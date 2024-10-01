المنامة – أعلنت مجموعة فنادق الخليج، الشركة الرائدة في إدارة الفنادق والتي تمتلك خبرة تزيد عن 50 عامًا في قطاع الضيافة، اليوم عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة ماريوت الدولية لإدراج فندق الخليج البحرين، ضمن علامة “Autograph Collection” مع استمرار مجموعة فنادق الخليج في إدارة الفندق بشكل كامل وحفاظها على علامة 'فندق الخليج' الشهيرة. وقد تم التوقيع على الاتفاقية خلال قمة مستقبل الضيافة التي أُقيمت في دبي بتاريخ 30 سبتمبر.

تضم علامة 'Autograph Collection' اليوم أكثر من 300 فندق حول العالم، يتميز كل منها بقصة فريدة وخدمة استثنائية. ومن خلال هذه الاتفاقية، سيتم إطلاق هذه العلامة لأول مرة في مملكة البحرين عبر فندق الخليج البحرين، ليصبح جزءاً من برنامج الولاء الفندقي المرموق 'Marriott Bonvoy'، الذي يُعتبر من أبرز برامج الولاء والمكافآت في قطاع الضيافة العالمية، حيث سيتمكن الأعضاء الوصول إلى تجارب استثنائية عبر أكثر من 30 علامة فندقية و10,000 وجهة عالمية. كما أن توفير هذه المزايا سيعزز تجربة الضيوف، مما يُسهم في استقطاب شريحة أكبر من الزوار من مختلف الأسواق، سواء الإقليمية أو العالمية.

بهذه المناسبة، صرح السيد أحمد جناحي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق الخليج، قائلاً: " يُعد فندق الخليج البحرين معلمًا رائدًا في مجال الضيافة بالمملكة حيث يجسد أعلى معايير الخدمة والتميز. تُجسد هذه الاتفاقية انطلاقة استراتيجية تعزز إرث الفندق العريق، حيث لا تقتصر فوائدها على توسيع قاعدة ضيوفنا فحسب، بل تفتح لنا آفاقًا جديدة لجذب ضيوف من أسواق متنوعة على نطاق اكبر، مع تقديم مزايا برنامج الولاء الفندقي "Marriott Bonvoy". إن التزامنا المستمر بالتميز، إلى جانب التعاون الاستراتيجي مع شركة ماريوت الدولية، يمثلان بداية فصل جديد ومميز في تاريخ فندق الخليج، مما يعزز مكانتنا كرواد في قطاع الضيافة."

في إطار هذا التعاون الاستراتيجي، سيتم تجديد وتطوير فندق الخليج بشكل شامل على مدار السنوات الثلاث المقبلة، مع الحفاظ على جوهر تاريخه الفريد، وذلك بهدف تقديم أفضل معايير الراحة والجودة. ستتم عملية التجديد على مراحل، لتشمل تجديدًا كاملاً للديكور الداخلي للفندق، بما في ذلك غرف الضيوف، ومنطقة الاستقبال، والمداخل، بالإضافة إلى الخدمات والمرافق الفندقية.

وعلق زياد أبي رعد، المدير الأول لتطوير الفنادق– في المشرق، باكستان، قطر والبحرين لدى شركة ماريوت الدولية: "تُعتبر علامة 'Autograph Collection' من العلامات المختارة بعناية، حيث تحتفي بالتميز والتفرد. ونتطلع إلى تعزيز إرث فندق الخليج من خلال رؤيتها الفريدة في التصميم والضيافة. نحن متحمسون للعمل مع مجموعة فنادق الخليج لتوسيع نطاق وجودنا الفندقي في البحرين ودعم نمو قطاع السياحة في البلاد."

نبذه عن مجموعة فنادق الخليج

مجموعة فنادق الخليج (ش.م.ب) هي شركة عامة ذات مسؤولية محدودة مدرجة في بورصة البحرين تأسست عام 1967 ، تحت مسمى شركة فنادق البحرين. ويترأس السيد فاروق يوسف المؤيد مجلس إدارة المجموعة بالإضافة إلى نخبة لامعة من رجال أعمال بارزين لهم وزنهم وتأثيرهم في المنطقة. ونصبت المجموعة لنفسها منذ تأسيسها رؤية واضحة وهي توفير مستوى من الضيافة لا مثيل له في البحرين والتي تم تحقيقها رسمياَ مع افتتاح أول فندق خمس نجوم في البحرين وهو فندق الخليج. وبعد مرور أكثر من خمس وخمسون عاماً، لاتزال هذه الرؤية نصب عين المجموعة في حين أن فندق الخليج مستمر في مواكبة التطورات التي تطرأ على قطاع الفندقة والضيافة واستمراره في عمليات التوسع والتطوير إقليمياَ وعالمياَ.

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