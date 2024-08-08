دول مجلس التعاون الخليجي: افتتحت مجموعة فنادق بارسيلو بكل فخر أبواب فندق بارسيلو كابادوكيا، ليكون رابع فندق لسلسلة فنادق بارسيلو في تركيا وتأتي هذه الخطوة كجزء من إستراتيجيتها الهادفة في التوسع الدولي، لتنضم هذه الإضافة الجديدة إلى فنادق بارسيلو الثلاثة الموجودة في تركيا، والتي تشمل أوكسيدنتال تقسيم، وبارسيلو إسطنبول، وأوكسيدنتال أنقرة في العاصمة.

يتميز فندق بارسيلو كابادوكيا ذو الـ 5 نجوم بموقعه المتميز في مدينة أورتهسار الخلابة، وهي منطقة استثنائية يمكن من خلالها استكشاف سحر تركيا. تعتبر هذه المدينة الصغيرة، التي تقع في أعمق جزء من كابادوكيا، واحدة من أجمل المدن على وجه الأرض بفضل هندستها المعمارية المميزة المحفورة ومناظرها الطبيعية الصخرية التي شكلتها الحمم والرمال البركانية.

بفضل تصميمه الأنيق الذي يتناغم مع نسيج كابادوكيا الفريد، يقدم الفندق الجديد للضيوف تجربة الإقامة في أجواء لا تُنسى وسط التاريخ الغني والجمال الطبيعي. تستجيب هندسته المعمارية للثقافة والتقاليد الكبادوكية، حيث تبرز الألوان المميزة لهذه المنطقة من آسيا الصغرى والتفاصيل الحجرية المنحوتة. حيث تعد غرف الفندق البالغ عددها 170 غرفة بجذب الضيوف بجمالها الاستثنائي والهدوء المحيط بالفندق.

تكريمًا للهندسة المعمارية المحفورة في المنطقة، يقدم فندق بارسيلو كابادوكيا إقامة فاخرة حصرية في 19 غرفة تأخذ طابع الكهف ومنحوتة في الصخور القديمة. يسلط التصميم الداخلي لكل جناح الضوء على التراث المعماري والثقافي الغني والتاريخي للمنطقة من خلال الأعمال الحجرية التي تنعكس في الجدران واللوحات والحمامات التركية والمسابح الخاصة. يمكن أيضًا ملاحظة التصميم الداخلي المميز والفريد للفندق من خلال مرافقه الفخمة ومنها المركز الصحي والسبا. يوفر مكان الاسترخاء المهيب تصميمًا مثيرًا للذكريات مع منطقة مياه ساخنة تحرسها نافذة من الزجاج الملون. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الفندق على مركز للمؤتمرات يعمل كمكان للمناسبات الخاصة والاجتماعات.

يعتمد فن الطهي في فندق بارسيلو كابادوكيا على مطبخ البحر الأبيض المتوسط حيث تندمج الثقافات من خلال النكهات، مما يسلط الضوء على الوصفات الإقليمية المميزة بمذاقها الفريد. ويدعو مطعمه الواقع على سطح المبنى الزوار للاستمتاع بالمأكولات الشهية أثناء الاستمتاع بالمناظر الخلابة للمناطق الطبيعية المحيطة. تعتبر كابادوكيا، التي أعلنتها اليونسكو أحد مواقع التراث العالمي، واحدة من الوجهات الموصى بها لعام 2024. وتشتهر هذه المنطقة من تركيا بتكويناتها الجيولوجية المذهلة المعروفة باسم "المداخن الخيالية"، وتتكون من مدن قديمة تحت الأرض ووديان وجبال. المناظر الطبيعية الفريدة في العالم تجذب السياح من جميع أنحاء العالم لاستكشاف المنطقة المعروفة ببالونات الهواء الساخن.

وعقب حسن إيكمين، مدير مجموعة فنادق بارسيلو في تركيا قائلاً: "يسعدنا جدًا أن نعلن عن افتتاح فندق بارسيلو كابادوكيا، هدفنا هو أن تواصل مجموعة فنادق بارسيلو التقدم في تركيا، وجذب اهتمام السياح من جنسيات مختلفة، سواء من أوروبا أو أمريكا اللاتينية، وبالتالي تصبح وجهة جذابة ومختلفة مرتبطة بالفخامة الحديثة في كابادوكيا".

ظهرت مجموعة فنادق بارسيلو لأول مرة في تركيا عام 1988، بافتتاح أول فندق لها في بودروم. تدير سلسلة الفنادق حاليا أربعة فنادق في البلاد. فبالإضافة إلى كابادوكيا، تمتلك سلسلة بارسيلو الإسبانية فندقين في اسطنبول وواحد في أنقرة بإجمالي 690 غرفة.

ومع هذا الافتتاح الجديد، تزيد مجموعة فنادق بارسيلو من تواجدها في تركيا، وتحافظ على ريادتها كسلسلة فنادق إسبانية تتمتع بأكبر حضور في البلاد. منذ أكثر من 25 عامًا، تعمل مجموعة فنادق بارسيلو على تعزيز محفظتها من الفنادق في تركيا، وهي دولة استراتيجية لخطط الشركة التوسعية حيث استثمرت بالفعل أكثر من 70 مليون يورو وتخطط للتوسع إلى وجهات حضرية أخرى مثل إزمير وبورصة وقونية، بالإضافة إلى وجهات العطلات مثل أنطاليا، وألانيا، وبودروم، وغيرها.

تضم اليوم مجموعة فنادق بارسيلو في تركيا فريقًا مكونًا من 354 شخصًا، حيث تتعاون أيضًا مع بعض المدارس السياحية الرئيسية، مما يتيح لأكثر من 50 طالبًا إجراء تدريب مهني في فنادقها.

نبذة عن مجموعة فنادق بارسيلو

مجموعة فنادق بارسيلو هي الشركة المعنية بالفنادق في مجموعة بارسيلو، وهي ثاني أكبر سلسلة فنادق في إسبانيا، وسلسلة الفنادق الـ 30 الأكبر في العالم من حيث عدد الغرف. تدير المجموعة حالياً أكثر من 300 فندق من فئة الـ 4 و5 نجوم وأكثر من 65,000 غرفة موزعة على 30 دولة ومنضوية تحت أربع علامات تجارية هي: فنادق ومنتجعات رويال هايدواي الفاخرة، وفنادق ومنتجعات بارسيلو، وفنادق ومنتجعات أوكسيدنتال، وفنادق أليغرو. وهي أيضًا جزء من مجموعة فنادق ومنتجعات كريستلاين، وهي شركة فنادق مستقلة تضم 130 مؤسسة في الولايات المتحدة. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة www.barcelo.com

-انتهى-

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا