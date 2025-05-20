المشروع الجديد سيقدم خدمات لوجستية ورعاية صحية ستحدث نقلة نوعية في طريقة توفير الخدمات الطبية في جميع أنحاء قارة إفريقيا

يوفر مشروع "دوكتور" منصة رائدة تعزز الاستجابة لحالات الطوارئ من خلال توفير سريع لخدمات الرعاية الصحية والتعامل الفوري مع الحالات الحرجة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، الممكّن العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، ومجموعة برجيل القابضة (ADX: BURJEEL)، الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق مشروعهما المشترك للخدمات اللوجستية للرعاية الصحية "دوكتور"، وذلك على هامش منتدى "أصنع في الإمارات"، أحد أكثر البرامج الاقتصادية الشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد تم الكشف رسمياً عن المشروع في جناح برجيل القابضة، بحضور معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، والدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة.

سيمثل مشروع "دوكتور" منصة واعدة لرفد قطاع الخدمات اللوجستية للرعاية الصحية، حيث يهدف إلى إعادة تصور طريقة تقديم الخدمات الطبية وتحقيق الاستفادة المُثلى من البنية التحتية الطبية لصالح المجتمعات في جميع أنحاء قارة إفريقيا. ويعد "دوكتور" منصة شاملة لسلسلة التوريد، تجمع بين الخدمات اللوجستية والبنية التحتية المتطورة، والتدريب السريري والاستجابة للطوارئ في منظومة واحدة فريدة من نوعها.

سيتم تنفيذ أعمال مشروع "دوكتور" ضمن عمليات شركة "أوبيرونيكس"، التابعة لمجموعة "برجيل القابضة" وذراعها لإدارة خدمات الرعاية الصحية، والتي تتمتع بسجل حافل في إدارة مشاريع الرعاية الصحية واسعة النطاق في جميع أنحاء إفريقيا. وسيحظى المشروع المشترك بدعم البنية التحتية اللوجستية الشاملة لمجموعة موانئ أبوظبي، وحضورها الواسع في الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء القارة.

سيجمع مشروع "دوكتور" بين الإمكانات والقدرات اللوجستية لمجموعة موانئ أبوظبي، وبين شبكة الرعاية الصحية المتكاملة لمجموعة برجيل القابضة، للتغلب على تحديات الرعاية الصحية التي تواجهها المجتمعات في قارة إفريقيا، وذلك من خلال نهج قائم على تعزيز الخدمات اللوجستية. ولتحقيق ذلك، ستعمل المنصة على تيسير وتطوير سلاسل التوريد الطبية، وتسهيل نشر وحدات الرعاية الصحية، بما في ذلك المستشفيات والعيادات المتنقلة، والعمل على إنشاء بنية تحتية طبية متكاملة الخدمات، بما في ذلك المستشفيات الميدانية والمرافق الدائمة.

وبهذه المناسبة، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: "نتطلع إلى أن يقوم مشروع "دوكتور" بإحداث أثر حقيقي وتقديم الرعاية والخدمات الطبية اللازمة لمن يحتاجونها. وسنعمل على الجمع بين إمكاناتنا اللوجستية الشاملة مع الخبرة الطبية الواسعة لمجموعة برجيل، لنؤسس منصةً واعدة ستحدث نقلة نوعية في طريقة تقديم خدمات الرعاية الصحية في قارة إفريقيا. كما يُمثل هذا المشروع حلاً عملياً وقابلاً للتطوير يُلبي الاحتياجات المتزايدة للرعاية الصحية، ويُجسد التزامنا المُشترك بتوفير أنظمة رعاية طبية مرنة، تخدم كافة المجتمعات في قارة إفريقيا، انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة، الرامية إلى تفعيل العمل الإنساني على كافة الصُّعد".

تماشياً مع جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية، ستوفر منصة "دوكتور" خدمات استجابة فعّالة لحالات الطوارئ من خلال ضمان توفير الخدمات اللوجستية للرعاية الصحية الحرجة في الوقت المناسب. كما ستدعم المنصة الارتقاء بالكفاءات المحلية من خلال توفير مبادرات التدريب السريري، وتطبيق أنظمة جرد وخدمات لوجستية قائمة على البيانات، يتم من خلالها خفض زمن تقديم الخدمة، وسد العجز في الخدمات المطلوبة في جميع المناطق ذات الصلة.

