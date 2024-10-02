دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت مجموعة فنادق الخليج عن تعاونها الاستراتيجي مع مجموعة أكور العالمية لتغيير العلامة التجارية لفندق جلف كورت بيزنس باي “Gulf Court Hotel Business Bay” في دبي إلى علامة جراند ميركيور دبي داون تاونGrand Mercure Dubai Downtown”"، مع مواصلة المجموعة إدارة وتشغيل الفندق تحت هذه العلامة الفندقية المرموقة. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز مكانة مجموعة فنادق الخليج في قطاع الضيافة والفندقة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تتماشى مع رؤية المجموعة لتقديم تجارب ضيافة فريدة لا مثيل لها والاستفادة من برامج الولاء الفندقي لدى مجموعة أكور مما يسهم في استقطاب وجذب الزوار ويعزز مكانة الفندق في دبي كوجهة سياحية رائدة على المستوى العالمي.

تمت مراسم التوقيع في 1 أكتوبر في دبي خلال قمة مستقبل الضيافة، مما يعكس شراكة استراتيجية تعزز التزام الطرفين بالتميز في قطاع الضيافة في دبي.

بموجب هذه الشراكة، سيتم تغيير العلامة التجارية لفندق جلف كورت بيزنس باي “Gulf Court Hotel “Business Bay ليحمل علامة جراند ميركيور دبي داون تاونGrand Mercure Dubai Downtown” "، وهو ما يعد بداية لمرحلة جديدة تتماشى مع هوية العلامة التجارية وتوجهاتها. بموجب هذه الشراكة، سيخضع الفندق للتجديدات لضمان تقديم تجربة ضيافة فاخرة تتناسب مع معايير جراند ميركيور.

يشمل الفندق، الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي في منطقة بزنس باي، 270 غرفة فاخرة بما في ذلك أجنحة فاخرة، مع إطلالات ساحرة على برج خليفة وقناة دبي. ويشكل الموقع الفريد للفندق بالقرب من أهم المعالم السياحية والتجارية والترفيهية في دبي وجهة مثالية للمسافرين سواء لأغراض العمل والترفيه على حد سواء.

وقد عبر السيد أحمد جناحي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق الخليج، عن أهمية هذه الشراكة بقوله: تُعد هذه الشراكة مع مجموعة أكور العالمية خطوة استراتيجية هامة، حيث تمثل تجسيداً لرؤيتنا المشتركة في تقديم أفضل تجارب الضيافة. إن نجاحنا المستمر في إدارة هذا الفندق لسنوات عديدة بالإضافة إلى العلامة التجارية تحت اسم جراند ميركيور ستعزز بشكل كبير من مكانة الفندق في السوق التنافسية بدبي، مما سيتيح لنا الاستفادة من العلامة التجارية المرموقة. إن دمج تميز مجموعة فنادق الخليج في إدارة الفنادق مع الأنظمة العالمية لأكور وبرامج الولاء سيُحقق فوائد كبيرة وملموسة لضيوفنا، مما يضمن لهم تجربة فريدة. نحن نؤمن أن هذه الشراكة ستساهم في تلبية احتياجات الزوار وتعزيز ولاء العملاء، مما يعكس التزامنا الدائم بالتميز والابتكار في تقديم خدماتنا".

من جانبه، أضاف السيد دنكان أورورك، المدير التنفيذي لقسم الفنادق الفاخرة والمتوسطة والاقتصادية لدى أكور: "نحن فخورون بتوسيع شراكتنا مع مجموعة فنادق الخليج من خلال هذه الاتفاقية لتغيير العلامة التجارية لهذا الفندق. علامة جراند ميركيور تجلب معها روح الضيافة الفرنسية ممزوجة بالتأثيرات المحلية، ونتطلع لتقديم تجربة فريدة لزوار الفندق في أحد أكثر المناطق حيوية في دبي."

يهدف هذا التعاون إلى إعادة تعريف مفهوم الفخامة والتميز في قطاع الضيافة في دبي، وذلك من خلال المزج بين خبرة مجموعة فنادق الخليج المتعمقة في إدارة الفنادق وأصول أكور العالمية وبرامج الولاء، مما يضمن توفير تجربة استثنائية للضيوف، وتقديم خدمات ضيافة تلبي أعلى معايير الجودة والرفاهية.

نبذه عن مجموعة فنادق الخليج

مجموعة فنادق الخليج (ش.م.ب) هي شركة عامة ذات مسؤولية محدودة مدرجة في بورصة البحرين تأسست عام 1967 ، تحت مسمى شركة فنادق البحرين. ويترأس السيد فاروق يوسف المؤيد مجلس إدارة المجموعة بالإضافة إلى نخبة لامعة من رجال أعمال بارزين لهم وزنهم وتأثيرهم في المنطقة. ونصبت المجموعة لنفسها منذ تأسيسها رؤية واضحة وهي توفير مستوى من الضيافة لا مثيل له في البحرين والتي تم تحقيقها رسمياَ مع افتتاح أول فندق خمس نجوم في البحرين وهو فندق الخليج. وبعد مرور أكثر من خمس وخمسون عاماً، لاتزال هذه الرؤية نصب عين المجموعة في حين أن فندق الخليج مستمر في مواكبة التطورات التي تطرأ على قطاع الفندقة والضيافة واستمراره في عمليات التوسع والتطوير إقليمياَ وعالمياَ.

لمحة حول أكور

تقدم أكور، مجموعة الضيافة الرائدة عالمياً، تجارب متنوعة في أكثر من 110 دول وعلى امتداد أكثر من 5,700 عقار و10 آلاف من خيارات المأكولات والمشروبات ومرافق العافية ومساحات العمل المرنة. وتتميز المجموعة بواحدة من المحافظ الأكثر تنوعاً في قطاع الضيافة، إذ تضم أكثر من 40 علامة فندقية تتنوع بين الفاخرة والاقتصادية، بالإضافة إلى علامة إينيسمور المتخصصة بأسلوب الحياة العصرية. وتلتزم أكور باتخاذ خطوات إيجابية في مجالات أخلاقيات العمل والنزاهة، والسياحة المسؤولة، والتنمية المستدامة، والتوعية المجتمعية، والتنوع والشمول. وتأسست المجموعة في عام 1967 ويقع مقرها في فرنسا، وهي مدرجة في بورصة يورونكست باريس تحت الرمز (ISIN: FR0000120404) وفي سوق التداول خارج البورصة (Ticker: ACRFY) في الولايات المتحدة الأمريكية.

-انتهى-

#بياناتشركات