سيصل مجموع فنادق المجموعة إلى 20 فندقًا بحلول 2026

تعمل مجموعة صن سيت للضيافة وهي المجموعة الرائدة متعددة الجنسيات في مجال الضيافة العصرية، على توسيع أعمالها الفندقية من خلال إطلاق شركة صن سيت للفنادق والمنتجعات، وهي شركة عالمية متكاملة تشرف على العلامات التجارية الفندقية المختلفة لمجموعة صن سيت للضيافة. تدير الشركة حاليًا أربعة فنادق في تركيا وإسبانيا ولبنان، وتخطط لإضافة المزيد خلال السنوات القليلة المقبلة لتضم محفظتها أكثر من 20 فندقًا ومنتجعًا، في مواقع حصرية حول العالم، وذلك بحلول عام 2026.

في عام 2021، قدمت مجموعة صن سيت للضيافة علامتها التجارية الفندقية الرائدة METT، مع افتتاح فندق METT Hotel & Beach Resort Bodrum، تركيا. ومنذ ذلك الحين، حقق فندق METT نجاحًا باهرًا، حيث تمت الإشادة به ضمن قائمة مجلة TIME السنوية لأفضل الأماكن في العالم وحصل على لقب الفندق الدولي الجديد المفضل من Condé Nast Traveler في حفل توزيع جوائز اختيار القراء، من بين العديد من الجوائز الأخرى. كما قدمت مجموعة صن سيت للضيافة أيضًا فندق METT Hotel & Beach Resort MARBELLA-ESTEPONA المقام على شاطئ البحر والذي يضم 250 غرفة في ملقة بإسبانيا، بالإضافة إلى منتجع Azure Beach في لبنان، وفندق Yalikavak Marina من مجموعة Social Living CollectionTM - العلامة التجارية التابعة لمجموعة صن سيت للضيافة المتخصصة في الفنادق البوتيكية التي تقدم تجارب محلية الطراز في مواقع فريدة حول العالم.

تعلن مجموعة صن سيت للضيافة أيضًا عن إطلاق فنادق SOMOS، وهي علامة تجارية فندقية جديدة ستغير طريقة خوض تجارب المطاعم والترفيه والإقامة. فنادق SOMOS عبارة عن مزيج من فندق عصري ونادي أعضاء، وهي مصممة لتكون محطة مزدهرة في مجال تقديم الطعام والفن والثقافة. سيتم افتتاح فندق SOMOS المكون من 250 غرفة في بالي عام 2025. ويقع هذا المنتجع الاستوائي في مدينة أولواتو الصاخبة وسيقدم تجارب متنوعة لتناول الطعام والتواصل الاجتماعي مثل مساحة العمل المشتركة ومرافق صالة الألعاب الرياضية كبيرة الحجم وغير ذلك الكثير. تمثل SOMOS Bali أول خطوات هذه العلامة التجارية في جميع أنحاء العالم، مع خطط طموحة للتوسع بما في ذلك إقامة فروع في دبي ولندن وسييم ريب وبرشلونة.

يمثل الربع الأخير من عام 2023 مرحلة توسع هائلة لمجموعة صن سيت للضيافة مع إطلاق Sunset Hotels & Resorts، التي ستدير 5 فنادق جديدة في إندونيسيا، سيتم افتتاح اثنين منها خلال الأشهر الستة المقبلة. وتدور حاليًا نقاشات بشأن مجموعة مثيرة من الفنادق الإضافية، مع مشاريع تطوير في إيطاليا والمملكة المتحدة والبحرين وإندونيسيا والجبل الأسود وإسبانيا والمغرب والإمارات العربية المتحدة وفيتنام.

لدعم هذا المشروع الجديد، تعلن مجموعة صن سيت للضيافة عن تعيين خايمي بوكسو كلوس، رئيسًا تنفيذيًا لشركة صن سيت للفنادق والمنتجعات . يتمتع خايمي بخبرة تزيد عن 30 عامًا في هذا المنصب، وسيقود وفريقه الفندقي العالمي التفاني، فنادق ومنتجعات المجموعة الأم وعلى ان تشهد أعمالها نموًا كبيرًا في ظل قيادتهم.

وأكد خايمي بوكسو كلوس، الرئيس التنفيذي لشركة صن سيت للفنادق والمنتجعات "أنا فخور بأن أكون جزءًا من هذا الإنجاز الرئيسي لمجموعة صن سيت للضيافة مع إطلاق شركة صن سيت للفنادق والمنتجعات التي تتحول إلى محرك رئيسي لنمو الشركة. بدأت رحلتنا إلى قطاع الفنادق في عام 2021، ومنذ ذلك الحين نمت أعمالنا الفندقية بشكل مطرد، حيث ندير حاليًا أربعة فنادق. ومع إطلاق شركة صن سيت للفنادق والمنتجعات، سنعمل على تسريع توسعنا في هذا القطاع، وإنشاء مجموعة فريدة من فنادق الضيافة الرائعة حول العالم".

شدد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة صن سيت للضيافة، أنطونيو جونزاليس، على التزام المجموعة بقيادة استراتيجية التوسع العالمية الخاصة بها مع شركة صن سيت للفنادق والمنتجعات، قائلا "إن النمو الهائل لمجموعة صن سيت للضيافة هو شهادة على التزامنا بتقديم تجارب استثنائية في جميع أنحاء العالم. في عام 2023 حققنا نجاحات عظيمة، مع تواجدنا في 16 دولة، ما وضع شركتنا في موقع مثالي لبدء المرحلة التالية من النمو. نحن متحمسون لزيادة محفظة فنادقنا من خلال فريق فندقي متخصص وموارد إضافية، ما سيساهم بلا شك في تقديم تجارب أسلوب حياة عصرية وفريدة من نوعها لمجموعة صن سيت للضيافة في جميع أنحاء العالم".

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نبذة عن مجموعة صن سيت للضيافة

مجموعة صن سيت للضيافة هي مجموعة متعددة الجنسيات رائدة في قطاع الضيافة العصرية، تملك علامات متعددة تشمل الفنادق والمنتجعات والمطاعم والنوادي الشاطئية والنوادي الليلية ومراكز اللياقة البدنية وغيرها من علامات الضيافة العصرية.

تدير مجموعة صن سيت للضيافة أكثر من 50 موقعا في 16 دولة مع الالتزام بتقديم تجارب ضيافة أصيلة ومتنوعة تجمع الناس معًا في جميع أنحاء العالم.

تتضمن محفظة مجموعة صن سيت للضيافة علامات مشهود بها بما في ذلك فنادق ومنتجعات METT، وAzure Beach، وSUSHISAMBA، وDrift Beach Club، وAURA، وDREAM، وL’Amo Bistro del Mare، وGoldfish، وIsola، وRaise Fitness & Wellness، وغيرها الكثير.

شهد عام 2023 افتتاح فندق METT Hotel & Beach Resort Marbella، وفندق Yalikavak Marina Bodrum، وAmmos Ibiza، وAzure Beach Marbella، وIsola in Bozneika & Marbella، وBar de Lola Marbella، وMOTT32 Dubai، وSignor Sassi Dubai، وMood Jordan، وRaise Marbella، وSantana Bali.

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