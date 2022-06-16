· يهدف سجل "ريبتون باسبورت" إلى توثيق كافة بيانات التلاميذ الأكاديمية واللامنهجية على مدى رحلتهم التعليمية الممتدة من المرحلة التأسيسية الأولى وحتى الصف الـ 13، وذلك بصيغةٍ رقميةٍ قابلةٍ للمشاركة قائمة على البلوكتشين من ابتكار شركة إديو تشين.

· وفي إطار الشراكة مع شركة نيفتيفاي، سيحصل خريجو العام 2022 من صفوف البكالوريا الدولية القسم الثاني والشهادة العامة الدولية للتعليم الثانوي والصف السادس على رموز تفاعلية غير قابلة للاستبدال وفريدة إضافةً إلى سجل ريبتون باسبورت الخاص بهم من تصميم الفنانة دينا فواخيري.

دبي: وقعت مجموعة مدارس ريبتون في الإمارات العربية المتحدة عقد شراكة مع إديو تشين، الشركة الكندية الرائدة في ابتكار التقنيات التعليمية، رغبة منها في إنشاء أول سجل رقمي آمن ومتعدد الوسائط وقائم على البلوكتشين في المنطقة لتوثيق المسيرة التعليمية من رياض الأطفال وحتى الثانوية. وسيتيح السجل الذي يحمل اسم ريبتون باسبورت لتلاميذ وخريجي مدارس ريبتون الثلاث في الإمارات العربية المتحدة - ريبتون دبي وريبتون البرشاء وريبتون أبوظبي - إمكانية الإطلاع على إنجازاتهم الأكاديمية واللامنهجية وإدارتها ومشاركتها بأمان عبر روابط فريدة ومنصات متعددة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي إطار مساعيها الرامية للالتزام بميثاق الإمارات الخمسين الذي يهدف إلى إعداد ملف تعليمي مركزي لكل مواطن، يعمل سجل ريبتون باسبورت كأداة لأرشفة الرحلة التعليمية لجميع تلاميذ مدارس ريبتون ضمن مجموعة مركزية من المستندات الأكاديمية تتضمن السجلات الدراسية والشهادات والصور الصفية والجوائز والإنجازات اللامنهجية. كما ويؤدي سجل ريبتون باسبورت دور الذاكرة الرقمية التي تحتفظ برحلات التلاميذ وبالدروس التي اكتسبوها وبمستنداتهم الأكاديمية. كذلك سيتيح السجل الرقمي لتلاميذ وخريجي ريبتون فرصة استذكار رحلة التعلم الخاصة بهم من خلال الصور التي تجسد اللحظات الفخورة والتجارب التي مروا بها والصداقات العميقة ومقاطع الفيديو بصحبة معلميهم الذين قدموا لهم الرعاية وألهموهم على مر السنين.

وسيتم تقديم هذا السجل الشخصي الذي يوثّق الرحلة التعليمية بحذافيرها لخريجي صفوف البكالوريا الدولية القسم الثاني والشهادة العامة الدولية للتعليم الثانوي والصف السادس عند نهاية العام الدراسي 2022.

وفي هذا السياق، علّق ديفيد كوك، رئيس قسم التعليم في مجموعة مدارس ريبتون في الإمارات العربية المتحدة ومدير مدرسة ريبتون دبي: "يعترينا حماس كبير لمنح تلاميذنا هذه السجلات الرقمية التي توثق رحلتهم بين أروقة ريبتون. لا شك أن هذه السجلات ستكون بمثابة كبسولة زمنية تعيد إلى التلاميذ أعز ذكرياتهم ولحظاتهم في ريبتون، وفي الوقت نفسه ستشكّل وسيلة عبور نحو آفاقهم المستقبلية لا سيّما وأنها توثّق مجموعة من الرحلات واللقاءات والتجارب التي كانت عاملًا مساهمًا في تشكيل شخصيات التلاميذ. ومن جهتنا، وبمناسبة احتفالنا بمرور العام الخامس عشر على افتتاح ريبتون دبي، نود أن ننوّه بالعديد من التلاميذ المتخرجين الذين لازمونا منذ انضمامهم إلينا في سن 3 سنوات. ومع تطور العالم الرقمي

بسرعة، نأمل أن يدعم ابتكارنا الجديد هذا تلاميذنا وخريجينا في سعيهم الدؤوب لاغتنام الفرص المستقبلية بالتوازي مع الإبقاء على مستنداتهم بالحفظ والصون. وفي الختام، يسرّنا العمل مع شركة إديو تشين لتزويد تلاميذنا بحل رقمي سلس يمكنهم الاستفادة منه بعد عمر الـ 16 عند التقدم للجامعات وفرص العمل المحتملة".

