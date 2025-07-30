مسقط، سلطنة عمان: أعلنت مجموعة يانغو، الشركة التكنولوجية العالمية، عن إطلاق "ياسمينة" – المساعد الذكي ثنائي اللغة الشبيه بالبشر – في سلطنة عمان. تتمتع "ياسمينة" بقدرات فائقة في التحدث والفهم باللغتين العربية والإنجليزية، وهي مدمجة في أجهزة السماعات الذكية Midi وMini وLite، لتقدم تجربة تفاعلية طبيعية وذكية تلبي احتياجات المستخدمين في المنطقة.

وتعتمد المساعدة "ياسمينة" في قدراتها المتقدمة على نموذج لغوي مطور، يشكّل أحد الركائز الأساسية في مجموعة تقنيات YangoAI – وهي مجموعة متكاملة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا لدول مجلس التعاون الخليجي.

تتجاوز "ياسمينة" الوظائف التقليدية مثل تشغيل الموسيقى والتحكم بالأجهزة المنزلية الذكية، لتقدم ميزات محلية متميزة، منها مواعيد الأذان والصلوات حسب توقيت مسقط، واقتراحات وصفات تقليدية مثل وجبة "الشواء العماني"، فضلًا عن المساعدة في التخطيط للرحلات العائلية إلى وجهات شهيرة مثل وادي شاب. كما تدعم المساعدة الأنشطة الدينية من خلال تلاوة السور وتشغيل الاذان، بالإضافة إلى تقديم التواريخ الهجرية الدقيقة، ما يساعد المستخدمين على الحفاظ على ارتباطهم القوي بعاداتهم وثقافتهم الدينية.

تشجّع "ياسمينة" على الفضول المعرفي لدى جميع الفئات العمرية، من خلال تبسيط المواضيع المعقدة، وتعزيز مهارات اللغة، وتقديم القصص التفاعلية، مما يجعلها أداة مثالية للاستخدام في المنازل والفصول الدراسية وخلال التنقل. كما تتيح الترجمة الفورية بين العربية والإنجليزية، ما يجعلها أداة ثمينة للمتعلّمين، والمعلمين، وصنّاع المحتوى.

وقال إسلام عبد الكريم، المدير الإقليمي لمجموعة يانغو في الشرق الأوسط: "تُحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي تحولًا جذريًا في طريقة عيش الناس وتعلّمهم وتواصلهم، ونحن نؤمن بضرورة أن تكون هذه التقنيات متاحة للجميع وفي كل مكان. لقد أظهرت سلطنة عمان خطوات طموحة في تبني الذكاء الاصطناعي كجزء أساسي من استراتيجيتها الوطنية للتحول الرقمي، ونحن فخورون بتوسيع منظومتنا من خلال خدمات ذكية ومتقدمة تواكب تطلعات المواطنين. ومن خلال 'ياسمينة' و منتجاتنا المتنوعة، نؤكد التزامنا بتقديم حلول مبتكرة تدعم رؤية عمان في بناء منظومة تكنولوجية مستقلة ومستدامة."

ومن جهتها صرّحت مجموعة إذكاء، الذراع الاستثماري التكنولوجي لجهاز الاستثمار العماني: "نحن في إذكاء ندعم بقوة المبادرات داخل شركات محفظتنا الاستثمارية التي تهدف إلى مواءمة التقنيات المتقدمة مع الاحتياجات المحلية الفريدة. ونقدّر مساهمة مجموعة يانغو في تعزيز منظومة التحول الرقمي في السلطنة. ستساعد سماعات 'ياسمينة' الذكية العائلات والطلبة والأفراد على استكشاف إمكانيات الذكاء الاصطناعي بطرق مألوفة وعملية. ونرى أن مثل هذه الابتكارات تتماشى تمامًا مع أهداف رؤية عمان 2040."

ويأتي هذا التوسّع في إطار التزام مجموعة يانغو المستمر بتسريع الابتكار الرقمي في المنطقة، إذ يعبّر إطلاق "ياسمينة" في عمان عن سعي الشركة لسد الفجوة بين التكنولوجيا المتقدمة واحتياجات المجتمعات المحلية.

سماعات "ياسمينة" الذكية متوفرة الآن في مختلف المتاجر التقليدية والإلكترونية في أنحاء سلطنة عمان.

وللاستفادة الكاملة من ميزات سماعات "ياسمينة"، يحتاج المستخدمون إلى اشتراك فعّال في خدمة "Yango Play" – التطبيق الترفيهي الفائق والمدعوم بالذكاء الاصطناعي، والمتوفر في عدة دول خليجية. قد يخضع الاشتراك لرسوم وشروط محددة.

عن مجموعة يانغو Yango Group

مجموعة يانغو “Yango Group” شركة تقنية عالمية تعمل على إثراء ودعم المجتمعات المحلية وذلك بتحويل التقنيات والابتكارات العالمية إلى خدمات يومية وتسهيل الوصول لها. تلتزم الشركة بالابتكار ونركز على إعادة تشكيل وتعزيز التقنيات المتطورة الرائدة من جميع أنحاء العالم وتوفيرها بسلاسة كخدمات يومية متكاملة في مناطق متنوعة. مهمتنا هي سد الفجوة بين الابتكارات العالمية الرائدة والمجتمعات المحلية، وتعزيز الاتصال وتجارب الحياة اليومية.

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