بالتعاون مع شركة إثراء دبي

وتعلن عن رملا علي، فريق آي سي ميلان، وآدم بيتي سفراءً لها

(دبي، الإمارات العربية المتحدة) أعلنت مجموعة كيرزنر الدولية القابضة المحدودة (كيرزنر)، المالكة لمنتجعات ومساكن أتلانتس الشهيرة ومنتجعات ون آند أونلي فائقة الترف حول العالم، أنّ علامة سايرو المعنيّة بتجارب اللياقة البدنية والرفاهية الأولى من نوعها، ستطلق أول فندق استجمامي لها تحت اسم سايرو ون زعبيل، في الربع الأخير من العام 2023. سيتخذ الفندق الأول لعلامة سايرو من الأيقونة المعمارية ون زعبيل في قلب دبي مقراً له، مع العلم أنّ إثراء دبي، الشركة الفرعية المملوكة بالكامل من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، هي الجهة التي تتولى تطوير مشروع ون زعبيل.

كما أعلنت علامة سايرو أيضاً عن سفراء برنامجها الريادي "فريق سايرو"، وهي الملاكمة البريطانية من أصول صومالية والناشطة في القضايا الإنسانية، رملا علي، بالإضافة إلى فريق كرة القدم العالمي "آي سي ميلان"، والسبّاح الأولمبي البريطاني آدم بيتي. وسيؤدي كل منهم دوراً استشارياً في تطوير تجربة سايرو، بدءاً من البرنامج التدريبي المصمّم بحسب متطلبات الضيوف وصولاً إلى التعافي والتغذية والعافية.

تجسّد علامة سايرو روح كيرنزر التي لا تنفكّ تُحدِث ثورة في قطاع الضيافة وترتقي بتجربة الضيوف إلى مستويات جديدة من التميّز. وإدراكاً منها للفجوة القائمة في السوق، ستقدّم سايرو تجربة ضيافة جريئة وجديدة تخاطب حواس ضيوفها، وتتوقّع حاجات المسافرين وتدعوهم إلى الاستمتاع برحلتهم مع برامج تلبّي متطلباتهم وعلاجات يصمّمها الاختصاصيون في اللياقة البدنية والصحة العقلية والتغذية والنوم. يشكّل فندق سايرو ون زعبيل الذي صُمم لمساعدة الضيوف على تحقيق قمّة الأداء الذهني والبدني في بيئة داعمة وملهمة، الخطوةَ الأولى في رحلة سايرو لتصبح نوعاً جديداً تماماً من العلامات التجارية العالمية التي تجمع بين الضيافة واللياقة البدنية والعافية من خلال منظور جديد.

تجربة سايرو

سيستضيف فندق سايرو ون زعبيل، الذي يُعدّ الوجهة الأمثل لتجارب اللياقة البدنية والتعافي، برنامجاً متكاملاً للياقة البدنية والعافية وسط بيئة تتسم بتصميمها الرائع وتشرف على خط الأفق البهي لمدينة دبي. وسيتمكن الضيوف من استعمال المرافق رفيعة الطراز، وسيحصلون على الإرشاد من الاختصاصيين ويتلقّون التدريب على يد فريق من خبراء اللياقة البدنية والعافية. ومن هذا المنطلق، ستتمحور برامج تجربة سايرو حول خمس ركائز هي اللياقة البدنية والتغذية والنوم والتعافي واليقظة الذهنية.

عند وصول الضيوف، تبدأ التجربة مع مسح مجاني ثلاثي الأبعاد للجسم لتقييم مستوى اللياقة البدنية التي يتمتع بها كل ضيف، ما سيزوّد فريق التدريب في الفندق بالبيانات اللازمة لإعداد برنامج مخصص لكل ضيف بحسب حاجاته الفردية وأهدافه. وستوفر التكنولوجيا الرقمية المدمجة التي تشمل تطبيقاً خاصاً بالعلامة، الدعمَ للضيوف طيلة فترة إقامتهم في الفندق، سيتم تقديم كافة أنواع الخدمات الرقمية لاسيما تسجيل الوصول عبر الجوّال، ومراقبة التغذية، واعتماد تقنيات التلعيب (التي تهدف إلى زيادة تفاعل الضيوف بتوفير آليات أكثر تحفيزاً)، وتتبّع الحيوية.

