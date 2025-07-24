"تندام" هي ثاني أكبر مجموعة ملابس في إسبانيا من حيث الحصة السوقية ومن أبرز مجموعات الملابس متعددة القنوات الرائدة في أوروبا

12 علامة تجارية من "تندام" ذات حضور دولي واسع تعزز حضور مجموعة ملتيبلاي في قطاع الشركات التي تركز على المستهلك

تبلغ القيمة المؤسسية للكيان التجاري موضوع الصفقة 5.6 مليار درهم إماراتي (1.3 مليار يورو) وتعزز الصفقة مكانة ملتيبلاي كلاعب رئيسي في قطاع التجزئة والملابس

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة؛ مدريد، إسبانيا؛ لندن، المملكة المتحدة؛ مدينة لوكسمبورغ، لوكسمبورغ؛ وباريس، فرنسا: أعلنت مجموعة ملتيبلاي، الشركة الاستثمارية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها (مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية باسم: Multiply) ولديها أعمال استثمارية وتشغيلية حول العالم، عن استكمالها اليوم لأول استثمار رئيسي لها في أوروبا مع الاستحواذ على حصة مسيطرة في "تندام"، ثاني أكبر مجموعة للملابس في إسبانيا من حيث الحصة السوقية.

وستسهم هذه الصفقة بعد عملية الدمج في مضاعفة الأرباح التشغيلية للمجموعة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وتمثل رافداً قوياً لاستراتيجية الاستحواذ التي تتبعها ملتيبلاي، والاستفادة من فرص جديدة بالاعتماد على رأس المال والتكنولوجيا وبالتالي ترسيخ المكانة الرائدة للمجموعة في السوق.

وتعتبر "تندام" من أبرز مجموعات الملابس متعددة القنوات الرائدة في أوروبا وتدير أكثر من 1,800 نقطة بيع في ما يزيد عن 80 سوقاً حول العالم تشمل إسبانيا والبرتغال وفرنسا وأمريكا اللاتينية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتضم محفظة أعمال "تندام" 12 علامة تجارية رائدة موجهة لفئات متنوعة من العملاء، وفي مقدمتها Women’secret"، و"Springfield"، و"Cortefiel"، و"Pedro del Hierro"، وغيرها.

وباتت مجموعة ملتيبلاي تملك اليوم حصة الأغلبية بنسبة 67.91% في شركة "كاستيلانو للاستثمارات المحدودة" ("الشركة") المالكة لشركة تندام براندز إس إيه يو (Tendam Brands S.A.U) والشركات التابعة الأخرى، لتصبح المساهم الأكبر، إلى جانب "لانو هولدينغز" (Llano Holdings S.À R.L) و"أركاديان للاستثمارات" (Arcadian Investments S.À R.L)، شركتا الاستثمار المؤسسيتان لصندوقي "سي في سي" (CVC) و"بي إيه آي" (PAI) على التوالي، المالكتين لحصة أقلية في "تندام".

ومن خلال هذا الاستثمار، تعزز ملتيبلاي مكانتها ضمن الشركات التي تركز على المستهلك، وترسخ حضورها في قطاع التجزئة والملابس، باعتبار "تندام" ركيزة أساسية لتوسع مجموعة ملتيبلاي في هذا المجال.

وستقود ملتيبلاي المرحلة المقبلة من نمو "تندام"، من خلال تعزيز التوسع الدولي في أوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، مدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب أعمالها، بدءاً من التوريد وصولاً إلى العمليات التشغيلية المتعلقة بالعملاء، بالاستفادة من البنية التحتية الرقمية التي تملكها حالياً. كما ستدعم ملتيبلاي عمليات الاندماج والاستحواذ لضم علامات تجارية وفئات جديدة.

بهذه المناسبة قالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة ملتيبلاي: "يشكّل هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية لدخول مجموعة ملتيبلاي إلى قطاع التجزئة والملابس؛ فمن خلال الحصول على حصة مسيطرة في منصة رائدة متعددة القنوات، فإننا نعزز استثمارنا القائم على نموذج أعمال يتسم بالكفاءة العالية، والتوجه المستقبلي، بدعم من فريق إداري متميز. وتعتمد هذه المنصة على امتلاك علامات تجارية ذات حضور كبير، وتتمتّع بالمرونة والرؤية اللازمة للتوسّع ضمن فئات جديدة بالتزامن مع تعزيز نمو العلامات التجارية الناشئة على المستوى العالمي. وبفضل خبراتنا في تنسيق الأنشطة والتآزر بين الشركات، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتنفيذ صفقات الدمج والاستحواذ الاستراتيجية، فإننا على ثقة بقدرتنا على تسريع وتيرة النمو وتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا."

