تعزز مجموعة فنادق راديسون وجودها كواحدة من أكبر مجموعات الفنادق العالمية في المنطقة، مع محفظة متنامية تتألف حالياً من 77 فندقاً قيد التشغيل والتطوير في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

أعلنت المجموعة في قمة الضيافة المستقبلية التي عقدت هذا العام في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن خطط توسع قوية حيث تستعد لإضافة أكثر من 5000 غرفة إلى محفظتها التوسعية في السنوات الخمس المقبلة.

بعد عامين من النجاحات الباهرة التي حطمت الأرقام القياسية في تطوير وتشغيل الغرف الفندقية، تواصل مجموعة فنادق راديسون التركيز على منطقة الشرق الأوسط، مع بقاء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على قائمة أولوياتها، مما زاد من طموح المجموعة وأضاف إلى خططها توقيع خمسة فنادق على الأقل وافتتاح أكثر من 1000 غرفة خلال الـ 12 شهراً المقبل.

ومن المقرر أن تفتتح مجموعة فنادق راديسون في الإمارات العربية المتحدة، منتجع راديسون بيتش نخلة جميرا في هذا العام، بعد الافتتاح الناجح لمنتجع راديسون رأس الخيمة في جزيرة المرجان، في وقت سابق من هذا العام والذي يمثل أول منتجع لمجموعة راديسون في الشرق الأوسط. وكجزء من أهداف المجموعة لتعزيز محفظتها من المنتجعات، سيفتح المنتجع أبوابه في ويست بيتش، نخلة جميرا، إحدى أكثر الوجهات السياحية جاذبيةً في دبي.

بعد الافتتاح الأخير لفندق راديسون مطار الرياض، وهو رابع فندق للمجموعة في المملكة العربية السعودية، وافتتاح فندق مانسارد الرياض في شهر يونيو الماضي، أحد فنادق راديسون كوليكشن، وهو ثاني فنادق العلامة التجارية الفاخرة العصرية في المدينة، عزز مجموعة فنادق راديسون من تواجدها المتنوع في جميع أنحاء الرياض، وتمتلك المجموعة الآن أكثر من 25 فندقاً وشقة مخدومة قيد التشغيل والتطوير في المملكة، بما في ذلك الافتتاح المرتقب لفندق راديسون بلو، ومركز الرياض للمؤتمرات والمعارض، وفنادق بارك إن باي راديسون في مشروع ذاخر مكة لتطوير المدينة.

وتعليقًا على خطط المجموعة التوسعية في المنطقة، قال إيلي ميلكي، نائب رئيس التطوير لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وقبرص واليونان، في مجموعة فنادق راديسون: "كان عام 2022 عاماً رائعاً للتعاقدات والافتتاحات في جميع أنحاء المنطقة، مما يؤكد على أهمية نمو وحركة المجموعة، ونحن نسير على الطريق الصحيح لتحقيق المزيد من التطورات في الأشهر القادمة، وسنعلن عن المزيد من الفنادق التي لديها خطط لفتح 400 غرفة أخرى قبل نهاية العام، ومن المتوقع أن نختتم العام بتوقيع ما يقارب 1000 غرفة إضافية وافتتاح ما يقارب 1500 غرفة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والمناطق الفرعية للمشرق العربي. كما نتطلع إلى الاستفادة من فريق التطوير المتنامي لدينا في جميع أنحاء الشرق الأوسط وافتتاح مكتبنا في الرياض، لإعادة تأكيد تحولنا الاستراتيجي في المملكة".

في الأردن، أعلنت مجموعة فنادق راديسون عن توقيع فندق راديسون بلو، عمان جاليريا مول في وقت سابق من هذا العام، مما يمثل دخول المجموعة إلى عاصمة رئيسية أخرى في الشرق الأوسط، وبالفعل بدأت أعمال البناء ليكون افتتاح الفندق بحلول صيف عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت المجموعة عن علامتها التجارية الثانية في الكويت بالتوقيع على فندق وشقق بارك إن باي راديسون الكويت، والذي يوفر غرفاً فندقية وشققاً مخدومة، من المقرر افتتاح العقار المشيد حديثاً في نهاية عام 2023 وسيتألف من 250 غرفةً. بالإضافة لكل ما سبق تضيف مجموعة فنادق راديسون توقيع جديد على فندق بارك إن باي راديسون مطار مسقط المؤلف من 108 غرف مما سيعزز وجودها في سلطنة عُمان.

