عمّان: خلال حفل توزيع الجوائز الذي أُقيم تحت الرعاية الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حصلت "مجموعة المطار الدولي" -الشركة الأردنية المسؤولة عن إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي- على "ختم التميّز" المرموق ضمن الدورة العاشرة (2023/2024) لجائزة الملك عبدالله الثاني للتميّز للقطاع الخاص بعد مشاركتها الأولى على الإطلاق، وذلك يوم الإثنين 30 أيلول 2024، في قصر الثقافة.

كانت لجنة الجائزة قد أجرت في وقت سابق تقييمًا شاملًا لسياسات مجموعة المطار الدولي وأدوارها وعملياتها ونتائجها وجهودها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، والتي تسعى إلى تحسين عمليات المطار وتقديم خدمات عالية الجودة وتشكيل تجربة سفر سلسة للمسافرين. واستند هذا التقييم إلى نموذج المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، والذي تستخدمه اللجنة لتحديد الفائزين بالجائزة خلال مرحلة التقييم.

وبهذه المناسبة، قال نيكولا دفيليير، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "كلنا فخر بحصولنا على هذا التقدير المتميز الذي يُعدّ شهادة على التزامنا الراسخ بتقديم تجربة سلسة لا تُنسى للعملاء في مطار الملكة علياء الدولي، بما يتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية للأعوام 2023-2025. يعكس "ختم التميز" ثباتنا في تقديم أعلى معايير الجودة والخدمات، وضمان شعور المسافرين من جميع أنحاء العالم بالترحيب كأنهم في بيتهم في البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم".

وأعرب دفليير عن فخره بالأداء المتميز لموظفات وموظفي مجموعة المطار الدولي والجهود التعاونية لفريق عمل المطار والشركاء والمساهمين في تحقيق التميّز، الأمر الذي يعزز مكانة مطار الملكة علياء الدولي وسمعته محليًا ودوليًا.

وأكد دفليير أهمية مواصلة السعي نحو التميّز وتحقيق أهداف الشركة من خلال تبني التحسين المستمر في العمليات اليومية، وأضاف: "ما حققناه حتى الآن في مطارنا هو مجرد بداية لما نطمح إلى تحقيقه بوصفنا فريقًا واحدًا؛ حيث نسعى للوصول إلى أعلى مستويات الأداء ورضا المسافرين، وتعزيز مكانة مطار الملكة علياء الدولي بوصفه مركزًا إقليميًا للسفر لغايات الترفيه والعمل".

تهدف جائزة الملك عبدالله الثاني للتميّز، التي انطلقت عام 2002، إلى تشجيع المؤسسات العامة والخاصة على تبني أفضل الممارسات، وغرس ثقافة التميّز في الأداء، وتعزيز جودة الخدمات والشفافية والابتكار والإدارة الناجحة. وشارك في جائزة هذا العام للجهات الحكومية 86 وزارة ومؤسسة من القطاع العام، فيما تنافست 42 مؤسسة وشركة على جائزة القطاع الخاص.

نبذة عن "مجموعة المطار الدولي":

مجموعة المطار الدولي هي الشركة الأردنية المسؤولة عن تشغيل مطار الملكة علياء الدولي، وتضم مستثمرين محليين ودوليين من ذوي الخبرات المتميزة في إدارة المطارات، هم: مجموعة مطارات باريس (51%)، ومجموعة ميريديام SAS (32%)، ومينا للاستثمار (12.25%)، ومجموعة إدجو (4.75%). عام 2007، وبعد طرح عطاء دولي مفتوح يتميز بالشفافية، منحت الحكومة الأردنية مجموعة المطار الدولي عقد امتياز "التأسيس-الإدارة-النقل" لإعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي؛ البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم.

ومنذ بدء الاتفاقية، حصل مطار الملكة علياء الدولي على المركز الأول ضمن فئة "المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط"، وفقًا لاستطلاع جودة خدمات المطارات لثمانية أعوام، كما جاء من بين أعلى مطارين ضمن فئة "أفضل مطار في المنطقة: الشرق الأوسط" لأربعة أعوام متتالية. وعلى الصعيد البيئي، أصبح مطار الملكة علياء الدولي الأول في منطقة الشرق الأوسط، والثاني ضمن مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في تحقيق المستوى +4 "Transition" ضمن برنامج اعتماد إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات، والذي تُمنَح شهادته من مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتسري حتّى تاريخ التجديد في عام 2025، فضلًا عن كونه أول مطار في الشرق الأوسط يُحقق المستوى الثالث من اعتماد تجربة العملاء في المطار (تسري حتى كانون الثاني 2025).

ووفقًا لدراسة شاملة أجراها اتحاد النقل الجوي الدولي بطلب من مجموعة المطار الدولي، دعم مطار الملكة علياء الدولي في عام 2019 ما مجموعه 238,000 وظيفة، وساهم بـ 2.5 مليار دينار أردني (8.9%) من الناتج المحلي الإجمالي. وبحلول عام 2032، من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 278,000 وظيفة و3.9 مليار دينار أردني ضمن الناتج المحلي الإجمالي. وتأكيدًا على أهميته الاجتماعية والاقتصادية ومكانته كنقطة دخول رئيسية إلى المملكة، يستقبل المطار أكثر من 97% من المسافرين و99% من حركة الشحن الجوي. www.aig.aero

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