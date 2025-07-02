سيصل إجمالي صفقات التمويل المرتبطة بالاستدامة من المشرق في هذا القطاع إلى 2.8 مليار درهم خلال عام 2025

خطوة استراتيجية تدعم الأجندة الوطنية الخضراء لعام 2030 من خلال مستهدفات قابلة للقياس في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية

دبي: أعلنت مجموعة قرقاش، إحدى أبرز مؤسسات الأعمال الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن خطوة هامة لتسريع مسيرتها في مجال الاستدامة من خلال توقيع اتفاقية تسهيلات تمويلية مرتبطة بالاستدامة مع بنك المشرق، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشكل هذه الاتفاقية إحدى أكبر اتفاقيات التمويل المرتبطة بالاستدامة في قطاع السيارات بدولة الإمارات العربية المتحدة حتى تاريخه، وتأتي في إطار توجه المجموعة لدعم الأجندة الوطنية الخضراء لعام 2030 والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وتربط هذه الاتفاقية شروط التمويل بمؤشرات أداء رئيسية قابلة للقياس في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما في ذلك أهداف خفض انبعاثات الكربون، وزيادة الاستثمار في تطوير الموظفين، وتعزيز الممارسات المسؤولة عبر سلسلة التوريد.

أُقيم حفل التوقيع في مركز مرسيدس-بنز في حي دبي للتصميم، في خطوة تعكس التزام مجموعة قرقاش الراسخ بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وتستند هذه الاتفاقية إلى مذكرة التفاهم الموقعة مع المشرق في سبتمبر 2024. كما تعكس الجهود المستمرة للمجموعة لتحقيق النمو المستدام من خلال تطبيق مؤشرات أداء رئيسية قابلة للقياس وأطر حوكمة مطوَّرة.

ومن خلال ربط الشروط المالية بشكل مباشر بتحقيق هذه الأهداف المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، تُبرز اتفاقية التمويل المرتبط بالاستدامة الدور الحيوي للتمويل المستدام في إحداث تأثير بيئي واجتماعي ملموس، مع الحفاظ في الوقت نفسه على توافق تام مع التطلعات الشاملة للمجموعة.

وتعتمد مجموعة قرقاش خارطة طريق شاملة للتحول في مجال الطاقة عبر شبكتها في إطار رؤيتها طويلة المدى للاستدامة. وتشمل هذه الخارطة عدداً من المبادرات في مجالي الطاقة الشمسية وكفاءة استهلاك الطاقة، بهدف تقليل الأثر البيئي وتعزيز التوافق مع أهداف الطاقة النظيفة على المستوى الوطني. ولا تقتصر أهمية هذه الاتفاقية البارزة على تعزيز استراتيجيات المناخ الوطنية في دولة الإمارات فحسب، ولكنها تتماشى أيضاً مع العديد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بما في ذلك الهدف رقم 13 (العمل المناخي)، والهدف رقم 7 (الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة)، والهدف رقم 8 (العمل اللائق والنمو الاقتصادي)، والهدف رقم 12 (الاستهلاك والإنتاج المسؤولان).

وفي هذا الصدد، قال وليد حيزاوي، رئيس قسم التخطيط الإستراتيجي لمجموعة قرقاش: "تشكّل اتفاقية التمويل المرتبط بالاستدامة خطوة محورية في ترجمة التزاماتنا في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية إلى خطوات عملية ملموسة. فنحن في مجموعة قرقاش ندرك أن تحقيق أهداف الاستدامة يتطلب أكثر من مجرد رؤية، بل يحتاج إلى تنفيذ صارم، ومساءلة شفافة، وأطر حوكمة قوية".

وأضاف: "تعكس هذه الشراكة قدرتنا المتزايدة على تتبع وقياس التقدّم وفق مؤشرات أداء رئيسية واضحة وقابلة للقياس، ما يضمن ترسيخ الاستدامة كعنصر جوهري في جميع قراراتنا الاستراتيجية. نحن ملتزمون بتحقيق قيمة مستدامة لكافة أصحاب المصلحة، والمساهمة الفاعلة في حماية البيئة وخدمة المجتمع، وتُعد هذه الاتفاقية دليلاً ملموساً على هذا التوجّه الراسخ".

وقال توماس شولز، مدير عام سيارات مرسيدس-بنز للركاب في شركة مشاريع قرقاش: "الاستدامة ليست مجرد مسؤولية، بل هي عنصر أساسي في رؤيتنا لتشكيل مستقبل التنقل. ويعكس هذا التمويل المرتبط بالاستدامة التزامنا بترسيخ مبادئ الاستدامة في جميع عملياتنا بدءاً من المرافق الموفرة للطاقة وصولاً إلى تجارب عملاء أكثر ذكاءً. ونفخر بمساهمتنا في تحقيق أهداف الاستدامة الوطنية لدولة الإمارات، ووضع معيار جديد للريادة المسؤولة في قطاع السيارات على مستوى المنطقة".