سيشكّل نادي اللياقة البدنية المجهّز بأحدث المعدات المرفقَ الأساسي في الفندق وسيفترش طابقين، حيث سيشمل صالة رياضية بمساحة لا تقلّ عن 1000 متر مربع فضلاً عن صالة لليوغا والتأمل، وعدد وافر من الاستوديوهات المخصصة للحصص الجماعية للقيام بأنواع مختلفة من التمارين، مع إمكانية استخدام ملاعب رياضية محلية. وتشمل المرافق الأخرى مناطق لتمارين القوة والتكييف، والكارديو، وحمل الأوزان الحرة، فضلاً عن استوديوهات للتدريب المتواتر عالي الكثافة، والآلات المحاكية للدراجات الهوائية، والملاكمة وتمارين البيلاتس.

سيكون المدرّبون والممرّنون واختصاصيو التغذية والفنيّون على أهبة الاستعداد في ون زعبيل لمساعدة الضيوف على اتخاذ الخيارات الأمثل لهم من أجل اتباع أسلوب حياة صحي والمحافظة عليه. أمّا الغرف فمجهّزة بأحدث ما توصّلت إليه التكنولوجيا لتعزيز النوم الهنيء والصحّي، بما في ذلك مراتب آيرو بلاش الذكية، والملابس المريحة والستائر الذكية الموصولة بتطبيق المنبّه الخاص بعلامة سايرو، والتي تُفتح تدريجياً قبل انطلاق المنبّه بلحظات ليملأ الضوء الطبيعي الغرفة. سيتم ضبط المنبّه وفقاً للإيقاع اليومي للضيف، بهدف التخفيف من وطأة الإرهاق الناجم عن السفر وتشجيع جسمه على الاستيقاظ في حالة من الراحة.

من جهة أخرى، ستقدّم سايرو للضيوف أيضاً مختبراً للتعافي يوفّر لهم باقة من العلاجات المتخصصة بالعافية. وتتضمن أحدث التكنولوجيات المتوفرة العلاجَ بالتبريد (الكريوثيرابي)، والعلاج بالأشعة ما دون الحمراء والأكسجين، إلى جانب مجموعة من العلاجات الداعمة التي تشمل المعالجة الفيزيائية والوخز بالإبر ومدّ العضلات بمساعدة اختصاصيّ. كما سيقدّم المدرّبون المتخصصون في اليقظة الذهنية ورش عمل وحصصاً مخصصة للتنفس والتأمّل والتصوّر.

يُعتبر الاندماج في المجتمع المحلّي أحد الأهداف الطموحة الأساسية لكل فندق من فنادق سايرو، بدءاً بفندق ون زعبيل، إذ تدأب العلامة على تطوير استراتيجية قائمة على الشراكات المثمرة بهدف تقديم الأنشطة الرياضية والفرص التعليمية للمجتمعات المحلّية. هذا وستقدّم فنادق سايرو، في كل وجهة من وجهاتها، نزهات فريدة لضيوفها من أجل اختبار قدرة التحمّل البدني لديهم واكتشاف المنطقة المحلّية عبر ممارسة أنشطة رياضية مثل ركوب الدراجة الهوائية، والإبحار بالمراكب الشراعية، والتنزّه في الطبيعة، والتسلّق، والتزلّج الشراعي، والتزلّج على الثلج. أمّا في دبي فسيقدّم فندق سايرو ون زعبيل تجارب ركوب الدراجة الهوائية في منطقة بحيرات القدرة، والتنزّه بين أحضان الطبيعة في جبال حتا، وركوب لوح التجذيف في بحر العرب.

وفي هذا السياق، علّق فيليب زوبر، الرئيس التنفيذي لشركة كيرزنر الدولية قائلاً: "يمثّل مشروع سايرو طموح كيرزنر المستمر بتخطّي الحدود في قطاع الضيافة، وتقديم طرق مبتكرة لمساعدة الضيوف على تطوير أنفسهم، مهما كان مسارهم الشخصي. وبالتالي، ستقلب سايرو تجارب اللياقة البدنية والتعافي رأساً على عقب وستتخطى جميع التوقعات عبر الجمع بين تميّزها المشهود له في تطوير الفنادق والتجارب الاستثنائية، وبين نصائح وخبرات قيّمة توفّرها نخبة من الرياضيين العالميين. والنتيجة؟ تجربة مبهرة تلبّي احتياجات الضيوف بينما تمنحهم فرصاً لا تضاهى للتألّق. سنتمكن من خلال فندق سايرو ون زعبيل من الوفاء للمرة الأولى بالوعد الذي قطعناه على ضيوفنا، قبل أن نعمد إلى توسيع نطاق مجتمع سايرو على الصعيد العالمي، ونتحرّق شوقاً لنستعرض ابتكاراتنا وإبداعاتنا أمام العالم أجمع."

