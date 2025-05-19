الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت مجموعة نيو للفضاء (NSG)، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والمزود الرائد لخدمات الفضاء التجارية في المملكة العربية السعودية، عن فوزها بجائزة "أفضل تطبيق فضائي من الجيل الجديد"، لتوفيرها نظام اتصال عالي السرعة على مستوى العالم، يتيح بث المحتوى، والتصفح، والتفاعل الرقمي دون انقطاع للمسافرين جوًا، وذلك ضمن حفل جوائز (BroadcastPro Manufacturer 2025)، والذي أُقيم في دبي، كأبرز فعاليات معرض (CABSAT | SATEXPO 2025) الحدث الأبرز في المنطقة لصنّاع الإعلام والبث والفضاء.

وقد تسلّمت الجائزة السيدة صافيناز مرشد، رئيسة الموظفين، نيابةً عن السيد مارتين بلانكن، الرئيس التنفيذي لمجموعة نيو للفضاء. وقال بلانكن: "تُعد هذه الجائزة دليلاً على الابتكار المتواصل والتفاني الذي يتحلى به فريقنا. نحن فخورون بهذا التكريم بين رواد القطاع، وسنواصل العمل على دفع حدود تكنولوجيا الأقمار الصناعية لخدمة شركائنا العالميين وركابهم بشكل أفضل."

وتأتي هذه الجائزة تكريمًا للابتكار الرائد الذي قدمته مجموعة نيو للفضاء (NSG) في مجال الاتصال أثناء الطيران (IFC)، حيث تعيد الشركة رسم ملامح مستقبل تجربة المسافرين. وتقدم مجموعة حلول شاملة للاتصال أثناء الطيران تجمع بين نظام متقدم لإدارة حركة البيانات وواجهة رقمية سلسة للركاب، وتعتمد على شبكة (SES Open Orbits™) متعددة المدارات. ويوفر النظام المتكامل اتصالًا عالي السرعة بزمن انتقالي منخفض، وبسرعات تصل إلى 200 ميجابت في الثانية، مما يضمن استمرارية الاتصال وجودته طوال الرحلة، في تجربة رقمية سلسة للمسافرين أينما كانت وجهتهم.

وتؤكد الشراكات التي تجمع بين مجموعة نيو للفضاء (NSG) وأبرز شركات الطيران العالمية، ومنها، الخطوط الجوية التركية، والخطوط الجوية التايلاندية، وخطوط أوزبكستان الجوية، على ريادتها وعلى الثقة التي توليها شركات الطيران الدولية لقدرة الشركة في تقديم حلول اتصال من الجيل الجديد للقطاع عبر مختلف المسارات والمناطق.

تُنظَّم جوائز BroadcastPro Manufacturer بالتعاون مع معرض CABSAT، لتكريم التميز في تقنيات البث والأقمار الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويتم اختيار الفائزين من خلال مزيج من تصويت الجمهور وتقييم لجنة من الخبراء، ما يضمن أن كل فائز يمثل أعلى معايير الإنجاز والابتكار.

وقد عززت NSG من حضورها الريادي خلال مشاركتها في معرض CABSAT | SATEXPO 2025 (13 – 15 مايو، مركز دبي التجاري العالمي)، الذي استقطب أكثر من 18,000 متخصص وأكثر من 450 عارضًا، واستعرض أحدث ما توصلت إليه تقنيات الإعلام والبث والفضاء.

حول مجموعة نيو للفضاء (NSG)

مجموعة نيو للفضاء هي شركة خدمات فضائية عالمية تقدم مجموعة واسعة من الخدمات في مجالات الإتصالات الفضائية، والجغرافيا المكانية، وأنظمة تحديد المواقع والملاحة والتوقيت(PNT) ، بالإضافة إلى الاستثمار في مختلف تقنيات الفضاء. كونها إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، تساهم مجموعة نيو للفضاء في تحويل إقتصاد الفضاء السعودي، ودعم الإبتكار وإيجاد فرص العمل، بما يتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

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