وتعمل مدارس ريبتون، بصفتها المسؤولة عن نشر النظام بين تلاميذها، على تصميم سجلات تلاميذها الرسمية الرقمية وإصدارها وإدارتها بشكل آمن، بما في ذلك الدبلومات والرسائل والشهادات والسجلات وغيرها من المستندات. في المقابل، يمكن للتلاميذ الإطلاع على سجل ريبتون باسبورت الخاص بهم، حيث يمكنهم تلقي بياناتهم وتخزينها وإدارتها، ومشاركتها مع الجامعات أو الاستفادة منها لملء طلبات العمل واغتنام الفرص الأخرى بسهولة. وتعمل تطبيقات شركة إديو تشين ضمن شبكة بلوكتشين المؤسسية لضمان أمان كافة السجلات الصادرة وإمكانية التحقق منها.

وتعتبر شركة إديو تشين المزود الموثوق للحلول القائمة على البلوكتشين لأفضل الجامعات في البلاد مثل جامعة زايد وجامعة خليفة وجامعة الشارقة. كما كان لها نصيب في العديد من الجوائز وشهادات التقدير من مبادلة وسي إن إن ومؤسسة دبي للمستقبل وغيرها.

هذا وأعرب غاري ليانج، مدير شركة إديو تشين عن فخره بالشراكة، مصرحًا: "نحن فخورون بالعمل مع مجموعة مدارس ريبتون في الإمارات العربية المتحدة على منح التلاميذ حلاً آمنًا ومرجعًا موحدًا لشهاداتهم الأكاديمية. لقد قمنا بتطوير شبكة البلوكتشين الخاصة بنا على منصة هايبرليدجر فابريك لضمان عدم اختراقها والسماح بتخزين البيانات والسجلات والتحقق من أصلها وموثوقيتها بشكل مستقل. أما سجل ريبتون باسبورت، فيتيح للتلاميذ إمكانية الرجوع إلى رحلتهم الأكاديمية في ريبتون وسط ثقة كاملة بأمان مستنداتهم."

ومن ناحيةٍ أخرى، وفي إطار الاحتفال بإطلاق سجل ريبتون باسبورت، تم الإعلان عن انضمام دينا فواخيري، الفنانة المقيمة بين دبي وعمان، إلى المشروع المبتكر وذلك لتصميم قطعة فنية رقمية فريدة من نوعها يتم إهداؤها لكل تلميذ عند استلام السجلات الرقمية. وتجدر الإشارة إلى أن دينا متخصصة في تصميم كتب الأطفال العربية والخط العربي المعاصر، ولها أعمال فنية تم بيعها في كريت آند باريل وبلومينغديلز الشرق الأوسط. كما سبق أن تعاونت مع اليونيسف وسواتش، وأنشأت تصميمًا للقمصان بالتعاون مع صوص دبي وشاركت في أسبوع عمّان للتصميم بصفتها فنانة ومرشدة.

وجاء في معرض تعليق فواخيري على التعاون: "إنه لشرف كبير أن أعمل مع مجموعة مدارس ريبتون في الإمارات العربية المتحدة لابتكار هذه القطعة الفنية الخاصة التي تمثل رحلة التلاميذ التعليمية. لقد استوحيت هذا العمل الفني الرقمي بشكل أساسي من شعار ريبتون وقيم ريبتون المتمثلة بتربية جيل جديد من قادة المستقبل. ويمثل العلم الذي يسلط الضوء على رحلات التلاميذ خلال المدرسة وما بعد التخرج، الهدف النهائي وإنجازات التلاميذ، بينما ترمز الشمس المتوهجة من الخلف إلى بزوغ يوم جديد".

في المقابل، تشتهر شركة نيفتيفاي بمنصتها المختصة بالرموز غير القابلة للاستبدال والتي تهدف بشكل أساسي لضمان سهولة الاستخدام والتطبيق. وتهدف الشركة من خلال تعاونها مع مجموعة مدارس ريبتون في الإمارات العربية المتحدة لإصدار رموز تفاعلية غير قابلة للاستبدال بغية إهدائها للتلاميذ الذين سيحصلون على سجلات ريبتون باسبورت الخاصة بهم، وذلك بحلول الفصل الدراسي الثالث من هذا العام.

