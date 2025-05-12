الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت مجموعة فنادق "إيرث"، الرائدة في تقديم مفاهيم ضيافة عصرية ومصمّمة للمسافر الباحث عن التجارب الفريدة، عن خطط توسّعها في السعودية وأوروبا، من خلال إطلاق عدد من الفنادق الحضرية المبتكرة في الرياض، جدة، لشبونة، وبورتو، باستثمارات تتجاوز 760 مليون ريال. تعكس هذه الوجهات التزام العلامة بالتصميم، والاستدامة، والتفاعل العميق مع الثقافة المحلية.

مع بداية خريف 2026، يستقبل "إيرث الرياض" ضيوفه في حي المعذر النابض بالحياة، بالقرب من المعالم الثقافية والمراكز الدبلوماسية. يضم الفندق 86 غرفة، واجنحة فاخرة دوبلكس، وشقق علوية، بتصاميم مستوحاة من روح المدينة وعراقتها. يهدف "إيرث الرياض" إلى أن يكون مساحة نابضة بالحياة، تجمع بين الضيوف والمقيمين في العاصمة من خلال ما يُعرف بـ "المساحة الثالثة"، اي أماكن مجتمعية تتجاوز حدود السكن والعمل حيث يحتضن الفندق فعاليات ثقافية وفنية، ويوفّر مطعمًا عصريًا، ومركزًا متكاملًا للعافية، وغرفة موسيقى، ومساحات عمل مشتركة، ونادٍ ترفيهي نهاري على السطح.

أما "إيرث جدة"، فمن المقرر افتتاحه نهاية 2027 على كورنيش البحر الأحمر، في موقع استثنائي يمنح المدينة أول مشروع فندقي وسكني متكامل من نوعه يشمل مركزًا للصحة والعافية يقدم علاجات مبتكرة وحديثة مثل العلاج بالتبريد، والطفو، وبرامج أداء بدني عالية المستوى، بالإضافة إلى مساحات عمل، وقاعات تجمعات، ومجموعة متاجر ومطاعم متنوعة مطلة على البحر ليكون أكثر من فندق: مساحة للحياة اليومية. يضم الفندق 110 غرفة و179 شقة فندقية مخدّمة، بتصاميم تمزج بين التراث الحجازي والحداثة، ليكون مثاليًا للعيش، والعمل، والاسترخاء في آن واحد.

"إيرث" ليست مجرد فندق – بل مساحة للحياة

وفي تعليق له، قال آلان حنين، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق إيرث: "ترتكز رؤيتنا في تقديم ضيافة تنبض بالتصميم وتركّز على الإنسان والمجتمع، وتتماهى بصدق مع الثقافة المحلية. مشاريعنا في الرياض وجدة ليست مجرد توسّع جغرافي، بل خطوة نحو صناعة لحظة ثقافية جديدة نعتز بالمشاركة في رسم ملامحها."

من جانبه، قال رامي مكرزل، الشريك المؤسس والمدير الإداري: "إيرث ليست فقط مكانًا للإقامة، بل مساحة نابضة تجمع بين العيش والعمل والإلهام. المملكة تمرّ بلحظة من التجدّد الإبداعي، ومن خلال ’إيرث الرياض‘ و’إيرث جدة‘، نفتح الأبواب لمجتمعات نابضة بالحياة لتجد في فنادقنا مكانًا يشبهها، سواء ليوم أو لعام كامل."

عن فنادق إيرث

تأسست فنادق إيرث في عام 2019 تحت مظلة "إكسبيرينتال هوسبيتاليتي"، لتقدم تجربة فندقية تتمحور حول التصميم، والمجتمعات، والاستدامة. تهدف فنادق إيرث إلى خلق مساحات تتيح للناس التواصل الحقيقي مع بعضهم البعض ومع البيئة المحيطة بهم، من خلال ضيافة تدمج بين الابتكار والراحة والوعي الثقافي.

تعتمد العلامة على مفهوم "حالة الأفوكادو الذهنية" – أسلوب حياة مخصص للمستكشفين ومحبي التجارب الأصيلة، حيث يجتمع فيه حس المغامرة مع الرفاهية اليومية. تقدم فنادق إيرث حلولًا تقنية متكاملة وتجربة رقمية سلسة، إلى جانب برامج عافية متطورة، ومساحات عمل، وعروض فنية محلية، ومأكولات موسمية عضوية تعتمد على مفهوم صفر نفايات.

خلال العامين المقبلين، تستعد فنادق إيرث لافتتاح خمسة مشاريع في مدن عالمية نابضة بالحياة. ينطلق أولها في بورتو، المدينة البرتغالية المدرجة على قائمة اليونسكو، في خريف 2026، والرياض في الفترة نفسها، وتليها دبي في نهاية العام ذاته، ثم لشبونة في مطلع 2027، وصولًا إلى جدة في نهاية العام ذاته.

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