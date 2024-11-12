العلامة تسعى إلى تعزيز حضورها في قطاع البيع بالتجزئة بنسبة 20% بإطلاق متجر فيفا لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة في المملكة العربية السعودية في عام 2025 وافتتاح متجر بيبي شوب لملابس الأطفال في الهند بحلول نهاية عام 2024.

المجموعة الرائدة في قطاع تجارة التجزئة تخطط لتخصيص استثمارات لاستراتيجيتها لتطوير محفظة متاجرها والتجارة الإلكترونية وسلسلة التوريد والقدرات التكنولوجية لتعزيز إيراداتها السنوية البالغة 7 مليار دولار أمريكي

أعلنت لاندمارك، المجموعة الرائدة في قطاع تجارة التجزئة والضيافة، اليوم عن عزمها استثمار 1 مليار دولار أمريكي لتوسيع حضورها في منطقة الخليج العربي والهند وجنوب شرق آسيا. وتهدف المجموعة لافتتاح 400 متجر جديد في السنوات الثلاث القادمة، إضافة لتخصيص استثمارات لتطوير محفظة متاجرها والتجارة الإلكترونية وسلسلة التوريد والقدرات التكنولوجية، حيث تسعى إلى تعزيز إيراداتها السنوية الحالية التي تزيد عن 7 مليار دولار أمريكي (حتى نهاية السنة المالية 2023-2024) في جميع الأسواق.

ويضمن هذا الاستثمار للعلامة تنمية حضورها في قطاع التجزئة بنسبة 20% بحلول عام 2028. وتشمل خطط المجموعة إطلاق متجر فيفا للمواد الغذائية، أحد أحدث علاماتها التجارية، في المملكة العربية السعودية في 2025، بالإضافة إلى إطلاق أولى علاماتها التجارية، بيبي شوب، في أربع مدن هندية خلال الأشهر الستة المقبلة.

وتحتفل المجموعة حالياً بالذكرى الخمسين لتأسيسها، حيث أكدت رينوكا جاغتياني، رئيسة مجلس إدارة مجموعة لاندمارك، أن الفضل في النمو الذي حققته الشركة يعود إلى موظفيها وشركائها، وقالت: "تتميز لاندمارك بفكرها الريادي ومنهجيتها الرامية إلى تحقيق الأهداف وقدرتها على التكيف، مما مكّنها من مواكبة احتياجات العملاء وتقديم قيمة استثنائية لهم على مدى السنوات الخمسين الماضية، إضافةً إلى تقديم إسهامات محورية لدفع عجلة تطور قطاع التجزئة".

وأضافت: " تلتزم مجموعة لاندمارك بخدمة عملائها من خلال مجموعة متنوعة من علاماتها التجارية، وذلك بتقديم منتجات ذات قيمة وملائمة لاحتياجاتهم المتعددة. وتبقى المتاجر التقليدية جزءاً أساسياً من تجربة التجزئة التي نقدمها، لذلك تواصل المجموعة الارتقاء بتصاميم المتاجر مع الاستثمار في التجارة الإلكترونية وأحدث التقنيات والابتكارات، مما يضمن توفير تجربة سلسلة ومريحة للعملاء سواء عبر الإنترنت أو في المتاجر التقليدية".

وفي معرض حديثه عن قدرات لاندمارك في مجال التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، قال السيد كبير لومبا، الرئيس التنفيذي للاندمارك ريتيل: "تواصل الشركة تحقيق إنجازات متلاحقة، حيث سجلت أعمالنا عبر الإنترنت نمواً قوياً بنسبة تزيد عن 20% سنوياً. وللحفاظ على هذا المسار، نؤكد التزامنا بتخصيص 1 مليار دولار أمريكي خلال الثلاث سنوات القادمة لتوسيع حضورنا على أرض الواقع والارتقاء بمستوى إمكاناتنا على عدة أصعدة، بما فيها القنوات المتعددة والتكنولوجيا وسلسلة التوريد".

وقامت لاندمارك ببناء 12 مليون قدم مربع من سعة التخزين والتوزيع مزودة جميعها بإمكانات أتمتة كبيرة، بما في ذلك مركز التوزيع الضخم الرائد بقيمة 350 مليون دولار أمريكي في جبل علي، كما أنشأت شركة لوجستيك في عام 2022 التي تقدم خدمات لوجستية متطورة للعملاء من خارج منظومة لاندمارك.

وأضاف لومبا: "نجحنا خلال 18 شهراً فقط في توسيع نطاق خدمات التوصيل للميل الأخير بسرعة، حيث أصبح بإمكاننا التعامل مع أكثر من 20 ألف شحنة يومياً في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات لأكثر من 50 عميلاً من خلال أسطول يضم أكثر من 800 مركبة. وتتمثل رؤيتنا في المستقبل في بناء أعمال رائدة في قطاع الخدمات اللوجستية من خلال تقديم مجموعة متكاملة من العروض في سلسلة التوريد، بما في ذلك حلول الشحن والتخزين والتسليم عبر الحدود، إضافة إلى تعزيز حضورنا في جميع أنحاء دول الخليج العربي".