بدوره، علّق مروان كلداري، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع الشركات التجارية في المشرق، قائلاً: "نفخر بتعزيز شراكتنا مع مجموعة قرقاش من خلال هذا التمويل المرتبط بالاستدامة والذي يجسد رؤيتنا المشتركة نحو مستقبل مستدام ومسؤول. نحن في المشرق نؤمن بأهمية دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في منتجاتنا المالية، ليس فقط لتحقيق قيمة طويلة الأمد، بل لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة. ستمكّن هذه الاتفاقية مجموعة قرقاش من تسريع مبادراتها في مجال الاستدامة، إلى جانب إرساء معيار جديد يُحتذى به في قطاع السيارات ومجتمع المال والأعمال في المنطقة".

وقال كريم عامر، نائب الرئيس الأول، رئيس قسم المجموعات المتعددة الجنسيات العاملة في قطاع السيارات والمعدات الثقيلة والتجارة لدى المشرق: "أصبحت مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية اليوم جزءاً لا يتجزأ من هيكلة التمويل وتوزيعه في قطاع السيارات، وتشكل هذه التسهيلات التمويلية خير مثال على هذا التحول. وتماشياً مع تطلعاتنا لتقديم تسهيلات تمويلية مرتبطة بالاستدامة بقيمة 30 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، تُعدّ هذه الاتفاقية من أكبر التسهيلات المرتبطة بالاستدامة في قطاع السيارات بدولة الإمارات حتى اليوم. وبذلك، يصل إجمالي معاملات التمويل المستدام التي أبرمها المشرق في هذا القطاع إلى 2.8 مليار درهم في عام 2025، ما يعكس التزامنا المستمر بتعزيز الاستدامة في أحد أبرز القطاعات الحيوية في الدولة".

وبينما تواصل المجموعة دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في مختلف عملياتها، يشكّل التمويل المرتبط بالاستدامة نموذجاً يُحتذى به في تسخير التمويل الاستراتيجي لدعم الأهداف البيئية والمجتمعية الشاملة. وتؤكد مجموعة قرقاش التزامها بإحداث تغييرات مؤثرة، ووضع معايير جديدة للمساءلة والشفافية، وتعزيز ممارسات الأعمال المستدامة على مستوى المنطقة.

نبذة عن مجموعة قرقاش

تأسست مجموعة قرقاش في عام 1918 وهي من أبرز المؤسسات التجارية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تضم اليوم تحت مظلتها مجموعة من الأعمال والعلامات التجارية ذائعة الصيت عالميًا، موزَّعة عبر أربع قطاعات؛ السيارات والعقارات والخدمات المالية والمأكولات والمشروبات. وبفضل ما تتمتع به من خبرات عالمية مشهودة، فضلاً عن فهمها العميق والشامل



للأسواق المحلية، تمكنت مجموعة قرقاش من تقديم خدمات متكاملة ومبتكرة وتنافسية مما أكسبها ثقة جميع العملاء. وقد نجحت المجموعة في جلب علامات تجارية رائدة عالميًا في قطاع السيارات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، من بينها مرسيدس-بنز،

وألفا روميو، وجي أيه سي موتور، وسيكست لتأجير السيارات، وسيكست للتأجير، وسيكست ليموزين. ومنذ عام 1998، تقدّم شركة ضمان للاستثمار، التي تمثل ذراع الخدمات المالية لمجموعة قرقاش، خدمات استشارية وخدمات إدارة الأصول والوساطة وإدارة الثروات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي القطاع العقاري، تقوم قرقاش للعقارات بتطوير وإدارة العقارات السكنية والتجارية والصناعية عالية الجودة في جميع أنحاء البلاد. كما تضم المجموعة العديد من العلامات التجارية الرائدة في قطاع المأكولات والمشروبات.

نبذة عن المشرق

تمتد مسيرة المشرق لأكثر من خمسين عاماً من النجاح والإنجازات، ولازالت هذه المؤسسة المالية الراسخة والعريقة تنافس وتبتكر بذات حيوية وإصرار الشركات الناشئة وروّاد الأعمال الطموحين. تميز المشرق بإطلاق وتطوير عدد من أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة في القطاع المصرفي، بداية من الخدمات الرقمية المخصصة للعملاء الجدد، ووصولاً إلى توفير الدعم للشركات والمؤسسات الكبرى وأصحاب الثروات في المنطقة.

ويسعى المشرق إلى تقديم الدعم والمساعدة لعملائه في حياتهم اليومية ومساعدتهم على "تحدّي اليوم"، ومشاركتهم لمواجهة التحديات وتحقيق أهدافهم، وإطلاق العنان لتطلعاتهم نحو التميز والنجاح.

ورغم الحضور القوي للمشرق في عدد من أبرز المراكز المالية في العالم، لا يزال مقره الرئيسي لعملياته العالمية في الشرق الأوسط ليقدم لعملائه أفضل الخدمات المصرفية التي تتناسب مع نمط حياتهم بالإضافة إلى توفير الفرص في أي زمان ومكان.

تم تصنيف المشرق "العلامة التجارية المصرفية الأسرع نمواً في الشرق الأوسط" وفقاً لتقرير Brand Finance Global 500 لعام 2024 من قبل شركة Brand Finance.

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