ومن جانبه، قال دكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة: "يمثل مشروع "دوكتور" نموذجاً رائداً سيكون له أثر كبير على الساحة، حيث سيكون منصة متكاملة تجمع بين الأنظمة الطبية المتقدمة والإمكانات اللوجستية الشاملة والنطاق التشغيلي الواسع. ونسعى من خلال هذا المشروع الواعد إلى توفير خدمات رعاية صحية تتميز بالاستقرار والجاهزية الدائمة والشراكة الراسخة بين جميع الأطراف، لنخدم معاً تلك المناطق التي هي في أمس الحاجة إليها".

بالإضافة إلى دوره الرئيسي في توفير الخدمات اللوجستية للرعاية الصحية، سيسعى المشروع أيضاً إلى إنشاء وحدات طبية في مناطق عمليات مجموعة موانئ أبوظبي في إفريقيا، يوفر من خلالها مجموعة من خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات اللوجستية الطبية والسياحة العلاجية. كما سيستكشف المشروع الفرص الناشئة في الأسواق الإفريقية بهدف المساهمة في تحقيق نمو مستدام طويل الأمد لمنظومة الرعاية الصحية في المنطقة.

ومع تزايد معدلات النمو السكاني في إفريقيا، أصبحت القارة محركاً أكثر فاعلية في الاقتصاد العالمي، حيث من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لدول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بشكل ثابت حتى عام 2027. ومن جانبهما، ستعمل مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة برجيل القابضة على توحيد جهودهما لتقديم حلول رعاية صحية تلبي الاحتياجات العاجلة، وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.

جدير بالذكر أن مشروع "دوكتور" سيعمل بالتعاون مع الحكومات والهيئات الصحية الإقليمية والوكالات الإنسانية لتعزيز أثره في المجتمعات. فمن خلال شراكاته مع وزارات الصحة الوطنية والمنظمات غير الحكومية الدولية والمبادرات الإنسانية التي تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة، سيقوم المشروع بتيسير الخدمات اللوجستية في حالات الطوارئ، وتقديم خدمات الرعاية الحرجة خلال فترات تفشي الأمراض والتعافي من الأزمات، علاوة على دعم برامج الصحة المجتمعية طويلة الأمد. وستشمل هذه الجهود رعاية الأم والطفل، وحملات التطعيم، ومراقبة تفشي الأوبئة، والتثقيف الصحي المتنقل.

يذكر أن اسم المشروع "دوكتور" مستوحى من كلمة "دوك" والتي ترمز إلى الطبيب، وكلمة "تور" والتي تعني "المتجول"، ليعكس الاسم التزام المشروع بتقديم حلول رعاية صحية عالمية المستوى وواسعة النطاق، تتسم بالمرونة وسهولة الوصول، حيث سيتم ذلك من خلال الخدمات المتكاملة التي تقدمها مجموعة موانئ أبوظبي، وحضورها العالمي، وعملياتها التي تمتد عبر 34 محطة، بالإضافة إلى أسطول سفنها الذي يصل إلى 247 سفينة، وشبكتها اللوجستية واسعة النطاق.

نبذة عن مجموعة موانئ أبوظبي:

تأسست مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2006، وهي ممكن التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية على مستوى العالم، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم. تنتهج مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية تحت الرمز: (ADX: ADPORTS)، نموذج عمل متكامل أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة خلال العقد الماضي.

وتضم مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها 34 محطة، وبحضور في أكثر من 50 دولة، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتر مربع من المناطق الاقتصادية تحت مظلة مجموعة كيزاد، أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة “فيتش"، وتصنيف (A1) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة "موديز".

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: adportsgroup.com

يُمكن متابعة مجموعة موانئ أبوظبي على:

نبذة عن مجموعة برجيل القابضة:

تأسست شركة برجيل القابضة في عام 2007، وهي شركة رائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وتدير قطاعاً متنامياً للرعاية الصحية المتخصصة في المملكة العربية السعودية. طورت المجموعة نظامًا بيئيًا متكاملًا ومتعدد العلامات التجارية للرعاية الطبية الأولية والثانوية والثالثية والرباعية، مما يضمن تقديم رعاية معقدة للمرضى من جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية، تتألف شبكتنا من 100 أصلاً في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، بما في ذلك 19 مستشفى و29 مركزاً طبياً و 29 مركز للعلاج الطبيعي و15 صيدلية وخدمات أخرى، وتشمل العلامات التجارية لشركة برجيل القابضة برجيل وميدور وأل أل إتش ولايف كير وفيزيوثيرابيا وتجميل.

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