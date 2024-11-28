أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة مير ("مير" أو "الشركة" أو "المجموعة")، وهي شركة للاستثمارات الاستراتيجية، وتتخذ الشركة من أبوظبي مقراً لها حيث تعمل من خلال محفظتها الاستثمارية المتنوعة على دعم النمو المستدام وتعزيز مسيرة التطور الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة ، عزمها على إدراج أسهمها بشكل مباشر في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وذلك اعتباراً من يوم الاثنين 9 ديسمبر 2024. من الجدير بالذكر ان مجموعة مير توظف استثماراتها الاستراتيجية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية على امتداد سلاسل التوريد الغذائي والعقارات التجارية والقطاعات المرتبطة بها، وتشجيع الابتكار لدفع التطوير وتوفير الرفاهية والتطور المستدام.

تعود جذور مير إلى عام 1977، فما هي الا إمتداد لجهد و تعاون عدد من رواد الاعمال الإماراتيين الطموحين الذين أرسوا أسساً لنموذج اعمال أصبح اليوم امتدادا لواحدة من أكثر الشركات تأثيراً وتنوعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي عام 2024، تأسست مجموعة مير نتيجة عملية دمج استراتيجية لأربع جمعيات تعاونية ككيان موحد يجمع تحت مظلته عقوداً من المبادرات المجتمعية والاستثمارات الاستراتيجية، لتكتسب بذلك مكانةً ريادية في قطاعي بيع المواد الغذائية بالتجزئة والعقارات التجارية.

لمحة عامة عن المزايا الاستثمارية

تتمتع الشركة بحضور قوي مدعوم بأداء متين والتزام راسخ بإحداث تأثيرٍ إيجابي في المجتمع:

التميز في مجال بيع الموار الغذائية بالتجزئة:

تدير مير أكثر من 100 متجر للبيع بالتجزئة تحت علامتي أدكووب وسبار، والتي تقدم خدماتها لأكثر من 65 ألف عميل يومياً، لتنجز بذلك ما يزيد على 36 مليون معاملة سنوياً. تتبنى المجموعة استراتيجية "من المزرعة إلى المائدة"، حيث تتعاون مع أكثر من 100 مزارع محلي، مما يعزز دورها كداعم رئيسي للممارسات المستدامة في دولة الإمارات.

الريادة في قطاع العقارات التجارية:

تدير مير عبر ذراعها "مكاني" أكثر من 12 مركز تسوق مجتمعي بمعدل إشغال يبلغ 95% على امتداد 330 ألف متر مربع من المساحات التجارية القابلة للتأجير. وتلعب هذه المراكز، التي تضم عدداً من مراكز التسوق المجتمعية الشهيرة مثل العين مول ومراكز مكاني المجتمعية، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي ورفاه المجتمع من خلال محفظتها المتنوعة.

الاستثمارات الاستراتيجية:

تتمحور استثمارات مير حول دعم أجندة الأمن الغذائي لدولة الإمارات، ولهذا تركز المجموعة استثماراتها في شركات تدعم هذه الغاية، مثل مطاحن الماسة بطاقة إنتاجية تصل إلى 400 طن متري يومياً، مما يسهم في تعزيز مرونة إمدادات الدولة من الأغذية والسلع الاستهلاكية.

التأثير المجتمعي:

انطلاقاً من التزامها الراسخ بإثراء الحياة المجتمعية، استثمرت مير خلال السنوات الثلاث الماضية ما يزيد على 36 مليون درهم إماراتي في مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات بهدف دعم الصناعات المحلية والمزارعين الإماراتيين، ودفع جهود الاستدامة بأشكال عديدة مثل نهج "من المزرعة إلى المائدة". وتستهدف الشركة استقطاب 400 موظف إماراتي خلال السنوات الثلاث المقبلة، تأكيداً على التزامها بدعم ورعاية الكفاءات والمجتمعات المحلية.

الالتزام تجاه المساهمين:

وزعت مير عام 2023 أرباحاً بقيمة 135 مليون درهم إماراتي تمثل 12,11% من رأس مالها، على مساهميها البالغ عددهم 12 ألف مساهم. وقد سجلت الشركة إيرادات بلغت 1.2 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2024، مما يعكس قوة أدائها المالي وقدرتها على تحقيق قيمة ونمو مستدامين لمساهميها.

وفي هذا الاطار، قال نهيان العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مير معلقا: "يمثل الإدراج المباشر لأسهمنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية محطة تاريخية في مسيرتنا التي بدأت منذ عدة عقود، والتي تميزت ببناء إرث غني ولعب دور واضح في نمو دولة الإمارات اقتصادياً واجتماعياً. وتعكس هذه الخطوة استعدادنا لتعزيز حضورنا ودورنا في نمو الاقتصاد ورفاهية المجتمع الإماراتي، ونحن ندعو أصحاب المصلحة إلى مشاركتنا في هذه الرحلة الاستثنائية. وتتعدى أهمية هذا الإدراج كونه مجرد إنجاز مالي بارز، ليشكل تأكيداً على مرونتنا وقدراتنا الابتكارية والتزامنا الراسخ بتمكين المجتمعات التي نخدمها".

تتمتع مجموعة مير باساس يؤهلها الي تبوء موقع ريادي لدفع الممارسات المستدامة والنمو الاقتصادي، حيث سجلت المجموعة إيرادات تخطت حاجز 2 مليار درهم إماراتي في عام 2023، بالإضافة إلى امتلاكها محفظة متنوعة من الاستثمارات الاستراتيجية التي تدعم هذه الغاية. وتتبنى مير نهجاً يركز على الابتكار والاستدامة وإعطاء الأولوية للمجتمع، مما يعزز دورها كمحرك أساسي للتنمية الاقتصادية في دولة الإمارات. تتوفر المزيد المعلومات حول الإدراج المباشر على الموقع الإلكتروني للمجموعة: www.mairgroup.com.

حول مجموعة مير:

مجموعة مير هي شركة رائدة تهدف إلى رفع مستوى الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال رفدها بالخبرات العالمية ورعاية الابتكارات ونشر الحلول الذكية لبناء قيمة استراتيجية في قطاعات الأغذية والعقارات التجارية والقطاعات المرتبطة بها. يتخطى نهجنا في الاستثمار التركيز على الاستثمارات المالية؛ إذ نتعاون بشكل استراتيجي مع الشركات، ونقدم إرشادات عملية تعزز القيمة وتدفع بعجلة النمو. وتحت مظلة مجموعة مير، نمت جمعية أبوظبي التعاونية لتصبح واحدة من أبرز شركات بيع المواد الغذائية بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووسعت نطاق شبكتها بشكل كبير لتضم أكثر من 100 فرعاً لبيع المواد الغذائية بالتجزئة في جميع أنحاء الدولة. ويندرج تحت مظلة المجموعة أيضاً شركة "مكاني" للعقارات، وهي شركة رائدة في مجال الاستحواذ على المراكز المجتمعية وتطويرها وتشغيلها، والتي تُعرف باسم "مراكز مجتمع مكاني" المنتشرة في جميع أنحاء دولة الإمارات. لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة: www.mairgroup.com.

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