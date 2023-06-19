النخيل للصناعات الورقية في أبوظبي ينتج رول ورق خام بوزن 13.2 جرام لكل متر مربع، بسرعة 2,222 متر في الدقيقة على مدار 24 ساعة وبمعدل كفاءة يتخطى 96%

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة فاين الصحية القابضة، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الصحة العامة وصناعة الورق الصحي، عن تسجيل مصنع النخيل للصناعات الورقية في أبوظبي التابع لها رقماً قياسياً على مستوى العالم في السرعة الإنتاجية.

وحقق المصنع الرقم القياسي الجديد باستخدام آلة المناديل الورقية التي تنتج رول الورق الخام بوزن 13.2 جرام لكل متر مربع، بمعدل 2,222 متراً في الدقيقة، حيث عملت على مدار 24 ساعة بمعدل كفاءة 96.5%. ويأتي تحقيق هذا الإنجاز بفضل عدة عوامل، بما في ذلك القدرات الاستثنائية التي يتمتع بها فريق الإنتاج، والالتزام الراسخ بثقافة تعزيز كفاءة العمليات واعتماد تقنية "أدفانتج دي سي تي Advantage DCT" لإنتاج المناديل الورقية من شركة فالميت. كما يعكس الرقم القياسي العالمي التزام مجموعة فاين الصحية القابضة بتوفير منتجات ذات جودة عالية .

وتجمع تقنية "أدفانتج دي سي تي Advantage DCT" بين مواكبة الاحتياجات الخاصة للمصنعين والخبرة التقنية الواسعة والمعارف العملية، لتقدم عملية تصنيع مناديل ورقية فائقة التطور. وتضمن التقنيات المتطورة كفاءة عالية في تصنيع منتجات المناديل الورقية عالية الجودة، باستخدام لب الخشب البكر.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ولفجانج ليد، رئيس العمليات وتطوير المنتجات لدى مجموعة فاين الصحية القابضة: "نفخر بهذا الإنجاز الاستثنائي، حيث يتطلب تحقيق رقم قياسي عالمي وجود فريق على مستوى عالي من الكفاءة إلى جانب توافر معدات فائقة التطور، حيث أظهر أعضاء فريقنا قدرتهم على تحقيق طموحاتنا بفضل تركيزهم وشغفهم ومهارتهم".

ومن جانبه، قال سمير مسعود، مدير إدارة سلسلة التوريد لدى مجموعة فاين الصحية القابضة في دولة الإمارات: "واصلت آلة أدفانتج دي سي تي العمل بطريقة مستقرة وفعالة طوال الوقت، مما أتاح لنا زيادة سرعتها عن المعدل الاعتيادي البالغ 2,000 متر في الدقيقة وصولاً إلى المعدل الذي نسجله اليوم. يسرني للغاية تحقيق هذا الإنجاز والوصول إلى معدل كفاءة يبلغ 96.5%".

ويأتي تسجيل هذا الرقم القياسي بفضل القيادة المتميزة من قبل خليل شوربجي، مدير العمليات في مصنع النخيل؛ وعبد الهادي الهادر، المدير الفني. وتم تسجيل هذا الرقم على إحدى الآلات من طراز "أدفانتج دي سي تي 200 Advantage DCT 200"، العاملة ضمن خط إنتاج المناديل الورقية بسرعة تصميمية 2,200 منديل في الدقيقة، ويبلغ عرض الآلة 5.6 متر وتتضمن أنظمة تحضير المخزون ومعدات داعمة. ونجح مصنع النخيل للصناعات الورقية في أبو ظبي بوضع معيار جديد للسرعة الإنتاجية ومعدل الكفاءة.

وأصبحت تقنية "أدفانتج دي سي تي Advantage DCT" معياراً عالمياً رائداً لإنتاج المناديل الورقية الصحية، حيث تشتهر بقدرتها على العمل وفق أفضل معايير الكفاءة في استهلاك الطاقة والتكلفة. وتضمن هذه التقنية الإنتاج المستدام لمناديل عالية الجودة مع استهلاك محدود للطاقة والمياه، فضلاً عن الكفاءة والموثوقية العالية وبتكاليف تشغيلية منخفضة. وتتوفر هذه الآلات بأحجام ومواصفات مختلفة لتلبي جميع متطلبات الإنتاج.

ويتوج الرقم القياسي الجديد إنجازات مجموعة فاين الصحية القابضة، التي حصلت على شهادة التميز في الاستدامة البيئية من علامة CHEP التجارية التابعة لشركة برامبلز، المزود العالمي الرائد لحلول سلسلة التوريد. كما يعكس الجهود الدؤوبة التي تبذلها المجموعة لاعتماد الممارسات المستدامة والحد من بصمتها البيئية.

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