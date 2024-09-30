دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصلت ثلاثة فنادق تابعة لمجموعة ماريوت مؤخرًا على شهادات ذهبية من برنامج شهادة جرين جلوب المشهور عالميًا، لالتزامها بممارسات التشغيل الصديقة للبيئة.

وقد حصل فندق دلتا باي ماريوت جميرا بيتش وفندق فور بوينتس باي شيراتون في بر دبي وعلى شارع الشيخ زايد على شهادة ذهبية بعد عمليات تدقيق مستقلة صارمة ومكثفة أجرتها شركة فارنك للاستشارات المستدامة، الشريك المفضل لجرين جلوب في الشرق الأوسط ومقرها دبي.

وبهذه المناسبة قالت منى النهدي، رئيس قسم الاستدامة والاستشارات لدى شركة فارنك: "خلال عملية التدقيق والتقييم، امتثلت الفنادق الثلاثة، بل وتجاوزت في بعض الحالات أكثر من 380 مؤشرًا صارمًا للاستدامة، وحصلت على تصنيفات بلغت 93% وما فوق".

وأضاف النهدي قائلة: "هذا يؤكد بوضوح التزامهم بالبيئة وبالطبع باستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة للانبعاثات الصفرية الصافية بحلول عام 2050".

كما حصل فندق دلتا باي ماريوت، جميرا بيتش، على تصنيف ذهبي، من خلال برامج مبتكرة مثل تزويد الموظفين بأكياس غسيل قابلة لإعادة الاستخدام مصنوعة من بياضات النزلاء القديمة، كما قام الفندق بتركيب أجهزة استشعار الحركة والإضاءة في جميع المناطق الخلفية، وأجرى تعديلات على وحدات معالجة الهواء النقي لتحقيق أداء أفضل في استخدام الطاقة والحد من انبعاثات الكربون.

وبهذه المناسبة قالت كارولينا باليزوسكا، المديرة العامة لمجموعة فنادق دلتا باي ماريوت:"إن الحصول على شهادة جرين جلوب الذهبية يوضح تصميمنا على تقليل تأثيرنا على البيئة، حيث ساهم كل فرد من أفراد طاقم العمل في الحصول على هذه الجائزة المرموقة، ومن دواعي سرورنا أن يتم الاعتراف رسميًا بجهودنا من قبل مدقق حسابات مستقل".

وأضافت كارولينا قائلة: "لا شك أن هذا سيؤكد لضيوفنا أننا ندعم السياحة المسؤولة بشكل واضح لا مجال للشك فيه بتاتاً".

وبعد أن وقعت فارنك اتفاقية الشراكة الأصلية مع جرين جلوب في عام 2009، قامت بإصدار شهادات لأكثر من 100 فندق ومرفق ترفيهي في 38 مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ساهم ذلك في توفير ما يزيد على 180 مليون كيلووات ساعة من الطاقة، بقيمة تزيد عن 20 مليون دولار أمريكي، وأكثر من مليوني متر مكعب من المياه، بقيمة تقارب 5 ملايين دولار أمريكي.

تعتبر "فارنك" من الشركات الرائدة في قطاع إدارة المرافق المتكاملة وحلول التكنولوجيا الذكية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة سويسرية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1980 في دولة الإمارات.

تتميز الشركة بفريق الإدارة المتميز الذي يعمل وفق منهج احترافي راسخ، ويتجاوز عدد موظفيها اليوم أكثر من 9,000 موظف، وتوفر خدماتها المتميزة في إدارة المرافق في عدة قطاعات بما في ذلك الطيران والضيافة والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة ومراكز التسوق والاتصالات والمشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية، والقطاعات الحكومية والتعليمية والترفيهية.

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