القاهرة: استقبلت مدرسة "بي تك" للتكنولوجيا التطبيقية، الأولى من نوعها في مجال تجارة التجزئة المتخصصة في التكنولوجيا التطبيقية في مجالات المبيعات والتسويق واللوجستيات في مصر، وفدًا رفيع المستوى من الهيئة التعليمية والتدريبية لقطاع التجزئة بجنوب أفريقيا، والتابعة لوزارة التعليم العالي والتدريب هناك. وذلك ضمن زيارة رسمية للوفد إلى مصر، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. تهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون التعليمي وتبادل الخبرات في مجال التعليم الفني والتعرف على خبرة وريادة بي تك في هذا المجال.

حضر من الوفد الذي زار المدرسة، السيد توم ماكناوزي رئيس مجلس إدارة الهيئة التعليمية والتدريبية لقطاع الجملة والتجزئة بجنوب إفريقيا، والسيدة م. شينجاتجي مديرة إدارة الاتصال والعلاقات مع الشركات، والسيدة زايدة دينوالي السكرتير الثاني للشؤون السياسية بسفارة جنوب إفريقيا في القاهرة. وكان في استقبالهم: السيدة رشا فتحي المشرف العام على مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والسيد أحمد يماني مدير "بي تك أكاديمي" للتعليم والتطوير وممثل الشريك الصناعي، والسيد أحمد عيد المدير الأكاديمي لمدرسة "بي تك للتكنولوجيا التطبيقية"، والسيد أحمد خليل المدير الإداري للمدرسة، والذين رحبوا بالوفد وأكدوا على أهمية التعاون في مجال التعليم والتدريب المتخصص.

وتستهدف الزيارة إلى استكشاف ريادة مصر وخبراتها المتقدمة في مجال التعليم المتخصص في تجارة التجزئة، والاستفادة من التجربة المصرية في تأسيس نماذج تعليمية ناجحة تواكب احتياجات سوق العمل في هذا القطاع بجنوب أفريقيا.

وتُعد هيئة التعليم والتدريب في قطاع تجارة الجملة والتجزئة ، إحدى الهيئات الرائدة التابعة لوزارة التعليم العالي والتدريب في جنوب إفريقيا. وعلى مدار أكثر من 24 عامًا، لعبت دورًا محوريًا في تنمية وتطوير المهارات، من خلال تنفيذ برامج ومشروعات مبتكرة تهدف إلى تعزيز كفاءة العاملين في هذا القطاع الحيوي.

تسعى الهيئة من الزيارة إلى ترسيخ مكانة قطاع تجارة الجملة والتجزئة، كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الجنوب الإفريقي، ودوره المحوري في توفير فرص العمل وتعزيز ريادة الأعمال. وتتمثل مهمتها في تأهيل وتطوير قوة عاملة ماهرة ومحترفة، تسهم في إحداث تحول إيجابي في القطاع، وترتكز رؤيتها على أن تكون الجهة الرائدة في تنمية المهارات على مستوى البلاد.

وخلال زيارته لمدرسة "بي تك للتكنولوجيا التطبيقية"، اطلع وفد الجنوب الإفريقي على أهداف وإنجازات وزارة التربية والتعليم وأهدافها الاستراتيجية، إلى جانب التعرف على استراتيجية شركة "بي تك" في إدارة المدرسة، باعتبارها أول مدرسة متخصصة في مجال تجارة التجزئة في مصر.

وشملت الزيارة جولة تفقدية شملت نماذج المحاكاة ومعمل خدمة العملاء، بالإضافة إلى الملعب والمنشآت الجديدة داخل المدرسة، والتي حظيت بإعجاب الوفد. وأشادوا بالدور القيم والفعال الذي تلعبه مدرسة "بي تك للتكنولوجيا التطبيقية" في تنمية المجتمع والارتقاء بمستوى التعليم الفني في مصر، وأكدوا أن الخبرة المتنامية لمصر في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتدريب المتخصص في تجارة التجزئة، تعكس التزامها بالابتكار والتميز، في المجال التعليمي.

والجدير بالذكر أن مدرسة بي تك تعد من أبرز المبادرات في مجال تأهيل الشباب لسوق العمل، حيث تقدم مناهج متخصصة معتمدة دوليا عن طريق بنك المهارات المصري، وتهدف إلى تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات العملية التي يحتاجونها في مجالات متعددة مثل البيع، خدمة العملاء، والتكنولوجيا. وتسعى المدرسة أيضًا إلى توفير بيئة تعليمية تركز على التحضير الجيد للشباب لمواجهة تحديات الحياة العملية وتحقيق النجاح في مجالاتهم المختلفة.

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