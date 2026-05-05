أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أطلقت مجموعة مزارع العين، الرائدة في قطاع الأغذية بدولة الإمارات، ومجموعة "إن آر تي سي"، الرائدة في قطاع الفواكه والخضروات الطازجة على مستوى المنطقة، المشروع المشترك "العين تازة" (Al Ain Taaza)؛ العلامة التجارية الجديدة للعصائر الطازجة، التي تستهدف الوصول خلال خمس سنوات إلى ثلث سوق العصائر الطازجة في الدولة، والذي تبلغ قيمته 500 مليون درهم إماراتي.

وتجمع هذه الشراكة، التي تم الإعلان عنها من منصة "اصنع في الإمارات"، بين المجموعتين الوطنيتين في مجال الأغذية، التابعتين لـ "غذاء القابضة"، لإنشاء مشروع متكامل للعصائر الطازجة فائقة الجودة في دولة الإمارات، ضمن أحد أسرع قطاعات المشروبات نموًا في الدولة.

وتأتي الخطوة في ظل الزخم الكبير الذي يشهده أداء الشركتين. وفيما تواصل مجموعة مزارع العين نموها في قطاعات الألبان والدواجن والعصائر المتكاملة، تضيف مجموعة "إن آر تي سي" خبرة عقود في مجال المنتجات الطازجة وتوريدها ومعالجتها إلى هذه الشراكة.

وبموجب المشروع المشترك، ستوفر مجموعة "إن آر تي سي" توريد الفواكه والخضراوات الطازجة، مستفيدةً من منشأة المعالجة التابعة لها في الموقع، بينما ستساهم مجموعة مزارع العين بخبراتها المرموقة، وقدرتها على تصنيع عبوات التعبئة داخليًا، وشبكة توزيع وطنية تصل إلى أكثر من 23 ألف نقطة بيع يوميًا في قطاعات التجزئة والفنادق والمطاعم والمقاهي والتجارة الإلكترونية.

ويشكل الطرفان معاً نموذجاً تشغيلياً متكاملاً يعمل بالكامل في دولة الإمارات ويجمع بين القدرة الإنتاجية المتقدمة وسرعة الوصول إلى السوق، مما يضع الأساس لاسمٍ ريادي جديد في هذه الفئة من المنتجات، ويشكل علامة تجارية محلية جديدة تستفيد بالكامل من نقاط القوة التي تتميز بها الدولة في مجال الأغذية والمشروبات.

وقال حسان صافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مزارع العين: "تجسّد هذه الشراكة ما يمكن تحقيقه عندما تتشارك الشركات الإماراتية نقاط قوة معاً. ويعد "العين تازة" منتجًا مطورًا في دولة الإمارات ولأجلها، ويجمع بين علامات تجارية موثوقة، وإنتاج قوي، وتوزيع محلي، في مشروع وطني بامتياز".

بدوره، قال محمد الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إن آر تي سي: "يزداد إقبال المستهلكين في دولة الإمارات على المنتجات الطبيعية الطازجة التي يثقون بها. وتمثل "العين تازة" أفضل ما تقدّمه مجموعتانا، بجمعها بين جودة الفواكه والخضراوات الطازجة التي نختارها ونقوم بمعالجتها، وبين العلامة التجارية الموثوقة والمعروفة لمجموعة مزارع العين، لتوفير منتج وطني طازج فائق الجودة في مختلف أنحاء الدولة".

وسيتم طرح "العين تازة" في الربع الثالث من عام 2026، بمجموعة أولية تضم أكثر من 15 نكهة تشمل المرطبات، والمشروبات الخصوصية، ومشروبات المخفوق المكثّف "السموذي". وستتوفر المنتجات في مختلف مناطق الدولة منذ اليوم الأول.

ويمثل هذا المشروع المشترك توسعًا لمجموعة مزارع العين ضمن قطاعات سريعة النمو، وتنويعاً جديداً في محفظة المشروبات التي تنتجها. كما يبرز التزام "غذاء القابضة" بتوحيد قدرات المجموعات التابعة لها في دولة الإمارات لإنشاء علامات محلية رائدة، وتعزيز المنتج الوطني في فئات استراتيجية، ودعم المقومات الاستراتيجية للأمن الغذائي في دولة الإمارات.

