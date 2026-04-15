مسقط، أعلنت مختبرات عمانتل للابتكار عن اختيار ثماني شركات ناشئة ضمن الدفعة السابعة من مسرعة عمانتل، في خطوة تعكس استمرار جهودها في دعم الشركات التقنية الناشئة وتعزيز حضور سلطنة عمان كمركز متنامٍ للابتكار والتحول الرقمي.

وجاء اختيار هذه الشركات بعد عملية تقييم مكثفة شملت مئات الطلبات، حيث تم اختيار ثماني شركات لما أظهرته من جاهزية وإمكانات لتقديم حلول عملية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والأمن السيبراني، والتقنيات الصحية، والطاقة، واللوجستيات، والحلول الذكية.

الشركات الناشئة في المجموعة السابعة هي:

Algo AI: : تجربة العملاء عبر وكلاء صوتيين مدعومين بالذكاء الاصطناعي. لإدارة مكالمات قطاع الأعمال بشكل آلي ومستقل .

Artificial Horizon : شركة للبحث والتطوير تعمل على تسهيل تبني الذكاء الاصطناعي من خلال حلّها الرائد ( AI Maestro )

Dietition : منصة رقمية لاشتراكات الوجبات الصحية. تهدف إلى تمكين الأفراد من تبنّي نمط حياة صحي ومتوازن عبر تجربة سلسة ومستدامة.

Eisala : منصة متكاملة من الشراء حتى السداد، تهدف إلى أتمتة العمليات المالية لقطاع الأعمال

NeoSec AI : منصة دفاع سيبراني ذكية، تقدم حماية استباقية ومعلوماتية لحماية المنشآت الكبرى وقطاعات البنية التحتية الحساسة.

Nursel: منصة رقمية متخصصة في تأهيل الكوادر التمريضية وممارسي الرعاية الصحية، من خلال تقييم وتطوير الكفاءات المهنية وربط المؤسسات الصحية بكوادر مؤهلة وجاهزة للعمل.

Taqa Mate : منصة ذكية لإدارة الطاقة تحوّل بيانات المرافق المعقدة إلى وفورات آلية ومستدامة.

Wasaq : سوق رقمي يربط الشركات لبيع وشراء سعات الحاويات الفائضة؛ مما يرفع كفاءة العمليات اللوجستية ويقلل الهدر في تكاليف الشحن.

تعليقا على ذلك قالت صاحبة السمو السيدة غادة آل سعيد المكلفة بأعمال مدير عام مختبرات عمانتل للابتكار "تعكس الدفعة السابعة مستوى التقدم الذي تشهده منظومة الشركات الناشئة في سلطنة عمان، وما تقدّمه من حلول تتوافق مع احتياجات السوق بمختلف القطاعات. ونؤمن في عمانتل بالدور المحوري لروّاد الأعمال في تشكيل ملامح المستقبل، حيث نحرص من خلال مختبرات عمانتل للابتكار على تمكين الجيل القادم من المبتكرين عبر توفير بيئة داعمة وشراكات استراتيجية تسهم في تطوير حلولهم وتعزيز نموها. ويمثّل إطلاق هذه الدفعة محطة جديدة في هذا المسار، إذ نواصل العمل مع المؤسسين لبناء شركات قادرة على إحداث أثر ملموس، والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي في سلطنة عمان".

وساهمت مختبرات عمانتل للابتكار عبر الدفعات الماضية في تمكين عشرات الشركات الناشئة من جذب الاستثمارات والتوسع إلى أسواق جديدة، إلى جانب تقديم حلول مؤثرة في مختلف القطاعات. كما ستحظى الشركات المختارة ضمن الدفعة السابعة بدعم مخصص يشمل التوجيه الاستراتيجي والفني، وإتاحة الوصول إلى منظومة الابتكار التابعة لعمانتل، بما يسرّع من نموها ويعزز حضورها في السوق.

تواصل مختبرات عمانتل للابتكار في دورها كمحفّز لتنمية ريادة الأعمال والابتكار التقني من خلال التوجيه المتخصص، والشراكات الاستراتيجية، والوصول إلى الموارد المتقدمة. وتسعى المختبرات إلى إثراء منظومة الشركات التقنية الناشئة المحلية، وبناء قاعدة استثمارية لصندوق التمويل المشترك الذي تديره نيابةً عن عمانتل وصندوق عمان المستقبل.

