أبوظبي : أعلنت مجموعة مزارع العين، أحد أكبر منتجي الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات، عن التزامها بخفض السكريات المضافة بنسبة من 10% إلى 20% عبر مجموعة من منتجاتها وعلاماتها التجارية، بما يشمل علامتي مزارع العين ومرموم، وفقاً لاستراتيجية الحياة الصحية في أبوظبي.

وتشكّل هذه المبادرة محطة بارزة ضمن استراتيجية الحياة الصحية في أبوظبي التي تقود جهوداً متكاملة تجمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإحداث تغييرات منهجية تسهم في جعل الخيارات الصحية أكثر سهولة وتوافراً، وجزءاً طبيعياً من الحياة اليومية. ويُعد هذا الالتزام واحداً من 28 مبادرة تنفذ حالياً ضمن استراتيجية الحياة الصحية، وتهدف إلى تحسين القيم الغذائية للمنتجات واسعة الاستهلاك في دولة الإمارات، مع الحفاظ على جودة المنتجات وطعمها وثقة المستهلكين.

واعتُمد هذا الالتزام بالتعاون مع «الحياة الصحية» ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ما يعكس التزاماً على مستوى المجموعة بتحسين القيمة الغذائية لمنتجاتها من الألبان والمشروبات. ويجسّد التعاون نموذجاً فاعلاً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويسهم في دعم توجه دولة الإمارات نحو نهج أكثر وعياً بالصحة، قائم على الوقاية وتعزيز جودة حياة الأفراد.

وقال سعادة الدكتور أحمد الخزرجي، المدير التنفيذي لـ«الحياة الصحية» في دائرة الصحة - أبوظبي: «نحرص على أن تكون الخيارات الغذائية الصحية في متناول الجميع، لأن الغذاء المتوازن ينبغي أن يكون جزءاً طبيعياً من الحياة اليومية وخياراً سهلاً متاحاً لجميع أفراد المجتمع. وتُعد إعادة صياغة الأغذية والمنتجات اليومية من أكثر السبل فاعلية في دعم الصحة العامة على نطاق واسع. ومن خلال هذا الالتزام، تؤكد مجموعة مزارع العين دورها الريادي في دعم منظومة غذائية صحية على مستوى الصناعة المحلية، مع الحفاظ على الجودة وتنوّع الخيارات».

وأضاف سعادته: «يمثل هذا النوع من المبادرات خطوة منهجية تدعم هدفنا في بناء مجتمع أكثر صحة في أبوظبي. ومن خلال اعتماد معايير واضحة وقابلة للتطبيق، تسهم مجموعة مزارع العين في تمهيد الطريق أمام بقية قطاع الأغذية لتعزيز هذا التوجه، ما يوسّع نطاق توافر الخيارات الصحية ويجعل تبنّيها أسهل للجميع».

وقال سعادة المهندس عبد الله حسن المعيني، المدير التنفيذي لقطاع مختبر الفحص المركزي في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: «نرحب بالتزام مجموعة مزارع العين بتطوير تركيبة منتجاتها وتحسينها بشكل متواصل، بما ينسجم مع هدفنا المشترك في تمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات غذائية واعية، دون المساس بالجودة أو المذاق».

وقال حسان صافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مزارع العين: «يمثل هذا الالتزام توجهاً على مستوى المجموعة بدعم القيمة الغذائية لمنتجاتنا التي يثق بها المستهلكون ويقبلون عليها يومياً. ونحرص على الجمع بين الابتكار في تطوير منتجات جديدة، ومواصلة تحسين تركيبة منتجاتنا الحالية، ما يوسّع توافر الخيارات الصحية دون التأثير على الطعم أو الجودة، بالاستناد إلى خبرتنا السابقة في تقديم مشروبات خالية من السكر المضاف. وتمثل هذه الخطوة محطة مهمة في مسيرتنا نحو تطوير نهج مسؤول للابتكار الغذائي في دولة الإمارات، قائم على أسس علمية. ونفخر بالتعاون مع شركائنا في الجهات الحكومية لدعم تحقيق هذه الأهداف».

وفي إطار توسيع نطاق الخيارات الصحية، أطلقت مجموعة مزارع العين مجموعة جديدة من المنتجات الصحية في إبريل 2026. وسيتبع ذلك إعادة صياغة عدد من المنتجات الأساسية واسعة الاستهلاك، تشمل الحليب المنكّه والزبادي واللبن من علامتي مزارع العين ومرموم، وستتوافر المنتجات المعاد صياغتها في الأسواق قبل موسم العودة إلى المدارس في سبتمبر 2026.

وتؤكد هذه الخطوة الشاملة من مجموعة مزارع العين الدور المحوري للمصنّعين المحليين والقطاع الخاص في دعم التوجهات الحكومية الهادفة إلى تطوير صناعة الغذاء وتعزيز صحة المستهلكين. وتواصل «الحياة الصحية» العمل مع الجهات الحكومية وشركائها من القطاع الخاص في شركات الأغذية والمشروبات، لتهيئة بيئات غذائية تجعل الخيارات الصحية أكثر سهولة وتوافراً للجميع، لا سيما الأطفال واليافعين، لترسيخ سلوكيات صحية طويلة المدى، والحد من استهلاك السكريات.

-انتهى-

#بياناتشركات

نبذة تعريفية:

الحياة الصحية هي برنامج حكومي يهدف إلى دمج الوقاية وتعزيز الصحة في حياتنا اليومية، لدعم نمط حياة أطول وأكثر صحة وسعادة لجميع أفراد مجتمع أبوظبي.

يعكس برنامج الحياة الصحية التزام أبوظبي بتحسين جودة الحياة والصحة من خلال عملٍ حكومي منسّق ونهجٍ شامل على مستوى المجتمع، يعالج العوامل التي تؤثر في صحتنا خارج نطاق الرعاية الصحية. وينطلق البرنامج من قناعةٍ بأن الصحة تُبنى في تفاصيل الحياة اليومية، عبر البيئات والأنظمة والظروف التي تحيط بنا وتؤثر في خياراتنا وسلوكنا، قبل أن نصل إلى مرحلة الحاجة للعلاج.

يوفّر برنامج الحياة الصحية التزامًا مشتركًا بالوقاية وتعزيز الصحة، بما يضمن أن تكون جهود الجهات والشركاء والمجتمع موجّهة بهدف واحد وطموح مستدام، يجعل الحياة الصحية الخيار الأسهل للجميع.