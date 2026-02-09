القاهرة، أعلنت اليوم مجموعة طلعت مصطفى(TMG)، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري والسياحي، ومنصة مصر للتعليم(EEP)، أكبر وأسرع مزود لخدمات التعليم نموًا في مصر، والمملوكة لصندوق مصر للتعليم (وهو صندوق تُديره وتدعمه إي اف چي هيرميس)، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي لتأسيس جامعة خاصة داخل نور سيتي (نور)، أحد المشروعات العمرانية المتكاملة التي تطورها مجموعة طلعت مصطفى بشرق القاهرة.

وسيتم تطوير الجامعة الجديدة على قطعة أرض مخصصة داخل مشروع نور، لتقديم تعليم عالي الجودة عبر مجموعة متنوعة من الكليات، مدعومة بشراكات واعتمادات أكاديمية دولية. ويهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على التعليم الجامعي الخاص في القاهرة الكبرى، ولا سيما في شرق القاهرة، التي تشهد نمواً سكانياً قوياً، وارتفاعاً في مستويات الدخل، إلى جانب محدودية عدد الجامعات الخاصة المتميزة.

تضم محفظة التعليم الخاصة بمنصة مصر للتعليم (EEP) حاليًا 23(i):مدرسة وحضانة منتشرة في أنحاء مصر، تقدم خمسة مناهج تعليمية (البريطاني، والأمريكي، والبكالوريا الدولية، والمونتيسوري، والوطني) لأكثر من 15 ألف طالب مسجل، و(ii)سلاح التلميذ، المطور الرائد للمحتوى التعليمي في مصر، والذي يخدم ما بين 3 إلى 4 ملايين طالب سنويًا.

وتمثل هذه الشراكة دخول منصة مصر للتعليم (EEP) إلى قطاع التعليم العالي سريع النمو، كما تبني على التعاون الناجح بين منصة مصر للتعليم ومجموعة طلعت مصطفى، والذي يشمل حالياً خمس مدارس تخدم حاليًا نحو 9 آلاف طالب عبر المجتمعات العمرانية المتنامية التابعة لمجموعة طلعت مصطفى في مدينتي والرحاب. وقد حققت هذه الأصول أداءً تشغيلياً قوياً، بما يعكس التزام الطرفين المشترك بتقديم تعليم عالي الجودة داخل مجتمعات مجموعة طلعت مصطفى.

وأكد الأستاذ/ هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع منصة مصر للتعليم يأتي في إطار رؤية المجموعة لتقديم نموذج متكامل للمدن الذكية المستدامة والمتطورة، مشيرًا إلى أن تأسيس جامعة خاصة داخل مدينة نور يمثل خطوة محورية في دعم قطاع التعليم الجامعي والاستثمار في بناء الإنسان وصناعة المستقبل وخدمة المجتمع في كافة المجالات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورفع جودة الخدمات التعليمية.

وأضاف أن إنشاء الجامعة الجديدة يأتي ضمن حزمة الخدمات المتكاملة التي تحرص مجموعة طلعت مصطفى على توفيرها داخل مدينة نور – على غرار كافة مدن المجموعة - بما يضمن تقديم خدمات تعليمية متميزة وفق أحدث المعايير العالمية، ويسهم في خلق بيئة تعليمية متطورة تخدم سكان المدينة والمناطق المحيطة بها، وتعزز من مكانة مدينة نور كوجهة متكاملة للحياة العصرية.