ون زعبيل

سينضم فندق سايرو ون زعبيل إلى منتجع ون آند أونلي ون زعبيل بين رحاب مشروع ون زعبيل الذي يُعدّ أحدث أيقونة معمارية في دبي. وفي هذا الصدد، علّق عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لشركة إثراء، قائلاً: "سايرو هي علامة جريئة ومبتكرة من ضمن علامات مجموعة كيرزنر. وستقدّم خدمات تركّز على الصحة والعافية لمجتمع عالمي، من خلال وجهة لم يسبق لها مثيل في دبي خصوصاً وفي قطاع الضيافة عموماً. ونفتخر بصفتنا مطوّرين وشركاء في هذا المشروع، ونتطلّع إلى تشييد هذه الوجهة الأيقونية في مشروع ون زعبيل بدبي".

يشكّل ون زعبيل رمزاً للطموح والابتكار وروح المبادرة التي تشتهر بها دبي، ويقف شامخاً في منطقة زعبيل في قلب المدينة، حيث أنه يتباهى بموقع استراتيجي بفعل قربه من مركز دبي المالي العالمي ومركز دبي التجاري. سيشمل مشروع ون زعبيل متعدد الاستخدامات والمؤلف من برجين عموديين أيضاً منتجع ون آند أونلي ون زعبيل، وون آند أونلي برايفت هومز، ومكاتب، بالإضافة إلى منصّة محلّات التجزئة ذا جاليري، ومبنى ذا لينك المعلّق الذي يوفر إطلالات بانورامية خلابة فيما يربط بين برجَي ون زعبيل.

يقع ذا لينك على ارتفاع 100 متر فوق سطح الأرض، ويبدو لناظره بأنه يطفو بين برجَي ون زعبيل. ومن المتوقع أن يصبح مبنى ذا لينك الأفقي الوجهةَ العصرية الجديدة التي ستستقطب الزوار في دبي ليعيد رسم أفق المدينة المهيب. وسيتحضن هذا المبنى الذي يتمحور حول تقديم أرقى خدمات الضيافة مطاعمَ عالمية المستوى بالإضافة إلى متاجر للبيع بالتجزئة وأماكن للترفيه. فيما سيشكّل المسبح القائم على سطح ذا لينك محطّ الأنظار في تصميم المبنى، إذ سيوفّر إطلالات بانورامية آسرة لمدينة دبي.

رملا علي وفريق سايرو

تنضمّ رملا علي بصفتها أحدث سفيرة إلى فريق سايرو وتجسّد قيم العلامة المرتكزة على القوة والتميّز. رسّخ اكتشاف عالم الملاكمة منذ سنّ مبكرة الثقةَ والانضباط لدى رملا علي التي سرعان ما أصبحت المرأة المسلمة الأولى التي تفوز بلقب بريطاني، قبل أن تبادر بتأسيس الاتحاد الصومالي للملاكمة وتصبح الملاكِمة الأولى في التاريخ التي تمثّل بلدها في الألعاب الأولمبية.

وفي العام 2018، أسّست نادي "رملا علي سيسترز كلوب"، وهو مؤسستها الخيرية الخاصة التي تتطلع إلى توفير فصل أسبوعي مجاني للملاكمة للنساء لتكون مساحة آمنة حيث يمكن للمرأة المسلمة أن تتدرب بدون خوف من التمييز. شكّل النادي منذ افتتاحه، مجتمعاً عالمياً يضمّ ملاكِمات متقاربات في الفِكر، حيث يتمّ الترحيب بهنّ على اختلاف تجاربهنّ وأصولهنّ العرقية وديانتهنّ.

تأسّس فريق سايرو، الأول من نوعه في قطاع الضيافة، عام 2021، ليجمع بين شركاء عالميين في مجال الرياضة ونخبة من الرياضيين. فهؤلاء الخبراء أكثر من مجرّد سفراء للعلامة، إذ يزوّدون فريق سايرو الداخلي بمعلومات ونصائح قيّمة لتصميم تجربة الضيوف في سايرو، ما يتيح للضيوف التدرّب والتحرّك والتعافي على غرار أبرز الرياضيين العالميين. وبصفتها أحدث السفراء الذين اختارهم فريق سايرو، ستنضم علي إلى السبّاح البريطاني آدم بيتي الحائز على الميدالية الذهبية، وفريق كرة القدم "آي سي ميلان"، وهو أحد أكثر النوادي تألقاً وابتكاراً في تاريخ كرة القدم، والذي اتّخذ من سايرو شريكاً رسمياً له في مجال الضيافة.

