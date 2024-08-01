دبي، الإمارات العربية المتحدة: في خطوةٍ تعكس مسيرة التطور والنمو، أعلنت مجموعة عبد الواحد الرستماني، إحدى المجموعات الرائدة في البلاد والوكيل الحصري لزيكر في الإمارات العربية المتحدة، العلامة التجارية العالمية للسيارات الكهربائية الفاخرة تحت إشراف مجموعة جيلي القابضة، عن افتتاح ZEEKR Space ، أول صالة عرض متخصصة لزيكر في دولة الامارات. وتجسد صالة العرض الجديدة، التزام زيكر بتزويد العملاء بتجربة سلسلة واستثنائية.

صُممت صالة ZEEKR Space ، التي تتواجد على طريق الشيخ زايد، لتوفير تجارب رقمية استثنائية لعشاق السيارات الكهربائية. ويمكن للزوار استكشاف الطرازات الجديدة للعلامة التجارية، التي تتميز بالأداء العالي والتكنولوجيا المبتكرة والتصميم المتميز ZEEKR 001 و ZEEKR X.

حضر حفل إفتتاح ZEEKR Space، السيد مارس شين، نائب رئيس شركة ZEEKR للتكنولوجيا الذكية، والسيد ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لمجموعة عبد الواحد الرستماني للسيارات ورئيس مجلس إدارة شركة ZEEKR PAB، والسيد روبرتو كولوتشي، رئيس زيكر في مجموعة عبد الواحد الرستماني، إلى جانب عدد من الضيوف وممثلي وسائل الإعلام وكبار المسؤولين الإداريين في مجموعة عبد الواحد الرستماني و زيكر.

وشهد هذا الحدث، تسليم مفاتيح سيارة ZEEKR 001 للسيد إيليا ستروييف، مدير شركة Yeti Car Rental، الأمر الذي يُشكل خطوة بارزة على مستوى الشراكات مع شركات الأساطيل الخاصة بالعلامة التجارية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال السيد ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لمجموعة عبد الواحد الرستماني للسيارات ورئيس مجلس إدارة شركة ZEEKR PAB: من خلال شراكتنا القيمة مع زيكر، نحن فخورون باطلاق أول صالة عرض ZEEKR في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُشكل هذا الإنجاز، دلالة واضحة على رؤيتنا المشتركة، المتمثلة في توفير الحلول التي تركز على العملاء، والتي من شأنها تعزيز قطاع السيارات. كما تعكس صالة عرض زيكر الجديدة ZEEKR Space ريادة مجموعة عبد الواحد الرستماني على مدار أكثر من 50 عامًا في مختلف المجالات، منها مجال التنقل المستدام، والتزامها في توفير تجربة تنقل استثنائية وتحقيق أعلى مستويات التميّز في قطاع السيارات."

من جهته قال السيد مارس شين نائب رئيس شركة ZEEKR للتكنولوجيا الذكية: "يسعدنا أن نفتتح أول صالة عرض ومركز خدمة زيكر، في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تُعتبر سوقاً رئيسياً في إطار استراتيجيتنا للتوسع العالمي. تُجسد ZEEKR Space وZEEKR Care التزامنا بالابتكار والاستدامة والتميّز في قطاع السيارات الكهربائية. ومن خلال شراكتنا مع مجموعة عبد الواحد الرستماني، أتيحت لنا الفرصة لنقدم لعملائنا المتميزين في هذه المنطقة سيارة ZEEKR 001 وZEEKR X، ونحن على ثقة من أن التقنيات المتقدمة التي تتمتع بها طرازاتنا وتصميمها الفريد، ستحظى بالتقدير والاهتمام بين العملاء. ونتطلع عبر شراكتنا مع مجموعة عبد الواحد الرستماني، إلى قيادة ودفع مستقبل التنقل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز العلاقات والروابط والتفاعل مع عملائنا وشركائنا".

