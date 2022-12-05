الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت فنادق ومنتجعات ويندام، أكبر شركة امتياز للفنادق على مستوى العالم مع مجموعة متميزة من الفنادق تضم ما يقارب 9,100 فندق في أكثر من 95 دولة، عن إعادة تقديم حقوق الامتياز والإدارة المباشرة لعلامتها التجارية "رامادا باي ويندام" في المملكة العربية السعودية، لتحلّ محل اتفاقيات الترخيص الرئيسية الحصرية للعلامة التجارية في المملكة.

هذا، وتشكل رامادا بفضل أكثر من 900 فندق على مستوى العالم، أكبر علامة تجارية لشركة ويندام في أوروبا والشرق الأوسط وأوراسيا وأفريقيا، وفي حوزتها أكثر من 200 فندق في حوالي 40 دولة في المنطقة، يتركز أكثر من 30 منها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وحدها.

وتتماشى هذه الخطوة مع استراتيجية ويندام لتوسيع تواجد علامتها التجارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يشمل خط تطوير مشاريعها قرابة الـ 26 فندقًا، تقع 60 ٪ ضمن محفظة رامادا.

تعليقا على هذا الإعلان، قال ديميتريس مانيكيس، الرئيس والمدير الإداري لفنادق ومنتجعات ويندام في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا:" رامادا باي ويندام ليست أكبر علامة تجارية لنا في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا فحسب، بل هي من أكثر العلامات التجارية شهرة بالنسبة للمسافرين حول العالم. ويمثل هذا الإعلان الاستراتيجي خطوة غاية في الأهمية نظرا للتوسع الذي يتيحه بشكل أكبر في سوق واعدة وذات إمكانات عالية كما في المملكة العربية السعودية، حيث تزداد الحاجة لفنادق من الفئة المتوسطة وعالية الجودة. ونحن نلتزم بالمساهمة في تطوير السياحة في المملكة، من خلال توسيع نطاق تواجدنا في سوق الفنادق المتوسطة والاقتصادية وبالتالي، تنويع خيارات الإقامة بشكل أكبر وبما يتلاءم مع رغبات جميع زوار المملكة".

وستفتتح ويندام فندق رامادا باي ويندام الرياض طريق الملك فهد، ضمن خطة الشركة التوسعية في المملكة العربية السعودية، ليرتفع عدد فنادقها في المملكة إلى 13.

وسيضم الفندق الجديد 189 غرفة وجناحًا، تمثل نموذجا للراحة ودفء الضيافة في قلب المدينة. كما سيسهّل، بفضل تصميماته الداخلية المعاصرة ووسائل الراحة الحديثة وموقعه على طريق الملك فهد، الوصول للمؤسسات والمناطق التجارية، فيمدّ جسر تواصل استراتيجي بين شمال وجنوب المدينة. وإلى جانب ذلك، سيوفر رامادا باي ويندام الرياض مجموعة من منافذ المأكولات والمشروبات، فضلاً عن وسائل الراحة الإضافية مثل المسبح والساونا الداخلية والمرافق المخصصة للحفلات ومركز للأعمال مزود بغرف اجتماعات متعددة الاستخدامات. وسيقدم الفندق لضيوفه خدمة صف السيارات.

وتضم مجموعة فنادق ويندام الأخرى في المملكة العربية السعودية كل من فنادق رامادا باي ويندام القاسيم ورامادا باي ويندام الخبر شارع الملك عبد الله، ورامادا باي ويندام الدمام طريق الخليج، ورامادا باي ويندام كونتيننتال جدة ورامادا باي ويندام مكة الروضة ورامادا باي ويندام التيسير في مكة المكرمة ورامادا باي ويندام الرياض، ورامادا إنكور باي ويندام الخبر العليا، وهوثورن الاجنحة الفندقية من ويندام الخبر وويندام جاردن الدمام، وهوارد جونسون باي ويندام الدمام وسوبر 8 باي ويندام الرياض.

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