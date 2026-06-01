أعلنت شركة "ريد هات"، المزود الرائد عالمياً للحلول مفتوحة المصدر، اليوم أن مختبر الدفع النفاث (JPL) التابع لوكالة "ناسا" انتقل إلى استخدام "ريد هات أوبن شيفت فيرتشواليزيشن" (Red Hat OpenShift Virtualization) لدعم بنيته التحتية الحيوية لتكنولوجيا المعلومات.

واختار مختبر الدفع النفاث منصة "ريد هات أوبن شيفت" المزودة بخاصية "ريد هات أوبن شيفت فيرتشواليزيشن"، لدعم بيئة تقنية متطورة وعالية الأداء. وتجمع هذه المنصة الموحدة للتطبيقات بين مرونة السحابة الهجينة وقدرات الأتمتة المتقدمة، بما يوفّر نهجاً عالي الكفاءة لإدارة أحمال عمل الآلات الافتراضية، إلى جانب إرساء بنية سحابية هجينة متسقة تدعم التطبيقات المستقبلية المعتمدة على الحاويات.

ويعتمد هذا النهج على أدوات سحابية أصلية مثل مسارات العمل المؤتمتة لإنشاء الآلات الافتراضية وإدارتها، بما يسهم في تبسيط العمليات اليومية، وتعزيز البنية الأساسية اللازمة للابتكار المستقبلي ومواكبة متطلبات أحمال العمل المتغيرة التي تفرضها مهام استكشاف الفضاء.

وتوفر منصة "ريد هات أوبن شيفت" إمكانات متقدمة في مجال أمن المنصات والامتثال التنظيمي، كما تستفيد الآلات الافتراضية التي تعمل على المنصة من مزايا الأمان المؤسسي التي توفرها، بما في ذلك سياسات الشبكات القوية، ونظام التحكم في الوصول استناداً إلى الدور (RBAC)، وسياقات الأمان التلقائية عبر SELinux. ويتعزز هذا الإطار عبر أدوات مثل "مشغل الامتثال" (Compliance Operator) و"الأمان المتقدم لمجموعات كوبرنيتس من ريد هات" (Red Hat Advanced Cluster Security for Kubernetes)، والتي تقدم طبقات حماية متعددة لعمليات البناء والتشغيل وإدارة المجموعات.

تصريحات

قال ساتشين موليك، مدير إدارة المنتجات للمنصات الهجينة في "ريد هات": "تواجه المؤسسات اليوم تحدياً يتمثل في تعزيز قدراتها الرقمية مع تحقيق أقصى استفادة ممكنة من استثماراتها الحالية في التطبيقات. وتتيح “ريد هات أوبن شيفت فيرتشواليزيشن” للعملاء إمكانية تبسيط عمليات ترحيل الآلات الافتراضية وإدارتها، والاستفادة من قدرات الأتمتة المدمجة لتقليل التعقيدات التشغيلية. وتوفر «ريد هات» المرونة والثقة والكفاءة التشغيلية اللازمة لمساعدة عملاءها على تحقيق أهدافهم التشغيلية المتطورة."

نبذة عن "ريد هات"

"ريد هات" هي شركة رائدة عالمياً في مجال توفير حلول البرامج مفتوحة المصدر والمخصصة للشركات، من خلال استخدام منهجية فريدة لتوفير تقنيات "لينوكس" والسحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا التحولية والأتمتة الموثوقة وعالية الأداء. وتساعد "ريد هات" العملاء على دمج تطبيقات تكنولوجيا المعلومات الجديدة والقائمة، وتطوير التطبيقات السحابية الأصلية، والتكامل مع نظامها التشغيلي الرائد على مستوى السوق وأتمتة البيئات المعقدة وتأمينها وإدارتها. وتجعل خدمات الدعم والتدريب والاستشارة الحائزة على جوائز عدة من "ريد هات" واحدة من الشركات الاستشارية الموثوقة والحاصلة على جوائز عدّة. وبوصفها شريكاً استراتيجياً لمزودي الخدمات السحابية والأنظمة المتكاملة وموردي التطبيقات والعملاء والمجتمعات مفتوحة المصدر، يمكن أن تساعد "ريد هات" الشركات في الاستعداد للمستقبل الرقمي.

بيانات استشرافية

باستثناء المعلومات والنقاشات التاريخية الواردة هنا، تشكّل البيانات في هذا الخبر الصحفي بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية لعام 1995. وتستند هذه البيانات الاستشرافية إلى الافتراضات الحالية للشركة فيما يتعلق بأعمالها المستقبلية وأدائها المالي. كما تنطوي هذه البيانات على عدد من المخاطر وحالات عدم اليقين وعوامل أخرى قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية بشكل جسيم. ويسري أي بيان استشرافي في هذا الخبر الصحفي بدءاً من تاريخ إصداره فقط. وباستثناء ما يقتضيه القانون، لا تتحمل الشركة أية التزامات تتعلق بتحديث أو مراجعة أية بيانات استشرافية.

تعدّ كل من "ريد هات" و"أوبن شيفت" علامتين تجاريتين أو علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة "ريد هات"، أو شركاتها التابعة في الولايات المتحدة وغيرها من الدول.

