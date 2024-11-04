دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت شركة مكس جلوبال، التابعة لمجموعة ملتي بانك، أكبر مزوّد للمشتقات المالية في العالم، خدمة الدفع النقدي بالشراكة مع "الأنصاري للصرافة"، الشركة الرائدة في توفير خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتابعة لمجموعة "الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع"، . وتتيح هذه الخدمة المبتكرة للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة إمكانية إيداع وسحب الأموال بسهولة من خلال شبكة فروع الأنصاري للصرافة الواسعة.

وتتوفر هذه الخدمة حصريًا للمستخدمين في دولة الإمارات المسجلين لدى شركة ميكس جلوبال، المرخّصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع. ومن خلال الاستفادة من شبكة فروع "الأنصاري للصرافة" التي تزيد عن 260 فرعاً منتشراً في كافة أرجاء الدولة، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تجربة العملاء وتوفير مرونة أكبر وإمكانية الوصول بسهولة إلى أموالهم.

وقال نصر طاهر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "مالتي بنك": "نهدف إلى جعل إدارة العمليات المالية أكثر سهولة وسلاسة. وتجسّد شراكتنا مع الأنصاري للصرافة التزامنا الراسخ بتوفير حلول مالية مبتكرة تعزّز تجربة عملائنا وتلبي احتياجاتهم المصرفية بأعلى درجات الأمان والكفاءة. في مجموعة "ملتي بنك"، نعمل باستمرار على تعزيز خدماتنا من خلال شراكات استراتيجية وحلول مبتكرة، مدعومة بتفانينا في التميز وضمان أعلى مستوى من رضا العملاء".

وقد تأسست مجموعة ملتي بانك في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 2005، وتخدم قاعدة عملاء تزيد عن مليون عميل في 100 دولة، فيما يتجاوز حجم التداول اليومي 18.1مليار دولار أمريكي. وتتميّز المجموعة بحلول التداول المبتكرة والامتثال التنظيمي والخدمة الاستثنائيّة للعملاء، وتقدم خدمات متنوعة للوساطة المالية وإدارة الأصول. وتعدّ من أكثر مؤسسات المشتقات الماليّة تنظيماً في العالم وحاصلة على تراخيص من أكثر من 16 هيئة رقابيّة ماليّة عالمية في 5 قارات.

حول "مجموعة ملتي بانك"

تأسست "مجموعة ملتي بانك" في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 2005، وتطورت لتصبح واحدة من أكبر مزودي المشتقات المالية عبر الإنترنت في العالم، حيث يتجاوز حجم التداول اليومي 18.1 مليار دولار أمريكي، وتخدم قاعدة عملاء تزيد عن مليون عميل. تقدم المجموعة خدمات متنوعة للوساطة المالية وإدارة الأصول من خلال منصات التداول الحائزة على العديد من الجوائز، والتي توفر أعلى مستويات الرافعة المالية التي تصل حتى 500:1 على مجموعة واسعة من المنتجات المالية، بما في ذلك الفوركس والمعادن والأسهم والسلع والمؤشرات والأصول الرقميّة. ولمزيد من المعلومات، يُمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني https://multibankfx.com.

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