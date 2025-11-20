أبوظبي: اتفقت مجموعة "ايدج" الإماراتية ومجموعة "ماغناغي ايروسبيس" الإيطالية الرائدة عالمياً في تصميم وتصنيع مكونات وأنظمة وهياكل الطيران المتقدمة، على استكشاف مجالات تعاون جديدة تُمكّن "ايدج" من توسيع وتعزيز قدراتها المتقدمة في منظومات الطائرات بدون طيار والحلول الجوية.

وبموجب الاتفاق الذي تم توقيعه خلال فعاليات معرض دبي للطيران بين رودريجو توريس، رئيس الشؤون المالية في مجموعة ايدج، وباولو غراتسيانو، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة "ماغناغي ايروسبيس"، حيث تستكشف ايدج فرص الشراكة المستقبلية ضمن قطاعات أعمال المجموعة الإيطالية بما يدعم تطوير مجالات مثل أنظمة العجلات ومكونات أساسية ضمن حلولها الجوية المستقلة.

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "يشكّل هذا الاتفاق خطوة أولى محورية تفتح أمام مجموعة ايدج آفاقًا واسعة لتوسيع برامجها الرائدة في مجال الأنظمة غير المأهولة، في الوقت الراهن وعلى المدى الطويل. لا ريب أن التعاون مع مجموعة ’ماغناغي إيروسبيس‘ بهدف استكشاف فرص النمو في هذا القطاع الحيوي ليعزز مكانتنا التنافسية، ونكون دائما في الطليعة من خلال توظيف الخبرات والمعارف الراسخة لأبرز المتخصصين في المجال".

من جانبه، قال باولو غراتسيانو، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة اغناغي ايروسبيس: "يُمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو لعب دور بارز في مجال الأنظمة غير المأهولة بالشراكة مع ايدج، حيث سيتيح لنا هذا الاتفاق تقديم قدراتنا القوية في أنظمة العجلات، وخبراتنا في هياكل الطائرات، ومعرفتنا الواسعة في مجال العمل الجوي التي طورناها من خلال طائرة من طراز " Sky Arrow " ويسعدنا بالفعل بدء هذه المسيرة، خصوصاً مع جهة رائدة مثل ايدج".

تأسست مجموعة "ماغناغي ايروسبيس" عام 1936، وهي مورد بارز وموثوق لكبرى شركات تصنيع المعدات الأصيلة للطيران والدفاع حول العالم، وتدير 11 مصنعاً في كل من إيطاليا والمملكة المتحدة وتركيا والولايات المتحدة الأميركية وكندا والبرازيل. وتشمل قائمة عملائها، كلاً من بوينغ، كولينز، إيرباص، ليوناردو، سافران، لوكهيد مارتن، وإمبراير، وغيرها.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية ، التكنولوجيا والتطوير الصناعي، وحلول الأمن الوطني.

عن مجموعة "ماغناغي ايروسبيس"

منذ عام 1936، تسهم مجموعة "ماغناغي ايروسبيس" في رسم ملامح مستقبل قطاعي الطيران والدفاع، مستندة إلى ما يقارب تسعين عامًا من الابتكار والدقة والشغف المكرّس للتميّز. كل منتج تصممه المجموعة هو حل مخصص، مصمم خصيصًا ليتناسب مع كل طائرة على حدة. وبفضل خبراتها المتقدمة في التصنيع حسب المواصفات، تفخر المجموعة بخدمة نخبة من العملاء العالميين في مجالات أنظمة الهبوط والهياكل الهوائية المركبة المتقدمة

تغطي قدرات "أم أي جروب"جميع المراحل، من التصميم المفاهيمي إلى الدعم الكامل للعملاء، ما يمنحها مكانة رائدة من حيث الكفاءة الفنية والخبرة. وتستند خبراتها إلى إرث طويل في تطوير المنصات ذات الأجنحة الدوارة والثابتة، بما يشمل طائرات التدريب العسكري المتقدمة وبرامج الجيل الخامس من أنظمة الدفاع، مما يمهّد الطريق للتعاون العالمي وبرامج مقاتلات الجيل السادس.

تُعد مجموعة"ماغناغي ايروسبيس"شريكًا موثوقًا ومعتمدًا لدى أبرز الشركات المصنّعة للطيران والدفاع حول العالم، حيث تدير 11 منشأة تصنيع في كل من إيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمملكة المتحدة، وتركيا، والبرازيل. وتشمل قائمة عملائها الرئيسيين شركات مثل Boeing، وCollins، وAirbus، وLeonardo، وSafran، وLockheed Martin، وEmbraer، وغيرها.

شاركت المجموعة في عدد من أبرز برامج الطائرات العالمية، بما في ذلك طائرة F-35 الشبحية متعددة المهام من Lockheed Martin، وطائرة النقل العسكري KC390 من Embraer، وطائرتي الركاب من طراز Airbus A220 وBoeing 767، إلى جانب العديد من الطائرات الأخرى.

ومؤخرًا، أطلقت المجموعة وحدة متخصصة لتصميم وتطوير طائرتها الخاصة Sky Arrow، المخصصة لتدريب الطيارين، والاستخدامات الخاصة، ومهام الطيران المتنوعة.

