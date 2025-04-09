أعلنت مجموعة كاثي عن تأسيس كاثي تكنولوجيز، الشركة الجديدة التابعة لها والتي تهدف إلى توفير حلول كاثي الرقمية المبتكرة لقطاع الطيران، مما يعزز المسيرة الرائدة للمجموعة في المجال الرقمي.

وتستفيد مجموعة كاثي من خبراتها الواسعة في قطاع الطيران على مدى حوالي 80 عاماً من أجل تطوير حلول رقمية مبتكرة للارتقاء بتجربة المستخدمين والعملاء وتعزيز مستويات السلامة والتميز التشغيلي والاستدامة. وتشرف كاثي تكنولوجيز، بوصفها جزءاً من مجموعة كاثي، على تسويق هذه المنتجات الرقمية، وتعمل على توفيرها في قطاع الطيران ودفع عجلة الابتكار ضمن القطاع.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال لورانس فونج، مدير الشؤون الرقمية وتكنولوجيا المعلومات لدى كاثي: "تتمثل رؤية كاثي، التي تشتهر بثقافتها وإمكاناتها الرقمية، بتعزيز مكانتها الرائدة في المجال الرقمي مع مواصلة التركيز على الموظفين والعملاء في حلول التكنولوجيا التي نعتمدها. ونسعى باستمرار إلى إيجاد طرق مبتكرة للارتقاء بخدماتنا ومنتجاتنا، وتعزيز مكانتنا الرائدة، وإرساء معايير جديدة في القطاع".

وأضاف: "يأتي تأسيس شركة كاثي تكنولوجيز في إطار مواصلة التزام كاثي بالتميز، مدعومة بتاريخها الغني وفهمها الواسع لقطاع الطيران، بما يتيح لها تقديم خدمة وخبرات غير مسبوقة ضمن حلولها، بالإضافة إلى الارتقاء بجهود المجموعة الرامية إلى دفع عجلة الابتكار في قطاع الطيران والقطاع الرقمي في هونج كونج".

إحداث نقلة نوعية في كيفية وصول الطيارين إلى معلومات الرحلات باستخدام مجلد الطيران الإلكتروني

يشكل مجلد الطيران الإلكتروني المنتج الرئيسي لشركة كاثي تكنولوجيز، وقد تولى فريق من المتخصصين بالطيران في الشركة تصميمه وتطويره إدراكاً منهم للتحديات الفريدة التي تواجه القطاع. وتم تطوير مجلد الطيران الإلكتروني لأول مرة في عام 2019، حيث أحدث نقلة نوعية في كيفية وصول الطيارين إلى معلومات الرحلات وإدارتها، مما أدى إلى تسريع أوقات إنجاز العمل وتوفير كبير في التكاليف من خلال تحسين سير العمل.

ويحظى مجلد الطيران الإلكتروني اليوم بثقة الطيارين في جميع شركات الطيران التابعة لمجموعة كاثي، بما في ذلك كاثي باسيفيك وكاثي كارجو وهونج كونج إكسبرس وشركة خطوط هونج كونج الجوية. ويشكل إنشاء الشركة الخطوة التالية نحو تسويق المنتج في عموم القطاع.

دعم ورعاية الشركات الناشئة من خلال شراكة استراتيجية

اتخذت شركة كاثي تكنولوجيز خطوة أولى مهمة من خلال عقد شراكة استراتيجية مع حديقة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا حول صندوق برنامج التسريع المشترك، حيث تمثل شركة كاثي تكنولوجيز إحدى الشركات الأربع الاستثمارية وأحد الشركاء المؤسسيين للصندوق، والذي تم إطلاقه في حفل أقيم في حديقة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا في 7 أبريل 2025.

وتؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية على دعم كاثي المستمر لدفع عجلة الابتكار التكنولوجي وتحفيز النمو الاقتصادي والتنمية في المدينة.

ومن جانبه، قال نافين تشيلارام، المدير العام لشركة ديجيتال فينتشرز والرئيس التنفيذي لشركة كاثي تكنولوجيز: "تلتزم كاثي بتقديم دعم طويل الأمد لمنظومة التكنولوجيا في هونج كونج، وتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي في منطقة الخليج الكبرى عموماً، من خلال برامج تشمل برنامج كاثي هاكاثون المميز وبرنامج المتدربين الخريجين الناجح".

وأردف: "تؤدي المواهب التقنية والشركات الناشئة دوراً مهماً في مجال الابتكار والتكنولوجيا. ويسر شركة كاثي تكنولوجيز التعاون مع حديقة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا من خلال هذا الصندوق، الذي يمكّن الشركات الناشئة في هونج كونج ومنطقة الخليج الكبرى عموماً، مما يعزز النمو الاقتصادي في المنطقة".

وباعتبارها شريكاً استراتيجياً لصندوق تسريع التعاون المشترك مع حديقة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا، تعمل شركة كاثي تكنولوجيز على استكشاف الفرص المحتملة لإثبات المفهوم مع الشركات الناشئة المعنية، بالإضافة إلى تقديم المشورة الاستراتيجية وتحليلات القطاع. كما تقدم الشركة، من خلال استثمارها المباشر في الصندوق، الدعم المالي الذي يساعد الشركات الناشئة على توسيع نطاق عملياتها وطرح منتجاتها في السوق.

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