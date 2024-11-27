تجربة تسوق متميزة : تجمع "أدكووب" بين تقاليد الحياة المجتمعية والمعاصرة، لتُقدم منتجاتٍ عالية الجودة عبر سبع علامات تجارية رائدة، تُلبي احتياجات مختلف الأسر، مع الحفاظ على القيم الإماراتية الأصيلة .

تجمع "أدكووب" بين تقاليد الحياة المجتمعية والمعاصرة، لتُقدم منتجاتٍ عالية الجودة عبر سبع علامات تجارية رائدة، تُلبي احتياجات مختلف الأسر، مع الحفاظ على القيم الإماراتية الأصيلة رؤية مُستقبلية تحقق النمو : تُسخّر "أدكووب" الابتكار لتقديم قيمةٍ مستدامة وتجارب تسوقٍ لا تضاهى للأجيال القادمة .

تُسخّر "أدكووب" الابتكار لتقديم قيمةٍ مستدامة وتجارب تسوقٍ لا تضاهى للأجيال القادمة دعم منظومة الأمن الغذائي : تُساهم "أدكووب" في تحقيق أهداف الأمن الغذائي لدولة الإمارات من خلال دعم الممارسات المُستدامة، وتعزيز سلاسل التوريد، والمساهمة في ازدهار الاقتصاد الوطني .

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: في خطوةٍ استراتيجيةٍ تعكس التزامها بتطوير قطاع التجزئة الغذائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كشفت مجموعة "مير" للاستثمارات عن الهوية الجديدة لجمعية أبوظبي التعاونية ("أدكووب") خلال الأسبوع العالمي للغذاء، والذي يعقد في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2024 في مركز أدنيك بأبوظبي.

وقد دمجت "أدكووب" إرث سبع علامات تجارية رائدة في قطاع التجزئة تحت مظلةٍ واحدة، ويشمل ذلك كل من جمعية أبوظبي التعاونية، وجمعية العين التعاونية، وجمعية الظفرة التعاونية، وجمعية دلما التعاونية، والجمعية التعاونية، و إيرث، ميجا. وبذلك، سترسي "أدكووب" معايير جديدة لدعم النمو المستدام وتعزيز مسيرة التطور الاقتصادي للمجتمعات المحلية، من خلال إثراء تجربة تسوق المواد الغذائية للعائلات الإماراتية والعربية والمقيمين من جميع الجنسيات على حدّ سواء.

وتأتي هذه الخطوة النوعية في إطار استراتيجية "أدكووب" لتقديم قيمة استثنائية ومنتجات عالية الجودة تسهم من خلالها في الحفاظ على الهوية والثقافة الوطنية، وتفي بالتزاماتها لإثراء حياة المتعاملين والمستهلكين، وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز رائد لاحتضان كافة المجتمعات على تنوعها واختلاف تفضيلاتها.

وبهذه المناسبة، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "مير": "في إطار جهودنا لتحقيق الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة، والرامية إلى تعزيزها دور المؤسسات الوطنية في الارتقاء بالمكانة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتحقيق الرفاهية والتطور المستدام للمجتمع، فإننا نؤمت في مجموعة "مير" بأهمية الاستثمار في قطاع الأغذية لدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في دولة الإمارات. وتُعدّ "أدكووب" خطوةً رئيسيةً في هذا الاتجاه، حيث نسعى إلى توفير بيئةٍ حيويةٍ ومُزدهرةٍ تحتضن كافة المجتمعات في الدولة، وتثري تجربة تسوقهم بشكل لم يعهدوه من قبل".

من جانبه، صرّح نهيان العامري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مير": "تُمثّل "أدكووب" انطلاقةً جديدةً في قطاع التجزئة، حيث نجمع بين أفضل الممارسات وتقاليد الشعب الإماراتي لتقديم تجربة تسوقٍ متنوعة ومميزة. ومن خلال هذه الحلة الجديدة للعلامة التجارية، فإننا نتطلع إلى تعزيز فرص النجاح والنمو المستدام لأعمال المجموعة، وتقديم قيمة فعلية لمتعاملينا، مع الالتزام بتعزيز منظومة الأمن الغذائي في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة."

"أدكووب": هوية جريئة تجمع الأجيال وتلم الشمل

تحت شعار "قيمة، تجمع الأجيال"، تُجسّد "أدكووب" التزامها بتقديم قيمةٍ استثنائيةٍ وترسيخ الروابط بين المجتمعات والعائلات، لتصبح وجهةً ترحيبيةً لجميع الجنسيات، وكأنهم في وطنهم. كما تدعم الهوية الجديدة لـ "أدكووب" التطلعات الوطنية لتصبح دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة في الابتكار والشمول والاستدامة.

الالتزام باهداف الأمن الغذائي لدولة الإمارات العربية المتحدة والنموذج العالمي لتجارة التجزئة الغذائية

يمثل الكشف عن "أدكووب" في الأسبوع العالمي للغذاء في أبوظبي مدى التزام مجموعة مير تجاه دعم اهداف أجندة الأمن الغذائي لدولة الإمارات العربية المتحدة. فمن خلال سلاسل التوريد المستدامة والشراكات المبتكرة والاستثمارات في التكنولوجيا، تُعزز "أدكووب" سلاسل الإمداد الغذائي للدولة مع دعم الازدهار الاقتصادي. يُرسّخ تركيز "أدكووب" المُتجدّد مكانتها كسفير وطني لتجارة التجزئة، مما يؤثر على المقيمين والضيوف من شتي بقاع العالم عبر تقديمها كنموذج رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للوئام الثقافي والتميز.

كما تُؤكد إعادة إطلاق قطاع التجزئة الغذائية من خلال "أدكووب" على نهجها الذي يركز على المجتمع. فهي ليست مجرد علامة تجارية للبيع بالتجزئة، بل هي وجهة يمكن للعائلات – الإماراتية والعربية والمقيمين من جميع الجنسيات - التواصل فمن خلالها ومشاركة الخبرات والاحتفال بقيم الضيافة والانتماء في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتُلبي عروض "أدكووب" الاحتياجات المتزايدة للأسر بشكل متكامل ومتنوعة، مما يضمن تجربة تسوق حديثة وموثوقة تركز على الرفاهية المجتمعية وتبني الثقة والولاء.

نبذة حول أدكووب

"أدكووب" هي وجهة للبيع بالتجزئة تركز علي رفاهية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقدم خدمة استثنائية وقيمة لا تُضاهى وتجربة تسوق مُفعمة بالثقافة الإماراتية والاسس العالمية. وانطلاقًا من مهمتها المتمثلة في إثراء الحياة ودعم المجتمعات، تُقدم "أدكووب" منتجات عالية الجودة مُصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتنوعة للعائلات العربية. وتمزج العلامة التجارية بين التقاليد والحداثة، حيث تُقدم عروضًا ذات صلة بالثقافة مع تبني الابتكار لتعزيز النمو والتواصل. لمزيد من المعلومات حول عروض "أدكووب" ومبادراتها، تفضل بزيارة https://adcoop.com

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