وفي ختام حديثه، قال ديفيد: "نسعى في مجموعة مدارس ريبتون في الإمارات العربية المتحدة إلى تشجيع تلاميذنا على خوض غمار تجربة عالم الويب 3.0 وتحفيز إبداعهم من خلال تعريفهم بعالم الرموز غير القابلة للاستبدال، وتشجيعهم ليكونوا جزءًا من المستقبل".

وفي الختام، تجدر الإشارة إلى أنه اعتبارًا من العام الدراسي 2022-2023، ستصبح مجموعة مدارس ريبتون في الإمارات أولى المدارس على مستوى العالم التي تقدم سجل ريبتون باسبورت متعدد الوسائط والآمن كليًا والقائم على بلوكتشين إلى خريجيها وتلاميذها وفي جميع المراحل الدراسية.

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نبذة عن شركة إديو تشين

تدير إديو تشين منصة رقمية تتيح الإصدار الفوري للسجلات الرقمية للمدارس والمؤسسات والشركات والحكومات والمصادقة عليها. ويسمح حلها الرائد للمؤسسات الأكاديمية بإصدار مستنداتٍ أكاديمية رسمية رقمية ومؤتمتة. كما تتيح للمستخدم إمكانية التحكم بالسجلات وتمكن التلميذ من معرفة من يطالع سجلاته الأكاديمية. وتحد هذه العملية من التكاليف الإدارية وأوقات المعالجة التي تستغرقها المؤسسات، وتنشئ إيرادات جديدة. تسعى المنصة إلى إحداث نقلة نوعية في الطريقة التي يمكن بها إدارة البيانات واعتراض الوسطاء المتطفلين وخلق قيمة للمؤسسات والتلاميذ وأصحاب العمل.

نبذة عن شركة نيفتيفاي

تدير نيفتيفاي منصة للتجارة الإلكترونية مختصة بالرموز غير القابلة للاستبدال تمكن أي شخص من إطلاق متجر أو سوق رموز غير قابلة للاستبدال متوافق من نطاقه الخاص. تسعى نيفتيفاي إلى تمكين مستقبلٍ يتواصل فيه مبتكرو المحتوى مباشرة مع معجبيهم، وعليه، طوّرت الشركة منصةً متكاملةً لإنشاء وشراء وبيع ومبادلة الرموز غير القابلة للاستبدال، ووضع طبقات بيانات وصفية معقدة للتتبع الذكي. نعتقد أن تجربة اعتماد الرموز يجب أن ترتقي إلى المعايير السائدة في فئتها. وهذا هو السبب الذي دفعنا إلى إنشاء سوقٍ سهل الاستخدام لتمكين المستخدمين من أتمتة عمليات الاسترداد المادية.

نبذة عن مدرسة ريبتون البرشاء

تقع مدرسة ريبتون البرشاء في مجمع دبي للعلوم في جنوب البرشاء وهي إحدى المدارس البريطانية الرائدة التي تستقبل التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و18 عامًا. مدرسة فورمارك دبي سابقًا هي جزء من إيفولفنس نوليدج انفستمنتس (EKI) ومجموعة مدارس ريبتون في الإمارات العربية المتحدة.

رحبت مدرسة ريبتون البرشاء بأول تلاميذها في العام 2013. وتعكس المدرسة إيمان مجموعة مدارس ريبتون بالقيم التقليدية والعناية الرعوية الفردية والتنمية الشاملة للطفل.

وتعتمد المدرسة منهج المملكة المتحدة الوطني في إنجلترا، وتعززه بعناصر من منهج مجلس امتحانات المدارس المستقلة، وذلك لتلبية المعايير الصارمة المتوقعة لامتحانات 11+ والقبول المشترك. تعزز ريبتون البرشاء الشمولية لكل من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والموهوبين.

كما تمتاز المدرسة بحرم كبير مع مرافق ووسائل راحة رائعة تساهم في نمو الطفل خارج الفصل الدراسي. وتعتبر ريبتون البرشاء عضوا معتمدًا في الرابطة المستقلة للمدارس الإعدادية ومدرسة إعدادية مستقلة ذات محور عالمي. وتصنف المدرسة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة والثانية على مستوى العالم، التي حصلت على هذه المكانة المرموقة. وقد تم الاعتراف بها في العام 2018 كمدرسة أبل المتميزة لاعتمادها التقنيات وبيئة التعلم الجذابة التي تشجع مشاركة التلاميذ وتعزز التعلم في جميع الفئات.

