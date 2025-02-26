دبي، الإمارات العربيّة المتحدّة: حصلت مجموعة ملتي بانك، أكبر مزوّد للمشتقات الماليّة في العالم ومقرّها دبي، على جائزة "أفضل وسيط تداول رئيسي"، وذلك خلال قمّة ومؤتمر "سمارت فيجن سلطنة عُمان 2025" التي عُقدت في مسقط خلال الفترة 12 و13 فبراير الجاري.

وباعتبارها منصّة دولية مرموقة، تتيح القمّة لقادة الصناعة ورواد التكنولوجيا فرصة تبادل الأفكار واستكشاف أحدث الاتجاهات والابتكارات في مجال الاستثمار والأسواق الماليّة. ويؤكّد حصول مجموعة ملتي بانك على هذه الجائزة التزامها بتوفير خدمات وساطة وحلول تداول متطوّرة لعملائها حول العالم.

وقال نصر طاهر، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بانك: "يمثل فوزنا بجائزة أفضل وسيط تداول رئيسي في قمّة "سمارت فيجن سلطنة عُمان 2025" لحظة فارقة في مسيرتنا، ويُجسّد الجهود التي نبذلها باستمرار لتوفير سيولة استثنائيّة، وبنية تحتية متطوّرة للتداول، وخدمات مخصّصة للمستثمرين المؤسَسيّين والأفراد على حدّ سواء. نحن ملتزمون بالسعي نحو الابتكار والتميّز التشغيلي باعتباره أولوية رئيسية في استراتيجيتنا".

ويعكس هذا التكريم ريادة المجموعة في القطاع المالي، ويؤكّد نهجها المرن في مواكبة أحدث المستجدات في الأسواق العالميّة. ومن خلال منصتها المبتكرة، توفّر مجموعة ملتي بانك للمستخدمين أسعاراً تنافسيّة وإمكانية الوصول الآمن إلى أكثر من 20,000 أداة مالية، بما في ذلك الفوركس، والمعادن، والسلع، والمؤشرات، والأسهم، والعقود مقابل الفروقات على الأسهم الإماراتيّة، والأصول الرقميّة. وبفضل توظيفها للتكنولوجيا المتطوّرة وحصولها على الترخيص من هيئات رقابية مالية عديدة، تقدّم المجموعة تجربة سوقيّة آمنة وشفافة وفعالة.

ومنذ تأسيسها في عام 2005، توسّعت مجموعة ملتي بانك لتطال خدماتها أكثر من مليوني عميل في 100 دولة، مع حجم تدول يومي يتجاوز 25.6 مليار دولار. وعبر انتشارها الواسع في مراكز عالميّة رئيسة، وحصولها على أكثر من 70 جائزة في القطاع، تُواصل المجموعة تعزيز مكانتها كمؤسسة رائدة وموثوقة في قطاع المشتقات الماليّة.

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حول "مجموعة ملتي بانك"

تأسست مجموعة ملتي بانك في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2005، وهي واحدة من أبرز الرواد العالميين في مجال المشتقات المالية، حيث تخدم قاعدة عملاء تزيد عن مليوني عميل في 100 دولة، ويتجاوز حجم التداول اليومي لديها 25.6 مليار دولار. وتشتهر المجموعة بحلولها المبتكرة للتداول وامتثالها التنظيمي الصارم والتميّز في خدمة العملاء، وتقدم خدمات متنوعة للوساطة المالية وإدارة الأصول من خلال منصات التداول الحائزة على العديد من الجوائز، والتي توفر أعلى مستويات الرافعة المالية التي تصل حتى 500:1 على مجموعة واسعة من المنتجات المالية، بما في ذلك الفوركس والمعادن والأسهم والسلع والمؤشرات والأصول الرقميّة. وتعدّ من أكثر مؤسسات المشتقات الماليّة تنظيماً في العالم بحصولها على تراخيص من أكثر من 17 هيئة رقابيّة ماليّة عالمية مرموقة في 5 قارات. وقد نالت المجموعة أكثر من 70 جائزة تقديراً لتميّزها في التداول وامتثالها التنظيمي.

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