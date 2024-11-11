شراكة استراتيجية تدعم قطاع العيادات الشاملة

القاهرة، أعلنت اليوم مجموعة مكسيم للاستثمار عن شراكة استراتيجية جديدة مع شركة إليفيت كابيتال، الرائدة في مجال الاستثمار في الرعاية الصحية الشاملة، لإطلاق "بالمزكير للخدمات الطبية"، بهدف إنشاء 45 عيادة شاملة. وتفتتح أولى مشروعاتها في مكسيم مول شينزو، أحد أبرز مشروعات مكسيم في قطاع المراكز التجارية والترفيهية والطبية.

جاء هذا الإعلان خلال حفل التوقيع الذي حضره كل من الدكتور محمد كرار، رئيس مجلس إدارة مجموعة مكسيم للاستثمار والدكتور سميح عامر، الرئيس التنفيذي لشركة مكسيم لخدمات الرعاية الصحية، والسيدة نهال عيسى، الرئيس التنفيذي للتسويق في مجموعة مكسيم للاستثمار، و الدكتور طارق محرم، الرئيس التنفيذي لشركة إليفيت كابيتال ورئيس مجلس إدارة مجموعة مستشفيات إليفيت ورئيس مجلس إدارة مراكز النيل للأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى عدد من قيادات الجانبين. وخلال مراسم التوقيع، أعرب الطرفان عن حرصهما البالغ على تطوير وتعزيز جودة خدمات العيادات الشاملة في القطاع الطبي.

يأتي التعاون مع "إليفيت كابيتال"، إحدى أبرز الشركات المتخصصة في القطاع الطبي في مصر وأفريقيا، اتساقًا مع رؤية مجموعة مكسيم للاستثمار في التوسع داخل القطاع الطبي، وضخ استثمارات جديدة، وتحسين إدارة العمليات، وتعزيز دور التكنولوجيا، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتقديم خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة.

تعليقًا على ذلك، أعرب الدكتور سميح عامر، الرئيس التنفيذي لشركة مكسيم لخدمات الرعاية الصحية، عن ثقته في أن "بالمزكير للخدمات الطبية" ستكون من اللاعبين الأساسيين في قطاع العيادات الشاملة، بفضل ما تمتلكه من إمكانات طبية متطورة وبنية تحتية ومرافق ولوجستيات.

وأضاف: "نهدف إلى تحقيق التحول الرقمي واعتماد التكنولوجيا الحديثة في إدارة المنشآت الطبية، مما يعزز الكفاءة ويقلل التكاليف، فضلاً عن تحسين إمكانية وصول الأفراد والأسر إلى خدمات صحية متميزة. كما نتطلع، من خلال هذا التعاون الاستراتيجي مع شركة "إليفيت كابيتال" للوصول إلى شرائح أوسع من المتعاملين داخل القطاع الطبي، لتلبية احتياجاتهم بكل احترافية، وتوفير خدمات رعاية صحية ترتقي إلى المعايير العالمية.

من جانبها، صرّحت نهال عيسى، الرئيس التنفيذي للتسويق في مجموعة مكسيم للاستثمار، أن القطاع الطبي في مصر يشهد تطورًا ملحوظًا وينمو بوتيرة متسارعة طبقًا لأبحاث السوق، ، مدفوعًا بتزايد الطلب على خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة، سواء من مقدمي الخدمات الطبية أو من قطاع الأفراد والأسر الذين يتطلعون إلى الحصول على رعاية طبية متكاملة وموثوقة. وأكدت أن هذه النتائج وصل إليها فريقنا بعد دراسة متأنية للقطاع الطبي في مصر.

وأضافت "عيسى" أن مجموعة مكسيم للاستثمار أخذت على عاتقها ترجمة نتائج هذه الدراسة إلى واقع ملموس من خلال شراكات استراتيجية مع رواد القطاع، الذين يشاركونها الشغف في تلبية متطلبات السوق، عبر حلول مبتكرة تواكب التطور المستمر في القطاع وتدعم الاستدامة. وأكدت أن النهج الاستراتيجي لمجموعة مكسيم للاستثمار يرتكز على ثلاثة محاور، هي تحقيق التنوع في مجالات الاستثمار، وضمان استقرار المشروعات الحالية، ودعم الخطط المستقبلية الطموحة.

في نفس السياق، أوضح الدكتور طارق محرم، الرئيس التنفيذي لشركة إليفيت كابيتال ورئيس مجلس إدارة مجموعة مستشفيات إليفيت ورئيس مجلس إدارة مراكز النيل للأشعة والتحاليل، أن التعاون مع مجموعة مكسيم للاستثمار، من خلال إطلاق شركة "بالمزكير للخدمات الطبية" يمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح من شأنها أن توفر قيمة مضافة لنظام الرعاية الصحية في مصر.