ومن جانبه، علّق الأستاذ كريم موسى، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة إي اف چي هيرميس، إحدى شركات مجموعة إي اف چي القابضة، قائلاً:"نحن متحمسون لدخول قطاع التعليم العالي بالشراكة مع شريكنا العريق ذو السمعة المرموقة، مجموعة طلعت مصطفى. وتمثل هذه الشراكة محطة محورية في مسيرة منصة مصر للتعليم، حيث تستكمل منظومتنا التعليمية المتكاملة التي تمتد من مرحلة ما قبل رياض الأطفال وحتى التعليم قبل الجامعي، إلى جانب المحتوى التعليمي، ومنصات التعليم الرقمية، وخدمات النقل المدرسي. ومن خلال البناء على القاعدة القوية لمنصة مصر للتعليم في مراحل ما قبل التعليم الجامعي والاستفادة من منصتنا المتكاملة وقدراتنا التشغيلية، ستستفيد الجامعة من شبكة مدارسنا المتنامية لتعزيز ودعم معدلات الالتحاق على المدى الطويل، مع تمكيننا من تقديم تعليم جامعي عالي الجودة وملائم لاحتياجات سوق العمل. كما تمثل هذه الخطوة تقدماً مهماً على طريق إدراج منصة مصر للتعليم في أسواق المال، مدعومة بشراكة استراتيجية طويلة الأجل مع مجموعة طلعت مصطفى."

قامت شركة إي اف چي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب بدور المستشار المالي الأوحد لهذه الشراكة الاستراتيجية.

وتخضع هذه الصفقة لاستيفاء عدد من الشروط والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

عن مجموعة طلعت مصطفى:

تعد مجموعة طلعت مصطفى أكبر مطور عقاري وسياحي في مصر، وواحدة من كبرى المؤسسات المتكاملة في مصر والشرق الأوسط، نجحت على مدى نحو 55 عاماً في تأسيس مدن ومجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات ومستدامة قائمة بذاتها بمختلف ربوع مصر، على غرار مدينتي والرحاب ونور في شرق القاهرة ، وساوث ميد بالساحل الشمالي الغربي، ومدينة بنان الرياض بالمملكة العربية السعودية، ومشروعي "جود" و "يامال" بسلطنة عمان. وتُصنف طلعت مصطفى ضمن أكبر 6% من الشركات في الأسواق الناشئة في افريقيا والشرق الأوسط وامريكا اللاتينية بقيمة سوقية تتجاوز 149 مليار جنيه بما يعادل 3,1 مليار دولار، كما تمتلك المجموعة أكبر محفظة أراض في مصر، تجاوزت مساحتها الآن 115 ملايين متر مربع، ووصل عدد قاطني مشروعاتها الى أكثر من 1.5 مليون نسمة، وتخطط لتقديم تجربتها الفريدة في مجال التطوير العقاري لأكثر من 1.5 مليون نسمة جديدة سواء في السعودية او عمان أو العراق خلال الفترة من 2025 حتى 2030.

عن منصة مصر للتعليم:

تُعد منصة مصر للتعليم، التابعة لصندوق مصر للتعليم (المدار من قبل إي اف چي هيرميس)، إحدى المنصات الرائدة في مجال التعليم من مرحلة ما قبل الروضة وحتى الصف الثاني عشر (Pre-K–12) في مصر، ويقودها فريق إدارة عالمي المستوى أشرف على التوسع الناجح للمنصة ودمج وانشاء 25 كيانًا تعليميًا عبر عدة علامات تعليمية كبرى مثل مدارس جيمس العالمية، اكاديميات جياة الدولية، حضانات تريليوم وبيتالز وسلاح التلميذ. ومنذ تأسيسها في عام 2019، نجحت منصة مصر للتعليم في بناء منظومة تعليمية متميزة تضم أكثر من 5,000 مدرس وموظف وتقدم خدماتها التعليمية حالياً لأكثر من 15,000 طالب مسجل في شبكة اصولها التعليمية المتنامية والمنتشرة على مستوى جمهورية مصر العربية بالإضافة الى أكثر من 3 مليون طالب سنويا يستفيدون من منصات سلاح التلميذ التعليمية، مدعومة بسجل قوي من الأداء التشغيلي والمالي.

عن مجموعة إي اف چي القابضة:

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 7 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أكثر من أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنميه، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية للمشروعات متناهية الصغر، وأصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، وشركة إي اف چي لتمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.

نفخر بالتواجد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | البحرين | كينيا | نيجيريا

للاطلاع على المزيد، يُرجى زيارة: www.efghldg.com