نبذة عن مدرسة ريبتون أبوظبي

مدرسة ريبتون أبوظبي هي جزء من مجموعة إيفولفنس نولدج إنفستمنت (IEK)، وقد تم تأسيسها في العام 2013 كمؤسسة تعليمية ذات مستوى عالمي في عاصمة الإمارات العربية المتحدة. مدرسة ريبتون أبوظبي هي المدرسة الشريكة لمدرسة ريبتون الشهيرة في المملكة المتحدة التي تأسست عام 1557 والتي لا تزال تتمتع بسمعة ممتازة في المجالين الأكاديمي والرياضي. تتبع ريبتون أبوظبي المناهج الدراسية في المملكة المتحدة وتقدّم مقاربة شاملة في التعليم، ما يضمن "الأفضل لكل تلميذ" من خلال تطوير بيئة تعليمية تخوّل التلاميذ النجاح أكاديميًا وجسديًا واجتماعيًا. وهي أيضًا الأولى في المنطقة التي يتم الاعتراف بها كمدرسة آبل المتميزة نظراً لتركيزها على أن تصبح مركزاً متميزاً للتعليم والتعلّم الرقميين، كما أنّها نالت تصنيف "جيد جداً" من هيئة أبوظبي للتعليم والمعرفة في العام 2015.

تمتد المدرسة على حرمين في جزيرة الريم، بمساحة تزيد عن 30,000 متر مربع، وتضم أحدث المرافق التعليمية والترفيهية والرياضية. تقع مدرسة ريبتون الابتدائية في حرم روز، وهي تضم صفوفًا من الحضانة حتى السنة الأولى وتتميز بمساحات تعليمية واسعة ورحبة وبقاعات متعددة الاستخدامات ومكتبة ومسبح داخلي. تم تصميم حرم فراي الذي يستقبل التلاميذ من الصف 2 إلى 13 بأسلوب عصري يوفّر بيئة تعليمية مبتكرة ومرافق رياضية من الدرجة الأولى. تعتمد المدرسة المناهج الدراسية لشهادة الثانوية البريطانية ومناهج المستوى المتقدم.

نبذة عن مدرسة ريبتون دبي

افتتحت مدرسة ريبتون دبي، التابعة لـمجموعة إيفولفنس نولدج إنفستمنتس، أبوابها في العام 2007 لتقدّم تجربة تعليمية من الطراز العالمي إلى التلاميذ من كافة الجنسيات والمتراوحة أعمارهم بين 3 و18 سنة إلى جانب تجربة المدرسة الداخلية ابتداء من سن 11 عامًا. ريبتون دبي هي مدرسة شريكة لمدرسة ريبتون المملكة المتحدة الذائعة الصيت والتي تأسست في العام 1557 والتي لا تزال تتمتع بسمعة استثنائية في المجاليْن الأكاديمي والرياضي. وإذ تجمع بين السمعة والصرامة الاكاديمية للمنهج الدراسي البريطاني، ولطالما صنّف مفتشو "هيئة المعرفة والتنمية البشرية" مدرسة ريبتون دبي على أنها "مميزة" وتسعى إلى ترويج التميّز في كافة مجالات حياة الطفل والتلميذ في المدرسة، داخل غرفة الصف وخارجها.

تقدّم مدرسة ريبتون دبي مجموعة متكاملة من منهج الشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي، إلى جانب دبلوم البكالوريا الدولية والبرنامج المهني التابع للبكالوريا الدولية حيث يتوافر 45 موضوعًا مختلفًا للمساعدة على تحقيق فهم عميق لمجالات أكاديمية متنوعة. وتضمّ المدرسة مبنيين

للتلاميذ الداخليين وتوفّر الإقامة الداخلية للتلاميذ ولأسرهم، سواء من خلال إقامة داخلية طوال مدة الدراسة أو توفير خيار إقامة داخلية أسبوعية أكثر مرونة.

وتقع مدرستا الصغار والكبار في مجمع مذهل يمتد على مساحة 1.3 مليون قدم مربع في ند الشبا 3، ما يجعلها بذلك أكبر مدرسة في المنطقة.