وأضاف "محرم" : "هذا التعاون يشكل إضافة متميزة لمحفظة إليفيت الحالية في مجالي التشخيص والمستشفيات. نحن ملتزمون بتلبية احتياجات المرضى من خلال سد الفجوة في خدمات الرعاية الأولية وتقديم خدمات متقدمة." وأكد أن شركة إليفيت كابيتال، بصفتها مدير استثمار تشغيلي، تركز على تكامل البيانات وتبسيط الأنظمة لتعزيز جودة اتخاذ القرارات السريرية ورفع الكفاءة التشغيلية، مما يسهم في تحسين تجربة المرضى بشكل شامل. مشددًا على التزام الشركة بتزويد "بالمزكير للخدمات الطبية" بأحدث تقنيات العلاج، مع الإشارة إلى أن هذا التعاون مع مجموعة مكسيم للاستثمار سيضع معيارًا جديدًا للتميز التشغيلي في قطاع الرعاية الصحية في مصر.

وتعتبر "بالمزكير للخدمات الطبية" إضافةً قيمةً للقطاع الطبي في مصر، حيث توفر مجموعة متكاملة من الخدمات الطبية عبر عيادات خارجية متعددة التخصصات، تلبي احتياجات المرضى بمختلف حالاتهم الصحية. تشمل هذه التخصصات: الجراحة العامة، جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة، جراحة العظام، طب الأطفال، التجميل، جراحة المخ والأعصاب، الأنف والأذن والحنجرة، السمعيات، الطب الباطني، طب القلب والصدر، الأمراض الجلدية، أمراض الكلى، الجهاز الهضمي والكبد، طب الأورام، ومركز طب الأسنان بفرعيه العلاجي والجراحي. أما قسم الأشعة، فيقدم خدمات متقدمة تشمل التصوير المقطعي المحوسب، التصوير المقطعي المحوري، وتخطيط صدى القلب. كما يوفر المختبر مجموعة متنوعة من التحاليل تشمل كيمياء الدم، وأمراض الدم، والجراثيم، والفيروسات، والهرمونات، والمناعة، وتحاليل البول والبراز، وأمراض الأنسجة. كما يضم المستشفى قسمًا متخصصًا للطوارئ والإصابات.

نبذة عن مجموعة مكسيم للاستثمار:

تأسست مجموعة مكسيم للاستثمار عام 1980 كواحدة من أبرز المجموعات الاستثمارية الرائدة في مصر، بخبرة تتجاوز 40 عامًا. تضم المجموعة أكثر من 25 شركة تعمل في 8 قطاعات متنوعة، منها: مكسيم للضيافة، مكسيم للمراكز التجارية والترفيهية، مكسيم للتطوير العقاري، مكسيم للصناعة، مكسيم لخدمات الرعاية الصحية، مكسيم للرياضة، مكسيم للاتصالات، مكسيم للنقل، بالإضافة إلى مؤسسة مكسيم الخيرية. على مدار العقود، نجحت المجموعة في تقديم خدماتها لأكثر من 10,000 عميل، بدعم فريق عمل يضم أكثر من 4,000 موظف. تمتد محفظة مشروعات مجموعة مكسيم للاستثمار عبر القاهرة وعدد من المحافظات، حيث نجحت في إدارة وتطوير العديد من المشروعات البارزة مثل: المنطقة التجارية بالمتحف القومي للحضارة المصرية، وبحيرة القاهرة. وتواصل المجموعة تعزيز مكانتها في مختلف القطاعات.

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نبذة عن إليفيت كابيتال:

إليفيت كابيتال هي شركة إدارة استثمار متخصصة في قطاع الرعاية الصحية، ويتركز نشاطها على عدة محاور رئيسية تشمل التشخيص من خلال التصوير الرقمي والمختبرات، والمستشفيات، ووحدات الرعاية الأساسية، ومراكز التميز. تدير إليفيت أصولًا تتجاوز قيمتها 120 مليون دولار أمريكي وتستهدف تحقيق إجمالي استثمارات يصل إلى 380 مليون دولار أمريكي، وتمتد استثماراتها إلى خارج مصر لتشمل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط. تسعى إليفيت لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلقة بتعزيز الصحة الجيدة والرفاهية. ولتعزيز قدراتها التشغيلية، تقوم إليفيت بإبرام شراكات استراتيجية مع مؤسسات عالمية مرموقة مثل جايز وسانت توماس من المملكة المتحدة، وجوستافو روسي الفرنسية، بالإضافة إلى التعاون مع شركات عالمية ومحلية، مما يدعم ريادتها ويعزز دورها في تطوير قطاع الرعاية الصحية في القارة.