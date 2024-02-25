البحيرة تقام على مساحة 45 فدانًا، باستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية في منطقة رأس الحكمة

الرئيس التنفيذي لشركة مدار: تساهم هذه الشراكة في تحقيق رؤيتنا بإقامة أفخم منتجع في الساحل الشمالي

القاهرة- أعلنت مدار، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة، عن توقيع شراكة استراتيجية مع كريستال لاجونز، الشركة العالمية المتخصصة في إنشاء البحيرات الصناعية من أجل تطوير بحيرة كريستالية على مساحة 45 فدانًا في منتجع "أزهى نورث" ، أحدث مشروعات التطوير العقاري لشركة مدار في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز مستوى الفخامة في المنتجع، لتوفير تجربة استثنائية للمقيمين من خلال إضافة إطلالة مميزة على هذه البحيرة الكريستالية بالإضافة لترسيخ مكانة أزهى نورث كأحد أفضل المنتجعات الشاطئية في الساحل الشمالي.

تأتي هذه الشراكة للتأكيد على التزام مدار بوضع تعريف جديد للفخامة في منتجعاتها الشاطئية، حيث يعتمد المشروع الجديد في منتجع أزهى نورث على التكنولوجيا المتطورة التي تستخدمها كريستال لاجونز في إقامة البحيرات الصناعية. ويشغل منتجع أزهى نورث مساحة 250 فدانًا تضم البحيرة الصناعية الجديدة التي تشمل السباحة ومجموعة متنوعة من الألعاب والرياضات المائية، بما في ذلك قوارب الكاياك وألواح التزلج على الماء وجلسات اليوجا المائية لمحبي الاستجمام في مكان صديق للبيئة ecofriendly .

وتعليقًا على هذه الشراكة، قال المهندس/ أحمد إهاب، الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري: "تمثل شراكتنا مع كريستال لاجونز خطوة محورية لتحقيق رؤيتنا بالوصول لأعلى مستويات الفخامة في منتجع أزهى نورث في الساحل الشمالي. إنّ التكنولوجيا المبتكرة التي تعتمد عليها كريستال لاجونز، بالإضافة لالتزامهم بممارسات الاستدامة، تتوافق تمامًا مع قيمنا في شركة مدار، ونحن على ثقة من أن هذه البحيرة ستقدم للمقيمين تجربة لا تقارن".

وتعد هذه الشراكة هي ثاني تعاون لشركة مدار مع كريستال لاجونز، حيث تضمن المشروع الأول إقامة بحيرة كريستالية بمساحة 6.73 هكتار وهي الأكبر من نوعها في مصر على شواطئ البحر الأحمر، وجاري إنشائها حاليًا في أزهى العين السخنة باستخدام أحدث التقنيات المتقدمة. وبعد الانتهاء من إنشائها، سيتم توسيع البحيرة لتغطي مساحة 19.5 هكتار، وهو ما يتيح للمقيمين الاستمتاع بالسباحة والرياضات المائية المختلفة بإطلالة مميزة على ساحل البحر الأحمر. وتتكون البحيرة من مزيج من المياه المالحة والعذبة، ويتم مراقبة جودة المياه لضمان نقائها باستمرار.

تشتهر كريستال لاجونز العالمية بحلولها المبتكرة في القطاع العقاري اعتمادًا على التكنولوجيا الخاصة بها والحاصلة على براءة اختراع في إقامة البحيرات الصناعية وتقديم تجربة مياه كريستالية نقية من خلال مزج المياه المالحة والعذبة لخلق بيئة مثالية للسباحة. علاوةً على ذلك، ستتم مراقبة جودة المياه وصيانة البحيرة باستمرار، بما يعكس التزام مدار بالاستدامة كما يتضح من خلال مشروع أزهى العين السخنة. ولا يعيد هذا المشروع صياغة مفهوم الفخامة وحياة الرفاهية فحسب بل يعكس أيضًا التزام الشركتين تجاه البيئة وتقديم حلول عقارية مبتكرة.

وأضاف جان بيير خوانشيش، مدير عام قطاع الأعمال العالمية في كريستال لاجونز : "يسعدنا التعاون مع شركة مدار في هذا المشروع الرائد، حيث يمثل منتجع أزهى نورث فرصة حقيقية لاستعراض القيمة المضافة التي ستخلقها بحيرتنا الجديدة هناك، حيث نقدم للعملاء مزيجًا فريدًا من الفخامة والترفيه والاستدامة، ونحن على ثقة بأن هذا المشروع سيضع معاييرًا جديدة للحياة الشاطئية في مصر."

#بياناتشركات

-انتهى-

نبذة عن شركة مدار:

تأسست شركة مدار عام 2015، وتدمج بين تجارب حياة المنتجعات والضيافة في المشروعات السكنية التي تقيمها. وبعد نجاح مشروعها الرائد أزهى العين السخنة، أطلقت الشركة منتجع أزهى نورث في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، وحقق نجاحًا كبيرًا بفضل تاريخ الشركة الحافل بالإنجازات. وبدعم من شركتها الشقيقة صن رايز لإدارة المنتجعات والفنادق العائمة، إحدى أفضل شركات الضيافة في مصر، تتمكن شركة مدار من تقديم خدمات ضيافة متكاملة وهو ما يميزها عن معظم شركات التطوير العقاري. تطور الشركة وجهات ومنتجعات تركز على تلبية احتياجات العملاء وراحتهم وتعزيز الروابط وإقامة المجتمعات العمرانية.

نبذة عن كريستال لاجونز:

كريستال لاجونز شركة عالمية متخصصة في تطوير وإدارة البحيرات الصناعية الكريستالية. تمتلك الشركة تكنولوجيا خاصة حاصلة على براءة اختراع في إقامة وصيانة البحيرات الصناعية في 180 دولة، وأحدثت ثورة حقيقية في القطاع العقاري من خلال تقديم منشآت مائية مستدامة ومبتكرة في جميع أنحاء العالم.

جهة الاتصال:

للاستفسارات الإعلامية والمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع XX