يفتح الفندق أبوابه في المنامة مع 195 غرفة وجناحًا مميزًا، جالبًا التميز في الضيافة الإسبانية إلى عاصمة البحرين .

يضم فندق وريزيدنسس بارسيلو البحرين أربعة أماكن لتناول الطعام ومنشأة صحية حديثة ومركز أعمال ونادي للأطفال، ويقدم تجربة لا مثيل لها للمسافرين بغرض العمل والترفيه .

دول مجلس التعاون الخليجي، أعلنت مجموعة فنادق بارسيلو اليوم عن توسيع حضورها في الشرق الأوسط بافتتاح فندق وريزيدنسس بارسيلو البحرين، مضيفة 195 غرفة إلى محفظتها. ويمثل هذا أول عقار للمجموعة في البحرين، حيث يقع الفندق المعاصر في قلب العاصمة البحرينية، بمنطقة السيف التاريخية. تُعد هذه الإضافة الجديدة مثالية للمسافرين الذين يبحثون عن إقامة راقية في أحد أبرز أحياء المنامة، بغرض العمل والترفيه على حدٍ سواء.

يُقام فندق وريزيدنسس بارسيلو البحرين في مبنى مكون من 20 طابقًا ويتميز بإطلالات رائعة على الخليج العربي والعديد من الوجهات التي تقدم عروض الطعام المميزة. يضم الفندق 195 غرفة واسعة وعصرية التصميم، مزودة بكل وسائل الراحة الحديثة لضمان أقصى درجات الراحة. كما يضم الفندق غرفًا متصلة، وهي مثالية للعائلات والمجموعات. تتمتع كل من أماكن الإقامة بإطلالات مذهلة على وسط المدينة ومفروشة بعناية، مما يجعلها وجهة مثالية لقضاء العطلة مع العائلة أو رحلة مع الأصدقاء.

في فندق وريزيدنسس بارسيلو البحرين، يمكن للضيوف الاسترخاء في السبا المتطور بالفندق، أو الاستمتاع بالسباحة المنعشة في المسبح، أو الحفاظ على روتين لياقتهم البدنية في صالة الألعاب الرياضية المجهزة بالكامل. يقدم السبا مجموعة من العلاجات، بينما يوفر نادي الأطفال بيئة ممتعة حيث يمكن للوالدين ترك أطفالهم للاستمتاع بالأنشطة المختلفة. كما يقدم صالة النادي مساحة خاصة للاسترخاء وتناول المشروبات طوال اليوم. يحتوي الفندق أيضًا على مركزين متكاملين للاجتماعات والأعمال، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمؤتمرات واللقاءات الاجتماعية.

علاوة على ذلك، يتميز الفندق بأربعة أماكن استثنائية لتناول الطعام تمزج بين النكهات التقليدية من الشرق الأوسط والمأكولات العالمية الحديثة. يقدم مطعم "آلا كارت" الواقع في الطابق الأرضي قائمة طعام مستوحاة من المطبخ الشرق أوسطي والآسيوي. بينما يتخصص مطعم "آدد" الذي يقدم الطعام على مدار اليوم بإطلالاته الخلابة على منطقة السيف، في وجبات الإفطار والغداء والعشاء، ويضم قائمة متنوعة تلبي جميع الأذواق. أما "سبورتس بار" الواقع على السطح بجانب المسبح، فيعد المكان المثالي للاستمتاع بالمشروبات اللذيذة أثناء مشاهدة البطولات الرياضية على شاشة كبيرة. كما يوفر تراسه إطلالات خلابة على المنامة، مما يجعله مكانًا مفضلًا للضيوف. وأخيرًا، توفر صالة "ذا لوبي كوفي لاونج" مساحة رائعة تمكّن الضيوف من الاستمتاع بالمشروبات الباردة والساخنة جنبًا إلى جنب مع مجموعة مختارة من الوجبات الخفيفة.

قال خوسيه كانالس، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا والبحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا في مجموعة فنادق بارسيلو: "يسعدنا افتتاح فندق وريزيدنسس بارسيلو البحرين، أول منشأة لنا في البحرين، وهو ما يمثل إنجازًا مهمًا لمجموعة فنادق بارسيلو في منطقة الشرق الأوسط. لا يقتصر هذا الافتتاح على توسيع نطاقنا؛ بل يمثل التزامنا بتقديم الضيافة الإسبانية الاستثنائية مع تقديم تجربة فريدة في واحدة من أكثر المدن الديناميكية في المنطقة."

يوفر الموقع المتميز للفندق سهولة الوصول إلى أفضل الوجهات مثل منطقة السيف الحيوية، كما يتميز بموقعه كبوابة لاستكشاف ثقافة وتراث البحرين. يمكن للضيوف زيارة الأماكن التاريخية مثل قلعة البحرين، وهي قلعة من القرن السادس عشر، ومسجد الفاتح الكبير. بالإضافة إلى ذلك، يقع الفندق بالقرب من مناطق الجذب الرئيسية للتسوق مثل سيتي سنتر البحرين، أكبر مركز تسوق في البلاد، وذا أفينيوز مول الواقع على طول خليج البحرين.

وتعليقًا على الافتتاح، قال خوسيه مانويل جالافاتي، المدير العام لفندق وريزيدنسس بارسيلو البحرين: "نحن متحمسون للغاية لفتح أبوابنا في البحرين. لقد حرص فريقنا على أن تتوافق كل التفاصيل في الفندق مع معايير مجموعة فنادق بارسيلو حيث نقدم لضيوفنا خدمة استثنائية وتجارب لا تُنسى. نتطلع إلى أن نصبح إضافة مميزة إلى المنامة والمساهمة في مشهد الضيافة النابض بالحياة في البحرين."

مع محفظة تضم أكثر من 300 فندق في 30 دولة، تواصل مجموعة فنادق بارسيلو التوسع الاستراتيجي في الأسواق الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي جنبًا إلى جنب مع الاستثمارات في شمال إفريقيا. تضع المجموعة نفسها في طليعة سلاسل الفنادق الإسبانية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تدير حاليًا أكثر من 20 فندقًا في 5 دول. يعكس هذا التوسع التزام المجموعة بالتميز في قطاع الضيافة المزدهر في المنطقة ويعزز تأثيرها المستمر على المشهد العالمي للضيافة.

نبذة عن مجموعة فنادق بارسيلو

مجموعة فنادق بارسيلو هي الشركة المعنية بالفنادق في مجموعة بارسيلو، وهي ثاني أكبر سلسلة فنادق في إسبانيا، وسلسلة الفنادق الـ 30 الأكبر في العالم من حيث عدد الغرف. تدير المجموعة حالياً أكثر من 300 فندق من فئة الـ 4 و5 نجوم وأكثر من 65,000 غرفة موزعة على 30 دولة ومنضوية تحت أربع علامات تجارية هي: فنادق ومنتجعات رويال هايدواي الفاخرة، وفنادق ومنتجعات بارسيلو، وفنادق ومنتجعات أوكسيدنتال، وفنادق أليغرو. وهي أيضًا جزء من مجموعة فنادق ومنتجعات كريستلاين، وهي شركة فنادق مستقلة تضم 130 مؤسسة في الولايات المتحدة. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة www.barcelo.com

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