دبي، الإمارات العربية المتحدة،: منح المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء شهادة التصنيف الذهبي لمحطة "دبي لاند" لتبريد المناطق والمملوكة لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور" أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم. وتقرر منح "إمباور" تلك الشهادة بعدما اجتازت محطة "دبي لاند" بنجاح معايير ومقاييس "الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)" المعتمدة من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، لترسخ المؤسسة هويتها وجهودها الرائدة في حماية البيئة وخفض البصمة الكربونية. وبذلك تكون "إمباور" قد أضافت تصنيفاً اخر الى سجلها الغني بالنجاحات والانجازات. وكانت المؤسسة في وقت سابق قد نالت تصنيفاً مماثلاً على ذات الصعيد.

تعد محطة "دبي لاند" لتبريد المناطق من المحطات الجديدة لدى "إمباور" في منطقة "دبي لاند" حيث تصل قدرتها الانتاجية إلى 47,000 طن تبريد، والذي تخدم مجمع "دبي لاند ريزيدنس"، الذي يُعد من الوجهات السكنية البارزة في المدينة، والذي يتميز بتنوع مرافقه الخدمية، بما في ذلك الحدائق، والمكتبات، والمساجد، والفنادق، والمعاهد التعليمية، والمراكز الطبية، ومراكز التسوق المجتمعية وغيرها المزيد.

ومن الجدير بالذكر أن إجمالي عدد محطات تبريد المناطق في "دبي لاند" سيصل الى 4 محطات من الجيل الجديد بإجمالي قدرة إنتاجية تصل الى 120,000 طن تبريد، لتخدم أكثر من 250 مبنى متعدد الاستخدامات.

وقال سعادة أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ "إمباور" تحرص المؤسسة على تعزيز مساهمتها المستمرة في تسريع التحول نحو المباني الخضراء، وتأسيس نموذج مستدام لتوفير الطاقة دون الإضرار بالبيئة ومواردها، حيث تقوم المؤسسة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية كي تواصل دبي مسيرة تجاوز الهدف المحدد في استراتيجية الحد من الانبعاثات الكربونية.

تعمل محطة تبريد "دبي لاند" وهي من الجيل الجديد للمحطات العصرية، بتقنيات ذكية ومبتكرة طورتها "إمباور" ونالت عليها تقديراً عالمياً لاسيما تلك التقنيات المتعلقة بتخزين الطاقة الحرارية /TES/ مما يساهم في توفير كم هائل من الطاقة الكهربائية كما تستخدم المؤسسة تقنية المياه المعالجة TSE في العمليات التشغيلية للمحطة والتي تساهم في تقليل استهلاك المياه العذبة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

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