ومن جهتها، قالت علي: "كان انضمامي إلى علامة مثل سايرو خياراً طبيعياً بالنسبة إليّ. فلقد عملت جاهدة لإنشاء بيئة في عالم الملاكمة الذي يهيمن عليه الرجال، حيث تشعر النساء بالترحيب ويتشجّعن على المشاركة. وكذلك الأمر، تعكس سايرو طموحاتي، إذ تهدف العلامة إلى تشييد فنادق ومنصات تشجّع الجميع على الاعتناء بعافيتهم وتؤثر إيجاباً على صحتهم الجسدية والعقلية. أنا متحمسة للعمل مع الفريق من أجل إعداد برامج وتجارب ستمنح الضيوف فرصة تعلّم عادات حياتية يمكنهم اكتسابها ودمجها في حياتهم اليومية."

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة www.sirohotels.com

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تشكّل سايرو علامة تجارية جديدة ومبتكرة تقدّم تجارب تتمحور حول اللياقة البدنية والرفاهية وتنضوي تحت راية مجموعة كيرزنر الدولية. تساعد فنادق سايرو الاستجمامية الضيوف على تحقيق قمّة الأداء الذهني والبدني من خلال خمس ركائز هي اللياقة البدنية والتغذية والنوم والتعافي واليقظة الذهنية، وقد صُممت لتمنح الضيوف تجربة متكاملة للياقة البدنية والتعافي. صُممت التجربة الترحيبية والداعمة من سايرو لتلبّي متطلبات مختلف الضيوف واحتياجاتهم، بدءاً من الرياضيين الملتزمين، مروراً بالمسافرين الدائمين الحريصين على صحتهم، وصولاً إلى الضيوف الذين يسعون إلى تغيير أسلوب حياتهم عبر برامج اللياقة البدنية والتعافي. كما سيشمل كلّ فندق من فنادق سايرو نادياً للياقة البدنية مجهزاً بأحدث المعدات، وجناحاً للعلاجات المتخصصة لمساعدة الضيوف على التعافي من الإصابات الرياضية، ومساكن مجهّزة بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لتعزيز النوم الجيّد، فضلاً عن نظام غذائي مرتكز على الحاجات الغذائية لدى الضيف، وفريق داخلي من الاختصاصيين لإرشاد الضيوف وتوفير بيئة تشجّعهم على تعزيز لياقتهم البدنية بصورة شاملة. سيتم تشييد فندق سايرو التالي في بوكا بلايس، مونتينيغرو وسيتم افتتاحه في العام 2024. يتوفر المزيد من المعلومات على موقع sirohotels.com الإلكتروني.

تُعتَبَر كيرزنر الدولية القابضة المحدودة بمختلف الشركات التابعة لها، علامةً رائدةً عالمياً في مجال تطوير وتشغيل المنتجعات الاستجمامية، والفنادق والمساكن الفاخرة والتجارب الترفيهية المبتكرة. تحتضن أتلاتنس، وهي العلامة الرئيسية لشركة كيرزنر، منتجع أتلانتس، النخلة في دبي، المستوحى من عالم البحر والمؤلف من 1500 غرفة مع إطلالات على بحر العرب والبرّ الرئيسي لدبي؛ ومنتجع أتلانتس، سانيا هاينان في الصين؛ بالإضافة إلى مشاريع قيد الإنشاء مثل رويال أتلانتس ريزورت آند ريزيدنسيز في دبي. وتتولّى شركة كيرزنر إدارة بعض من أفخم المنتجعات في العالم في كلّ من مونتينيغرو، والمكسيك، وجزيرة موريشيوس، وجزر المالديف، وجنوب أفريقيا، ودبي، ورواندا وماليزيا وأستراليا تحت راية علامة ون آند أونلي. أمّا سايرو، العلامة التجارية الحديثة المعنيّة بتجارب اللياقة البدنية والرفاهية، فتركّز على تقديم تجارب شاملة للعناية بالصحة والعافية. وسيتم إطلاق رير فايندز التي تُعدّ أحدث تجارب الضيافة من كيرزنر عام 2023، مع إعادة افتتاح منتجع باب الشمس في دبي. لمزيد من المعلومات حول علامتنا التجارية، الرجاء زيارة atlantis.com، وoneandonlyresorts.com، وsirohotels.com ، وwww.rarefindsresorts.com. لمزيد من المعلومات حول شركة كيرزنر الدولية، الرجاء زيارة Kerzner.com.

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