دبي: أعلنت مجموعة "فيرنوست"، المزود الرائد لحلول تكنولوجيا التسويق، عن افتتاح مكتبها الإقليمي ومقره في دبي - الإمارات العربية المتحدة - تماشياً مع رؤية "فيرنوست" طويلة الأمد لمساعدة العملاء على تخطي حدود الممكن في عالم التكنولوجيا من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والتحليل والحوسبة السحابية لتقديم برامج ولاء ومكافآت فريدة من نوعها.

يقع المكتب الإقليمي الجديد في منطقة البرشاء، وسيكون بمثابة مركز لأنشطة الشركة مثل تقديم أفضل خدمات ربط الأنظمة (API)، والاستشارات ، وبناء وإدارة وتطوير تطبيقات الأعمال المتطورة والحديثة لعملائها في قطاعات الشركات والتجزئة. علاوة على ذلك، سيعمل هذا التوسع على تعزيز النمو المستمر لـ"فيرنوست"، كما يساعد أيضًا في زيادة قدرة الشركة على تقديم الخدمات لكل من عملائها الجدد والعملاء الحاليين ومنهم إعمار ، و GEMS Education ، و Choithram ، و Elevate Trips ، و Dadabhai Travels ، والعديد من الشركات الأخرى.

تم إطلاق "فيرنوست" من قبل بانكاج تريباثي و دارشانا جاكتاب، واللذان بدءا رحلتهما في عام 2014 بهدف مساعدة العملاء في جميع القطاعات على تقديم الأفضل لزبائنهم يومياً.

وفي هذا السياق، صرح بانكاج تريباثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "فيرنوست" قائلاً: "يسعدنا افتتاح مكتبنا الإقليمي الجديد هنا في دولة الإمارات. ففي فيرنوست، نؤمن دائمًا بتسخير مهارات فريقنا وقدرات منتجاتنا لتقديم الأفضل، ونتطلع دائما لتعزيز التزامنا تجاه عملائنا".

ومن جانبها قالت، دارشانا جاكتاب، الشريك المؤسس لمجموعة "فيرنوست": "نجحنا خلال العقد الماضي في خدمة الشركات التي كانت تبحث عن مزود حلول يقدم خدمات على وجه السرعة وبدقة عالية. حالياً في فيرنوست ننعم بفريق متميز من القادة والإداريين في مجالات الأعمال والتكنولوجيا، والذين هم على استعداد دائم للعمل على مدار الساعة لتلبية متطلبات عملائنا".

يتزامن الافتتاح مع توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين الإمارات والهند، والتي تسعى إلى توفير مزايا كبيرة للشركات الهندية والإماراتية، بما في ذلك التوسع في أسواق جديدة وإدارة الأعمال بتكاليف مخفضة. علاوة على ذلك، يستند قرار "فيرنوست" في التوسع إلى حقيقة أن دولة الإمارات هي المكان الأمثل للوصول للأسواق ذات النمو المتسارع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

سيقوم مكتب الشرق الأوسط بتوظيف أعضاء من الفريق الحالي من الهند بالإضافة الى مواهب متعددة من السوق المحلي. فقد انضم مؤخراً إلى فريق العمل، شيام آير، كرئيس تنفيذي للشؤون التجارية - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي كان مسؤولاً عن برنامج الولاء في شركة الاتحاد للطيران، بالإضافة ال جيريش أدفاني، والذي اتخذ منصب الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات.

في وقت سابق من هذا الشهر، وبمناسبة الافتتاح في الإمارات ، شاركت "فيرنوست" في معرض سوق السفر العربي. فقد قدم فريق قسم الألعاب الالكترونية خلال فترة المعرض فرصة المشاركة في مسابقة امسح واربح. كما تستعد "فيرنوست" للمشاركة في Seamless Middle East 2022.

لمزيد من المعلومات حول خدمات "فيرنوست" يرجى زيارة https://www.vernost.com

#بياناتشركات

- انتهى -

حول مجموعة فيرنوست:

تساعد "فيرنوست" العلامات التجارية على تخطي حدود الممكن في عالم التكنولوجيا. نساعد عملاءنا من الشركات على خدمة أكثر من 50 مليون عميل على مستوى العالم بالاستفادة من التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي. تستفيد العلامات التجارية مثل Emaar و GEMS Education و Axis Bank و Intermiles و Easy Trip وآخرين من أنظمة الجيل الجديد والألعاب الالكترونية الخاصة بنا بالإضافة الى تطبيقات Super App Global Market Place و خدمات BOGO وعروض السفر والتجارة الرقمية والمزيد كل يوم. استراتيجيتنا هي "ربط الأنظمة أولاً" حيث نقدم أفضل خدمات API بالإضافة ال محول VePay Multi Acquirer Switch لتوسيع نطاق الأعمال في أسواق متعددة.