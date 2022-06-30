تركز الخطة الاستراتيجية الشاملة بشكل أكبر على مجالات النمو الرئيسة بعد النمو الهائل الذي حققته المجموعة في السنة المالية 2021-2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "شيرإت" SHAREit، الشركة العالمية الرائدة في تكنولوجيا الإنترنت وعمليات الشمول الرقمي والمالي في الأسواق الكبيرة، اليوم عن توسعها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز مكانتها الريادية في المنطقة.

وقد ساهم نموذج التشغيل واسع النطاق لمجموعة شيرإت في توسيع شبكة أعمالها لتصل إلى 150 دولة ومنطقة بـ 45 لغة، حيث استفادت الشركة من استراتيجيتها العالمية للنمو لتحقيق ارتفاع في الإيرادات بنسبة 220٪ في السنة المالية 2021-2022. وفي إطار جهودها للتكيف مع التغيرات وومواكبة متطلبات بيئة الأعمال العالمية المتطورة، تتخذ الشركة خطوات جديدة لتحديد أولويات جهودها الابتكارية حول فرص النمو في أسواق متعددة بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وإندونيسيا والفلبين وباكستان وبنغلاديش وإسرائيل.

وقال أروناب مادهور ، نائب الرئيس الإقليمي ورئيس أعمال مجموعة شيرإت SHAREit في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا "تهدف خططنا الجديدة إلى دعم استراتيجيتنا التنموية بشكل فعال وزيادة عروض الخدمات والحلول ذات القيمة المضافة التي نقدمها للعملاء. وفي أعقاب مسار النمو التصاعدي الذي شهدته أعمالنا في السنة المالية 2021-2022، قمنا بصياغة سلسلة من الإجراءات والخطط المصممة لترسيخ ريادة شركتنا وضمان تمتعها بمنهجية عمل مناسبة من شانها المساعدة في تحقيق تقدم مستدام وطويل الأجل في قطاع التكنولوجيا".

ويوفر تطبيق شيرإت لمشاركة الملفات أيضاً أدوات متعددة لتعزيز تجربة استخدام الهاتف المحمول، ما يمكّن المستخدمين من زيادة مستوى إنتاجييتم. ويتضمن ذلك إدارة الملفات وتنظيف ذاكرة التخزين المؤقت ونقل حزم موارد اللعبة بنقرة واحدة وتسريع أداء الهاتف وتوفير طاقة البطارية.

وأضاف مادهور: "ينصب تركيزنا في العام المالي الجديد على النمو في قطاعات مثل التجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية، والتجزئة، والخدمات المصرفية، والعملات المشفرة، وتكنولوجيا الأغذية، والسفر. كما نركز أيضاً على أسواق النمو في المنطقة مثل المملكة العربية السعودية ومصر. وسيكون هدفنا هو ضمان إضافة معدلات أعلى من القيمة والنمو لشركائنا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من خلال رفدهم بحلول قوية لتعزيز الأداء".

جدير بالذكر أن الشركة حققت نمواً لافتاً خلال الفنرة الماضية، كما يواصل تطبيق شيرإت طريقه إلى المراكز الأولى في تصنيفات مