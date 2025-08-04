بدأت مجموعة هيونداي موتور تجربة رائدة لاختبار التنقل بالهيدروجين في نيوم، وهي منطقة ذكية ومستدامة قيد التطوير في شمال غرب المملكة العربية السعودية على ساحل البحر الأحمر، والتي يتم بناؤها كمختبر حي.

يُسلط التشغيل الناجح لحافلة يونيفرس العاملة بخلايا الوقود من هيونداي موتور على ارتفاعات عالية وتضاريس صعبة تسلط الضوء على إمكانات التنقل بالهيدروجين في التضاريس المعقدة

تعزز التجربة شراكة المجموعة مع نيوم وإينوا، شركتها التابعة للطاقة والمياه، لدعم تطوير البنية التحتية الموثوقة للهيدروجين من أجل التنقل الخالي من الكربون.

دبي- أعلنت مجموعة هيونداي موتور (المجموعة)، بالشراكة مع شركة إينوا، التابعة لنيوم والمتخصصة في الطاقة والمياه، عن إتمام تجربة رائدة للتنقل بالهيدروجين بنجاح في منطقة تروجينا الجبلية في نيوم. يمثل هذا الإنجاز أول استخدام للمركبات التي تعمل بالهيدروجين في تضاريس جبلية عالية الارتفاع، مما يعزز ريادة المجموعة في مجال التنقل بالهيدروجين. شاهد الفيديو هنا.

شغّلت المجموعة حافلتها الكهربائية العاملة بخلايا وقود الهيدروجين (FCEV) ، تحت اسم يونيفرس UNIVERSE، على طريق جبلي في تروجينا، حيث وصلت إلى ارتفاعات تصل إلى 2080 مترًا وانحدارات بنسبة 24%. وبمحاكاة نقل الركاب من منطقة الأعمال الرئيسية المستقبلية في نيوم إلى تروجينا، أظهرت التجربة أداء المركبة وفعالية الهيدروجين في ظروف الارتفاعات العالية.

ويأتي هذا الإنجاز استكمالاً لمذكرة تفاهم شاملة تم توقيعها مع قطاع التنقل في نيوم في سبتمبر 2024 لاستكشاف إمكانية جلب حلول التنقل الخالية من الانبعاثات من الجيل التالي إلى نيوم.

وبفضل قيام شركة إينوا مؤخرًا بتثبيت أول محطة لتزويد الهيدروجين في المنطقة، والتي يمكنها دعم مجموعة من المركبات التي تعمل بالهيدروجين، تمكنت المجموعة من تشغيل حافلة يونيفرس العاملة بخلايا الوقود لنقل كبار الشخصيات في نيوم من أكتوبر إلى ديسمبر من العام الماضي.

تُمثل هذه التجربة الناجحة في نيوم خطوةً مهمةً في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية، الهادفة إلى دفع عجلة التحول الاقتصادي وتعزيز الصناعات المستقبلية. ويمكن لمجموعة هيونداي موتور ونيوم الاستفادة من هذا الإنجاز من خلال توسيع تعاونهما في الحلول المستدامة، مؤكدَين التزامهما المشترك بمستقبل خالٍ من الكربون.

بالتعاون مع نيوم وإينوا، أصدرت المجموعة فيديو لمشاركة رحلتها، يُظهر حافلة يونيفرس العاملة بخلايا الوقود وهي تجوب تضاريس تروجينا الجبلية، إلى جانب مقابلات مع شركاء المشروع. يُبرز الفيلم التزام مجموعة هيونداي موتور المشترك بتطوير حلول التنقل المستدام في نيوم من خلال عرض تقنية الهيدروجين في ظروف واقعية متنوعة.

يعود تواجد مجموعة هيونداي موتور في المملكة العربية السعودية إلى جهودها السابقة في مجال الهيدروجين، والتي بدأت بتطوير التكنولوجيا في أواخر التسعينيات. وتؤكد هذه التجربة الأخيرة التزام المجموعة بتحقيق التنقل باستخدام الهيدروجين بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 وأهداف المناخ العالمية.

تُسهم مجموعة هيونداي موتور في دفع عجلة التحول العالمي في مجال الطاقة من خلال علامتها التجارية ومنصتها التجارية المُخصصة للهيدروجين، HTWO. ومن خلال تسخير خبرتها الشاملة في مجال الهيدروجين، من الإنتاج والتخزين إلى التطبيق، تُوسّع HTWO نطاق عملها كمنصة مفتوحة للتعاون والاستثمار والشراكة، مُعززةً بذلك مساهمة المجموعة في بناء اقتصاد هيدروجيني مستدام.

عن شركة هيونداي موتور

تأسست شركة هيونداي موتور في عام 1967، وهي موجودة في أكثر من 200 دولة مع أكثر من 120،000 موظف مكرسين لمواجهة تحديات التنقل في العالم الحقيقي حول العالم. استنادًا إلى رؤية العلامة التجارية "التقدم من أجل الإنسانية"، تعمل هيونداي موتور على تسريع تحولها إلى مزود حلول للتنقل الذكي. تستثمر الشركة في التقنيات المتقدمة مثل الروبوتات والتنقل الجوي الحضري (UAM) لإيجاد حلول تنقل ثورية، مع متابعة الابتكار المفتوح لتقديم خدمات التنقل المستقبلية. سعياً وراء مستقبل مستدام للعالم، ستواصل هيونداي جهودها لتقديم مركبات خالية من الانبعاثات ومجهزة بخلايا وقود الهيدروجين وتقنيات السيارات الكهربائية الرائدة في الصناعة.

نبذة عن شركة كيا

كيا (www.kia.com) هي علامة سيارات عالمية مع رؤية لتوفير حلول تنقل مستدامة للمستهلكين والمجتمعات حول العالم. تأسست الشركة في عام 1944 وواصلت تقديم حلول التنقل لأكثر من 75 عاماً. ومع 52 ألف موظف حول العالم وحضور في ما يزيد على 190 سوقاً، ومنشآت تصنيع في 6 دول، تبيع الشركة اليوم حوالي 3 ملايين سيارة سنوياً. وتتصدر "كيا" اليوم جهود ترويج السيارات الكهربائية والعاملة على البطارية وتطوير مجموعة متنامية من خدمات التنقل، وتشجيع ملايين الأشخاص حول العالم على استكشاف أفضل طرق التجول. ويعكس شعار الشركة - الحركة التي تلهم – التزامها بإلهام المستهلكين عبر منتجاتها وخدماتها.

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