وانطلاقاً من التزام المجموعة بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 في مختلف مراحل سلسلة القيمة الخاصة بها في المنطقة، عملت لاندمارك على ربط أهدافها المتعلقة بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية وحوكمة الشركات بعرض القيمة الخاص بها، ويشكل الاستيراد المسؤول محوراً رئيسياً لتحقيق هذا الهدف. وتعتبر مجموعة لاندمارك أول عضو في المنطقة ينضم إلى مبادرة قطن أفضل، وتُعدّ اليوم أكبر مشتري للقطن المعتمد من المبادرة في منطقة الشرق الأوسط. كما أطلقت المجموعة مؤخراً برنامج استرجاع الأقمشة والأثاث عن طريق علاماتها التجارية الرئيسية في دولة الإمارات، وتخطط لإطلاق هذه المبادرة على مستوى منطقة الخليج بأكملها. وعملت أيضاً على تحويل معظم تسهيلات التمويل البنكي ومنتجات الخزينة الخاصة بها إلى تمويل أخضر. في الآونة الأخيرة، أبرمت المجموعة اتفاقية لأول قرض تشغيلي مرتبط بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن القطاع الخاص في السعودية.

تأسست مجموعة لاندمارك في المملكة العربية السعودية منذ 30 عامًا، وقد شهدت نموًا مستمرًا لتصل إلى أكثر من 600 منفذ تجاري في مختلف مناطق المملكة. وفي ظل التطور المتسارع في قطاع التجزئة، تسعى المجموعة جاهدة لتعزيز مكانتها كواحدة من أكبر تجار التجزئة متعددي القنوات في المملكة. توظف المجموعة ما يقرب من 9500 موظف في مختلف عملياتها السعودية، حيث تعدّ من أكبر الشاغلين للكوادر السعودية في قطاع التجزئة، وتضم قوتها العاملة السعودية أكثر من 5000 موظف، 75% منهم من النساء. تماشياً مع رؤية المملكة 2030، تلتزم لاندمارك بتنمية رأس المال البشري السعودي، حيث تقوم سنوياً بتدريب ما يقرب من 9000 سعودي، مما يوفر فرصاً للترقية لما يقرب من 700 موظف إلى مناصب قيادية في العام الماضي.

وتشمل محفظة لاندمارك في قطاع التجزئة مجموعةً بارزة من العلامات التجارية المتخصصة في الأزياء وتجهيزات المنازل والأحذية والإلكترونيات والمواد الغذائية، إلى جانب علامات متخصصة بتقديم عروض ومنتجات لتلبية احتياجات أسلوب الحياة العصرية، بما في ذلك مراكز اللياقة البدنية ووجهات تناول الطعام والمشروبات والضيافة. وتمتلك وتدير مجموعة لاندمارك اليوم 22 علامة تجارية للبيع بالتجزئة والضيافة في أكثر من 2,200 متجر تبلغ مساحتها الإجمالية 33 مليون قدم مربع وتتوزع في 17 دولة. وتدير المجموعة أيضاً 12 متجراً مستقلاً للتجارة الإلكترونية، والتي تستحوذ على نحو 20% من المبيعات الإجمالية للمجموعة. ويعمل لدى المجموعة 53,000 موظف في مختلف الشركات والمناطق.

نبذة حول مجموعة لاندمارك:

تأسست مجموعة لاندمارك في عام 1973 في البحرين، ونمت لتصبح واحدة من أكبر وأنجح التكتلات في مجال البيع بالتجزئة والضيافة على مستوى متعدد القنوات، حيث تتواجد في 17 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند وجنوب شرق آسيا. تتخذ المجموعة من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها منذ عام 1990، وتملك وتدير 22 علامة تجارية محلية عبر شبكة واسعة تضم أكثر من 2200 متجر، بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تصل إلى 33 مليون قدم مربع.

يُعزى نجاح مجموعة لاندمارك إلى محفظتها المتنوعة من العلامات التجارية الراسخة التي تغطي العديد من فئات البيع بالتجزئة، وتقدم مجموعة شاملة من المنتجات في مجالات الأزياء والمنازل والمواد الغذائية والإلكترونيات. وتشمل هذه العلامات "سنتربوينت"، "ماكس فاشن"، "هوم سنتر"، "بيبي شوب"، "سبلاش"، "شومارت"، "لايف ستايل"، "فيفا"، "إيماكس"، "هوم بوكس"، "ستايلي"، "شوإكسبرس"، "سبار"، و"إيزي باي".

إلى جانب البيع بالتجزئة، قامت مجموعة لاندمارك بتنويع أنشطتها لتشمل قطاعات الترفيه واللياقة البدنية والضيافة من خلال علامات مثل "فيتنس فيرست"، "سيتي ماكس"، "فن سيتي"، "فن فيل"، "زعفران" و"كارلوتشيوز".

تتميز المجموعة بقدرات لوجستية لا مثيل لها، حيث تمتلك أكبر مركز توزيع مملوك للقطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - "أوميغا لوجيستيكس" و"لوجستيك"، التي تقدم خدمات لوجستية متطورة للغير.

تضع مجموعة لاندمارك تركيزاً كبيراً على تقديم قيمة استثنائية وتحقيق رضا العملاء من خلال مجموعتها الشاملة من المنتجات.

يعمل لدى الشركة أكثر من 53,000 موظف، وتستمر في الحصول على شهادة "أفضل بيئة للعمل" (Great Place to Work®) منذ عام 2017.

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