد السويدي، أول مصورة إماراتية للحياة البرية.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل المساحة الإبداعية مختبر ابتكار حديث من شأنه تمكين الطلاب عبر تزويدهم بأحدث التقنيات، مثل أجهزة آي ماك من آبل الأحدث والمجهزة بمجموعة برامج أدوبي المستخدمة في تعديل مقاطع الفيديو ودمج المؤثرات المرئية وتصميم الرسوم المتحركة وتعديل الصور.

وبالتالي، سيتمكّن طلاب ريبتون من الوصول إلى مختبر الابتكار في إطار المناهج التعليمية اليومية لمشاريع التشفير ومشاريع العلوم والتقنيات والهندسة والرياضيات. وتجدر الإشارة إلى أنّ طلاب ريبتون من السنة السابعة إلى السنة الثالثة عشرة يستطيعون حاليًا الاستفادة من مساحة الاستوديو المزوّدة بتقنيات عالية. أمّا الطلاب الأصغر سنًا، أي طلاب السنتين الخامسة والسادسة، فيمكنهم الاستفادة من ورش العمل المخصّصة لهم. كذلك، سيستضيف مركز نيكون الإبداعي دروسًا رئيسية وورش عمل إبداعية لمجتمع ريبتون الأوسع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي هذا الصدد، علّق ديفيد كوك، كبير مسؤولي التعليم في إكسيلا ومدير مدرسة ريبتون دبي: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نضع بين تصرّف طلابنا في ريبتون دبي فريق خبراء نيكون وما يحمل معه من أحدث التقنيات. تخونني الكلمات إذا ما أردت التعبير عن مدى فخري بمستوى الطلاب الموهوبين في مدرسة ريبتون، وهذا المركز الإبداعي الجديد سيمكّنهم طبعًا من استكشاف مهاراتهم الإبداعية بطرق فريدة ومثيرة للاهتمام. ولا شكّ في أنّ القدرة على الابتكار والتكيّف مع التقنيات الجديدة والتفكير الإبداعي تُعتبر جميعها بالغة الأهمية للمستقبل، ولذلك، إنّنا نعمل جاهدين لتجهيز طلابنا للانطلاق نحو عالم دائم التغير، وسيؤدي مختبر الابتكار من دون شكّ دورًا رئيسيًا في تحقيق ذلك".

في المقابل، علق ناريندرا مينون، المدير الإداري لدى نيكون الشرق الأوسط قائلًا: "إنّه لشرف كبير أن تتعاون نيكون مع ريبتون لافتتاح أول منطقة حصرية تخصّصها نيكون لإنشاء المحتوى. ولا شك في أنّ طلاب ريبتون موهوبون للغاية، ما يشعرنا بسعادة غامرة لأنّنا نشكّل جزءًا من رحلة إنشاء المحتوى الخاصة بهم. أمّا نحن كنيكون، فنؤمن برعاية المواهب وتعزيزها وتطويرها، ولذلك نسعى إلى تزوديها بالموارد اللازمة لتحقيق أهدافها. وعليه، نأمل أن يكون لهذا المركز الإبداعي دورٌ في تمكين الطلاب في ريبتون".

وعلى صعيد آخر، كان طلاب ريبتون قد شاركوا سابقًا في تقييم نيكون التعليمي لمؤهلات التصوير الفوتوغرافي، وقد تمحور حول موضوع "ضبابية الحركة"". وفي إطار ذلك التدريب، تمكّن الطلاب من التقاط مسارات إضاءة فريدة من خلال سرعات الغالق البطيئة أثناء استخدام ضوء آخر لرسم مسار في الخلفية.

وفي إطار علاقتها المستمرة مع نيكون، ستقدم ريبتون دبي للطلاب مجموعة من أنشطة نيكون التعليمية المثيرة، ومن ضمنها استضافة جلسات تعليمية بقيادة نيكون. هذا وسيستضيف حرم ند الشبا مسابقة تصوير داخلية، وستتكون لجنة التحكيم من خبراء من نيكون. علاوةً على ذلك، ستستضيف المدرسة المتميزة ورشة عمل نادي نيكون للأطفال التي يمكن لجميع الأطفال في مجتمع دبي الأوسع الاستفادة منها. وبهدف تعزيز المهارات الإبداعية عبر المنظومة التعليمية، تستعد ريبتون دبي لاستضافة دروس رئيسية وورش عمل إبداعية لأولياء الأمور والطلاب على حد سواء من مجتمع دبي الأوسع، وذلك في مركز نيكون الإبداعي في الأشهر المقبلة.

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نبذة عن نيكون

نيكون هي شركة رائدة عالميًا في مجال التصوير الرقمي والأجهزة البصرية الدقيقة وتقنية التصوير الفوتوغرافي، وهي معترف بها عالميًا بفضل إنجازاتها على مستوى وضع معايير جديدة لتصميم المنتجات، فضلًا عن أدائها في ما يختصّ بمعدات التصوير الفوتوغرافي الاستهلاكية والاحترافية الحائزة على جوائز. وتُعنى شركة نيكون الشرق الأوسط في المنطقة الحرة بتوزيع كاميرات رقمية وعاكسة مفردة العدسة للمستهلكين والمحترفين، كما وأجهزة نيكور البصرية، ووحدات فلاش وإكسسوارات فلاش لايت، والكاميرات الرقمية المدمجة نيكون كول بيكس، والأجهزة البصرية الرياضية من نيكون، بالإضافة إلى أحدث الكاميرات بدون مرآة، وذلك في أكثر من 50 دولة.

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