تعرض صالة ZEEKR Space الجديدة، الطراز الرئيسي للعلامة التجارية، سيارة ZEEKR 001. يتميز هذا الطراز بمكابح الطوارئ الكهربائية العالية الكفاءة، ومجهز بمجموعة WLTP الرائعة التي تصل إلى 620 كيلومترًا بشحنة واحدة فقط، وقدرات قيادة ذاتية متقدمة، وتصميم ديناميكي هوائي أنيق. كما يمكن استكشاف ZEEKR X، وهي سيارة دفع رباعي كهربائية مدمجة ومجهزة أيضاً بمجموعة WLTP التي تصل إلى 440 كيلومترًا بشحنة واحدة، ومساحة داخلية متعددة الاستخدامات وميزات أمان حديثة، ما يجعلها مثالية للقيادة على طرقات المدينة.

تعمل مجموعة عبد الواحد الرستماني على رفع مستوى تجربة العملاء من خلال إطلاق مركز خدمات ZEEKR Care، وهو مركز خدمة متخصص يقع في منطقة ديرة في دبي. بعيداً عما يقدمة المركز من إمكانية الوصول المباشر إلى قطع الغيار ذات الجودة العالية، تضم هذه المنشأة فريق عمل متخصص من تقنيي السيارات الكهربائية الذين يقدمون خدمة من الدرجة الأولى لكل مركبة من مركبات زيكر. ويساهم هذا النهج الشامل في إعادة تعريف عملية دعم ورضا العملاء، ما يؤكد على مستويات التميّز والتناغم مع صالة العرض، ويعزز مسيرة المجموعة وجهودها لتحقيق الموثوقية والطمأنينة وراحة البال، ويؤكد على تفاني مجموعة عبد الواحد الرستماني في نسج علاقة دائمة ومتميزة مع العملاء.

يمكن زيارة صالة ZEEKR Space لاستكشاف طرازي ZEEKR 001 و ZEEKR Xمباشرةً وحجز موعد لاختبار القيادة. لضمان الحصول على خدمات ما بعد البيع بسهولة وسلاسة، كما يتم تحديد موعد الخدمة الخاص بالعملاء في مركز الخدمة ZEEKR CARE. للمزيد من المعلومات، يمكن زيارة Zeekr.ae او الاتصال على ZEEKR800.

نبذة عن مجموعة عبدالواحد الرستماني:

تعتبر مجموعة عبدالواحد الرستماني التي تأسست عام 1954 بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، إحدى أشهر مجموعات الأعمال الرائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث يعمل بها 3,000 موظف، ويتجاوز حجم مبيعاتها ملياري دولار. وتتمتع المجموعة بحضور واسع في الإمارات والهند والمملكة المتحدة. وتعمل شركاتها عبر طيف متنوع من القطاعات، بما في ذلك السيارات والعقارات والتجزئة وحلول الإضاءة والسفر والخدمات اللوجستية. وتعدّ العربية للسيارات، إحدى شركاتها الشهيرة عالمياً، كونها الوكيل الحصري لعلامات نيسان وإنفينيتي ورينو في دبي والإمارات الشمالية. وتواصل المجموعة الإسهام في إثراء حياة عملائها من خلال منتجاتها وخدماتها المبتكرة وحلولها المستدامة في السوق.

نبذة عن شركة ZEEKR:

ZEEKRهي علامة تجارية عالمية متميزة لتكنولوجيا التنقل الكهربائي، تهدف إلى إنشاء منظومة بيئية متكاملة تماماً وتلبي احتياجات المستخدمين، والتي تعتمد على الابتكار كركيزة ومعيار أساسي. وتستخدم العلامة التجارية بنية التجربة المستدامة (SEA) وتتضمن تقنيات البطاريات الخاصة بها، أنظمة إدارة البطاريات، تقنيات المحركات الكهربائية وسلاسل توريد السيارات الكهربائية. وتتميزZEEKR بقيمها التي تتلخص بالمساواة والتنوع والاستدامة. ويتمثل طموحها بأن تصبح مزود حقيقي لحلول التنقل.

تمتلك ZEEKR مركز البحث والتطوير الخاص بها في نينغبو وهانغتشو وجوتنبرج وشنغهاي، مع أحدث المرافق والخبرة العالمية. ويعمل الفريق الهندسي على التقنيات الأساسية مثل هياكل المركبات ومجموعة نقل الحركة والهيكل وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة، كما يتعاونون مع الشركات الناشئة ومراكز الابتكار والجامعات في السويد وحول العالم، لتمهيد الطريق نحو التنقل المستدام في المستقبل.

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