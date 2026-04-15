دولة الإمارات تسهم بنحو 70% من إجمالي إيرادات الشركة على مستوى المنطقة

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة بيور جولد للمجوهرات، إحدى أبرز العلامات التجارية الرائدة في مجال بيع المجوهرات بالتجزئة في المنطقة، عن إعادة افتتاح متجرها الرئيسي في أبوظبي مول، في خطوة تؤكد استمرار الشركة في الاستثمار في وجهات التجزئة عالية الأداء، والثقة الراسخة في القوة الاقتصادية المستدامة في أبوظبي وتطور قطاع التجزئة فيها.

وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز مكانتها الرائدة باعتبارها سوق النمو الأساسي للشركة، حيث تساهم بنحو 70% من إجمالي إيراداتها على مستوى المنطقة، مدعومة بشبكة متاجر تنتشر في الإمارات وقطر وسلطنة عمان.

وبهذه المناسبة، قال كريم ميرشانت، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة بيور جولد: "تستند استراتيجية التوسع لدينا إلى قناعة عميقة وطويلة الأمد، وليست مدفوعة بدورات السوق قصيرة الأجل. تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة إظهار مرونة استثنائية، مسترشدة بقيادة حكيمة، وتنويع اقتصادي، وطلب استهلاكي مستدام. وفيما نشهد أوضاعًا عالمية متغيرة، فإننا ننظر إلى هذه المرحلة على أنها مرحلة مؤقتة ضمن مسار نمو أوسع يمتد من 5 إلى 10 سنوات. اكتسبنا ثقة واسعة من خلال الأداء المتميز في دولة الإمارات، بما في ذلك النمو الجيد للإيرادات على أساس سنوي، مما يعزز التزامنا بمواصلة الاستثمار في هذا السوق الحيوي."

ويعتبر أبوظبي مول وجهة تسوق استراتيجية بارزة ضمن محفظة مجوهرات بيور جولد، حيث يخدم قاعدة عملاء متنوعة تضم السكان والزوار الدوليين.

وأضاف ميرشانت: "نواصل تبني استراتيجية تجزئة متوازنة تجمع بين الوجهات السياحية ذات الإقبال الكبير ومراكز التسوق التي تركز على خدمة المجتمع. ويتيح هذا النهج المزدوج لمجوهرات بيور جولد التفاعل النشط مع المتسوقين الدوليين وعملائها المقيمين على المدى الطويل، مع ضمان حضور قوي للعلامة التجارية وأداء مستقر عبر مختلف دورات السوق".

وكجزء من نموذجها المتطور للتجزئة، تواصل مجوهرات بيور جولد الاستثمار في إمكانات البيع متعدد القنوات، حيث تؤثر المنصات الرقمية الآن بشكل كبير على رحلات الشراء في جميع أنحاء دولة الإمارات. ويسهم التفاعل عبر الإنترنت والاكتشاف الرقمي في تكامل تجارب التسوق داخل المتاجر بشكل متزايد، مما يدعم الحصول على رحلة عملاء سلسة ومتكاملة.

وتتطلع الشركة إلى تعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية الرئيسية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة، مستهدفة افتتاح متاجر جديدة وتحقيق نمو مستدام يتراوح بين متوسط ​​إلى مرتفع في الأسواق الأساسية، مع المحافظة على عمليات توسع انتقائية وممنهجة، ومسترشدة بأسس اقتصادية طويلة الأمد وجاهزية السوق وتكامل العلامة التجارية.

يشار بأن شركة بيور جولد للمجوهرات تأسست عام 1989 على يد فيروز ميرشانت، ونمت من متجر واحد في دبي لتصبح واحدة من أعرق سلاسل متاجر المجوهرات بالتجزئة في المنطقة. وتنشط الشركة في قطاع المجوهرات الفاخرة التي تتوفر بأسعار ملائمة، حيث تقدم تشكيلة مختارة من مجوهرات الذهب والماس والبلاتين، التي تجمع بين ثراء الحرفية التقليدية، والابتكار الحديث في مجال البيع بالتجزئة، والتميز في معايير خدمة العملاء في جميع نقاط التواصل.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://pugold.com/

