5 علامات تجارية رائدة في دولة الإمارات تضمها "مجموعة مزارع العين" تحت مجموعة واحدة في مجالات الألبان والعصائر والدواجن والبيض، وهي: مزارع العين، ومرموم للألبان، ودواجن العجبان، ومزرعة الجزيرة للدواجن – البيض الذهبي، والمزارع العربية - صحة، بطموح مشترك لتصبح منتِجاً رائداً على مستوى المنطقة في قطاعي الأغذية البروتينية والمشروبات.

بدعم من "غذاء القابضة" و "ياس القابضة" ، ستسهم المجموعة في تحقيق الأهداف الوطنية في الأمن الغذائي والابتكار الصناعي تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.

المجموعة وضعت خارطة طريق لـ 5 سنوات، لتعزيز العمليات، وتسريع الابتكار، وزيادة الإنتاج المحلي.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة استراتيجية لقطاعي التصنيع الوطني والأمن الغذائي في دولة الإمارات، تم الإعلان رسمياً عن إطلاق "مجموعة مزارع العين" من خلال منصة "اصنع في الإمارات 2025"، لتضم تحت مظلتها خمساً من أبرز العلامات التجارية الوطنية في مجالي إنتاج الألبان والعصائر والدواجن والبيض، وهي: مزارع العين، مرموم للألبان، دواجن العجبان، مزرعة الجزيرة للدواجن البيض الذهبي، والمزارع العربية (صحة). وبدعم من "غذاء القابضة" المدرجة العامة، التي تتخصص في قطاعات الزراعة وإنتاج وتوزيع الأغذية، و"ياس القابضة" الاستثمارية الرائدة متعددة القطاعات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، تنطلق "مجموعة مزارع العين" من إرث عقود من الكفاءة التشغيلية لتكون منصة وطنية رائدة تركّز على إنتاج الأغذية البروتينية والمشروبات، وتتطلع إلى توسيعه للمساهمة في تلبية احتياجات المنطقة.

ويعد هذا الاندماج التاريخي محطة مفصلية في مسيرتها التي بدأت عام 1981، عندما أسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، المزرعة التي بدأت حينها بـ 200 بقرة لتوفر الحليب الطازج لمجتمع الدولة. وقد شهدت المزرعة، منذ تأسست لخدمة الوطن، نمواً وتطوراً مستمرين لتتحول اليوم إلى مجموعة موحدة تضم نخبة من العلامات التجارية الإماراتية الموثوقة، حيث توسعت لتلبي الطلب المتنامي في المنطقة على المشروبات والأغذية البروتينية عالية الجودة.

واليوم، أصبحت "مجموعة مزارع العين" عبر هذا الالتزام القائم على الاعتماد على الذات مساهماً أساسياً في تحقيق الاكتفاء الغذائي الوطني، منطلقةً من جذور عريقة، ومدفوعةً بأهداف طموحة، ومصممةً لتحدث أثراً ملموساً على مستوى عالمي.

وأكد سعادة طارق عبدالرحيم الحوسني، رئيس مجلس إدارة مجموعة مزارع العين، أن إطلاق المجموعة يمثل خطوة مهمة في استراتيجية الإمارات بعيدة المدى للأمن الغذائي، على النحو الذي حددته كلٌ من "الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051" و"الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة"، والتي تهدف إلى جعل الإمارات مركزاً إقليمياً للتميّز التشغيلي والابتكار.

وقال سعادته: "تجسّد مجموعة مزارع العين طموح دولة الإمارات لتحقيق الريادة الإقليمية في قيم الجودة والاستدامة والابتكار، الراسخة في صناعتنا الوطنية. والمشروع الذي انطلق بالرؤية الإنسانية للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد طيّب الله ثراه، لتغذية المجتمع، إستمر في التطور ليصبح رسالة وطنية للتميز، وأعلى المعايير العالمية للجودة في قطاع الغذاء، ويرتقي بالأمن الغذائي، ويسهم في قوتنا الصناعية، ويدعم نظم الغذاء في المستقبل للأجيال القادمة".

بدوره، أوضح عيسى نجيب خوري، نائب الرئيس التنفيذي لشركة غذاء القابضة وعضو مجلس إدارة مجموعة مزارع العين، أن المجموعة الجديدة ستصل بقدرات الإنتاج الغذائي في دولة الإمارات إلى آفاق جديدة طموحة، وقال: "يعكس استثمار شركة غذاء في مجموعة مزارع العين ثقتنا في فرص قطاع الأغذية في الدولة. ونؤمن بأهمية إنشاء منظومات متكاملة وجاهزة للمستقبل تحقق قيمة استراتيجية، وفي هذا الإطار، تقود مجموعة مزارع العين تلك الاستراتيجية كمجموعة متكاملة واعدة".