يضيف إيلي يونس، نائب الرئيس التنفيذي ومدير التطوير العالمي في مجموعة فنادق راديسون: "بعد عامين قياسيين من حيث عدد التعاقدات والانتشار، سيظل الشرق الأوسط لهذا العام وللأعوام المقبلة نقطة ارتكاز رئيسية بالنسبة لنا. ونجدد التزامنا من خلال تحقيق انتشار قوي وحقيقي يهدف إلى مضاعفة فنادقنا في هذه المنطقة بحلول عام 2026، بما في ذلك التوقيعات والافتتاحات الرئيسية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مع الإضافات الأخيرة في كل من الأردن وعُمان والكويت، ونود أن نشكر شركائنا في العمل وفرقنا على ثقتهم في علاماتنا التجارية لأننا نتطلع إلى مواصلة رحلتنا المثيرة والمجزية معهم جنباً إلى جنب".

تدير مجموعة فنادق راديسون حالياً 52 فندقاً في الشرق الأوسط تحتوي على أكثر من 11000 غرفة مما يلبي احتياجات العملاء المتطورة والمتنوعة، ومع استمرار ازدهار السفر الترفيهي والعمل في المنطقة، تعمل شركة الضيافة العالمية الرائدة على 25 فندقاً في الشرق الأوسط مع أكثر من 5000 مفتاح قيد التطوير.

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حول مجموعة فنادق راديسون:

تتواجد علامات راديسون في أكثر من 120 دولة، وتعد حالياً أكثر من 1700 فندق جاري الخدمة أو في صدد التطوير. تنشط مجموعة فنادق راديسون في مناطق أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا (EMEA) وآسيا/المحيط الهادي (APAC) بما يزيد عن 1000 فندق جاري الخدمة أو قيد التطوير. وتشهد مجموعة الفنادق الدولية نمواً مزدهراً ومتسارعاً، كما تتطلع لمضاعفة محفظتها بحلول عام 2025. وتعتمد المجموعة شعار "كل لحظة مهمة" لعلامتها التجارية وتتخذ وعداً مع شعار "نعم أستطيع! " والذي يبلور جوهر خدمة راديسون.

تشمل محفظة المجموعة راديسون كوليكشن، راديسون بلو، راديسون، راديسون رِد، راديسون إنديفيديوالز، بارك بلازا، بارك إن باي راديسون، كاونتري إن أند سويتس باي راديسون وبرايزيوتل، وتنضوي جميعها تحت راية فنادق راديسون. يقدّم برنامج المكافآت العالمي راديسون ريواردز طرقاً فريدة وشخصية للاستمتاع بلحظات لا تُنسى. سيتيح برنامج راديسون ريواردز لضيوفنا والمسؤولين عن تخطيط الاجتماعات لدينا ووكلاء السفر اختبار تجربة لا تضاهى في أكثر من 640 فندقاً ينتشر في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. تقدّم راديسون ميتينغز حلولاً مخصصة لأي فعالية أو اجتماع، بما فيها الحلول الهجينة التي تضع الضيوف واحتياجاتهم في قلب عروضها. ترتكز الخدمة التي توفّرها راديسون ميتينغز على ثلاثة مبادئ متينة، ألا وهي الصفة الشخصية والاحترافية والتميّز، وتقدّم العلامة الخدمات الرئيسية بالاعتماد على مفهوم حياد الكربون القائم على الحد من انبعاثاته.

تشكّل صحة وسلامة الضيوف وأعضاء فريق العمل أولى الأولويات لدى مجموعة فنادق راديسون. وتخضع جميع الفنادق والمنتجعات التي تضمها محفظة المجموعة لشروط الصحة والسلامة الصارمة، وذلك التزاماً ببروتوكول فنادق راديسون للسلامة. وهو برنامج يُعنى بإجراءات النظافة والتعقيم الصارمة وقد تمّ تطويره بالتعاون مع شركة "إس جي إس" العالمية الرائدة فى مجال الفحص والتحقق والاختبار ومنح الشهادات، بهدف ضمان سلامة وراحة بال الضيوف منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم. يشكّل بروتوكول فنادق راديسون للسلامة جزءاً لا يتجزأ من برنامج السلامة والأمن الخاص بمجموعة فنادق راديسون، وذلك تأكيداً على اهتمامنا بضيوفنا وبأعضاء فريقنا. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لشركتنا، أو التواصل مع فنادق راديسون على وسائل التواصل الاجتماعي: YouTube| Facebook| Twitter| Instagram| LinkedIn