ويقدم الاستحواذ فرصة استراتيجية مهمة لـمجموعة ملتيبلاي للاستفادة من مجموعة "تندام" من العلامات التجارية والبناء على أدائها القوي لدفع عجلة النمو المستقبلي، بالاعتماد على التوجهات الإيجابية للمستهلكين في سوق تجارة التجزئة العالمية للملابس.

من جانبه، قال جاومي ميكيل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تندام: "نبدأ اليوم مرحلة جديدة نعمل فيها معاً، كمساهمين وفريق إداري، على الاستفادة المثلى من الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها ’تندام‘، وذلك من خلال توسيع حضور علاماتنا التجارية عبر قنوات وأسواق ونماذج جديدة، مدعومين بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدّمة والحلول الرقمية، بما يعزّز مسيرة النمو والربحية ضمن منظومة فريدة ومتكاملة من العلامات التجارية متعددة القنوات."

وكانت "تندام" قد حققت منذ عام 2020، نمواً فصلياً ثابتاً، بفضل فريق إدارتها واسع الخبرة، مما عزز نموذج أعمالها في الأسواق الأساسية، ووسع حضورها الدولي. وفي نهاية يونيو من عام 2025، سجلت الشركة مبيعات سنوية قدرها 1.4 مليار يورو وزيادة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 340.7 مليون يورو، بعد تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16.

حصلت مجموعة ملتبيلاي على المشورة بشأن الصفقة من "Greenhill"، وهي شركة تابعة لـ "Mizuho"، بالإضافة إلى"Hogan Lovells" و"KPMG"، أما " Castellano" ومساهموها، فقد حصلوا على الاستشارات القانونية من "Uria Menendez". كما عمل مكتبا "رامون هيرموزيلا أبوغادوس" و"لاثام آند واتكينز" للمحاماة كمستشارين قانونيين لتندام في هذه الصفقة.

عن مجموعة ملتيبلاي

مجموعة ملتيبلاي هي شركة قابضة تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتستثمر وتدير عالمياً شركات متطورة تولّد تدفقات نقدية. وتعمل المجموعة، التي تتميز بعقلية نمو أصبحت جزءًا مميزًا من هويتها، على توظيف رأس المال وتعزيز الاستثمارات عبر ذراعيها المميزتين، وكلاهما يتبع نهجاً منضبطاً للاستثمار وتوفير عائدات متسقة ومستدامة للمساهمين على المدى القصير والمتوسط ​​​​والطويل:

ملتيبلاي

تعد ملتيبلاي ذراع الاستثمارات والعمليات في القطاعات الإستراتيجية طويلة الأجل، وهي حالياً التنقل والطاقة وخدمات المرافق والإعلام والاتصال واللياقة الصحية والجمال. توفر الاستثمارات الأساسية دخلاً متكرراً طويل الأجل من خلال عمليات الاستحواذ.

ملتيبلاي +

تعد ملتيبلاي+ الذراع الاستثمارية لمجموعة ملتيبلاي، والتي تتبنى استراتيجية استثمار مرنة ومتنوعة، تعتمد على اقتناص الفرص الواعدة في مختلف القطاعات والأسواق، مع التركيز على حصص أقلية، مما يتيح لها تقليل المخاطر والاستفادة من التنوع.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.multiply.ae

عن شركة تندام

تعد "تندام" من أكبر شركات تجزئة الملابس متعددة العلامات التجارية في أوروبا، وثاني أكبر شركة في إسبانيا من حيث الحصة السوقية، وتعمل في قطاع السوق الشامل والمميز. وتعتمد الشركة على منظومة عمل متكاملة تركز على العملاء وتعتمد على البيانات. وتمتلك الشركة حالياً 12 علامة تجارية خاصة بها، "Women’secret"، و"Springfield"، و"Cortefiel"، و"Pedro del Hierro"، و"Hoss Intropia"، و"Slowlove"، و"High Spirits"، و"Dash and Stars"، و"OOTO"، و"HI&BYE"، و"Milano"، وخط ملابس الأطفال "Springfield Kids". وتبيع الشركة أيضاً منتجات ما يقرب من 200 علامة تجارية مختارة تابعة لشركات خارجية، وذلك عبر منصتها متعددة العلامات التجارية ومتعددة القنوات.

وتعمل "تندام" حالياً في أكثر من 80 دولة ولديها ما يزيد على 1,800 نقطة بيع (بما في ذلك المتاجر والمساحات المخصصة داخل المتاجر والامتيازات التي يتم تشغيلها بشكل مباشر) وعبر الإنترنت، مع 33 موقعاً إلكترونياً لثمانية من علاماتها التجارية الخاصة، وستة تطبيقات، ومواقع ويب وأسواق أخرى تابعة لجهات خارجية.

الموقع الإلكتروني لشركة "تندام": www.tendam.es

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