من جهتها، قالت لو بينغ، الرئيسة التنفيذية لمجموعة ياس القابضة: "نحن في ياس القابضة نفخر بدعم خطوة تشكيل مجموعة مزارع العين، وذلك ضمن التزامنا الراسخ بتطوير قطاع تصنيع الأغذية في دولة الإمارات. هذه الخطوة الاستراتيجية تجسد رسالتنا المتواصلة في تمكين الصناعات الحيوية التي تقدم حلولاً ذات تأثير نوعي لمجتمع الإمارات. ونثق بأن مجموعة مزارع العين ستقود مسار تطوير مستقبل الغذاء، ليس فقط على مستوى الدولة، بل في المنطقة ككلّ."

وقال حسان صافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مزارع العين: "هذه الخطوة لا تكتفي بتحقيق النمو فقط، بل تشكّل تحوّلاً نوعياً. فنحن نجمع بين قدرات عملياتنا على نطاق واسع، والثقة بعلاماتنا التجارية، بالإضافة إلى عقود من الخبرة لتشكيل مجموعة غذائية أقوى وأكثر مرونة، في دولة الإمارات وخارجها. هذا الاندماج يجمع أفضل ما في كل علامة تجارية تحت مظلة واحدة وموحدة ويقدم أعلى مستويات الجودة والكفاءة ويرسخ معايير خدمة أفضل لعملائنا ويحقق الريادة في السوق. وتتمثل أولويتنا في تقديم تغذية صحية عالية الجودة متاحة لكل منزل في دولة الإمارات، ثم توسيع ذلك الأثر عبر التعاون مع شركاء رائدين في الإنتاج المتكامل، والبحث والتطوير المتقدم، والتشغيل الذاتي. وبذلك، نحن لا نستجيب للطلب فحسب، بل نرسي معياراً جديداً للكفاءة والاهتمام والمرونة ضمن قطاع الغذاء في المنطقة".

وتهدف "مجموعة مزارع العين" من خلال هذا الاندماج إلى تعزيز قدرات الإنتاج المحلي وتقوية المنظومة الغذائية المكتفية ذاتياً. وضمن إطار استراتيجيتها الطموحة للنمو، كشفت المجموعة عن خارطة طريق لخمس سنوات تركز على تطوير العمليات، وتسريع الابتكار في المنتجات، وتوسيع مساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي على المستوى الوطني. لدى مجموعة مزارع العين حالياً حصة مهمة في سوق الألبان والدواجن داخل الدولة، وهي تركز على تعزيز حضورها في كلا الفئتين.

ويقترن هذا التوسع مع تعزيز فوائد الابتكار، إذ تستثمر المجموعة في تطوير منتجات متقدمة، بدءاً من المنتجات الخالية من السكر، والتميز في تطوير منتجات حليب النوق، ووصولاً إلى الجيل التالي من البروتينات البديلة. كما تعزز المجموعة ريادتها في إنتاج الغذاء المستدام، بما يشمل العبوات القابلة لإعادة التدوير، وإعادة تدوير الماء، وتعزيز دور سلاسل التوريد المحلية المتكاملة التي تقلص الاعتماد على الواردات وترسّخ المرونة الغذائية محلياً وإقليمياً.

وبطموحات واضحة للتوسع في المنطقة وخارجها، تمثل "مجموعة مزارع العين" منصة صُنعت بفخر في دولة الإمارات، انطلاقاً من بنية تحتية راسخة لتصبح مجموعة تعتز الصناعة الوطنية بها، وتجسّد سعي دولة الإمارات المتواصل نحو استدامة التميز، وتقديم أنظمة غذائية تلبي المعايير العالمية وترتقي بمكانة الدولة كرائدة للابتكار الغذائي.

حول مجموعة مزارع العين

مجموعة مزارع العين هي علامة وطنية رائدة في مجال المنتجات البروتينية والمشروبات، تُقدم أغذية صحية عالية الجودة في متناول الجميع من خلال منتجات طازجة تشمل الألبان والعصائر والدواجن والبيض. وتعمل المجموعة وفق النموذج المتكامل من المزرعة إلى الرف خلال 24 ساعة، والذي يضمن توفير منتجات طازجة، وهي تدعم أهداف الأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة بمنتجات وطنية مصنعة محلياً وموثوقة إقليمياً. وتضم المجموعة خمسة من أكثر الأسماء موثوقية في مجال إنتاج الأغذية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي:

"مزارع العين" - أسسها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وهي رائدة في صناعة الألبان في دولة الإمارات وواحدة من أكبر الشركات المتكاملة للألبان والدواجن في الدولة.

"مرموم للألبان" - من أشهر العلامات التجارية في مجال الألبان، وخاصةً في فئة الزبادي.

"دواجن العجبان" - من أوائل منتجي الدواجن الطازجة وأكثرهم تقدمًا من الناحية التكنولوجية في دولة الإمارات.

"مزرعة الجزيرة للدواجن" - التي تنتج علامة البيض الذهبي الشهيرة، والمعروفة بإمكانية تتبع المنتجات والابتكار المستمر فيها.

"المزارع العربية صحة" - منتج إقليمي للبيض، وله عمليات في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

مجموعة مزارع العين هي جزء من شركة غذاء القابضة، وتدعمها شركة ياس القابضة، وهما مجموعتان استثماريتان مقرهما دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسهمان في تعزيز الاكتفاء الذاتي وتطوير أنظمة الغذاء المستدامة.

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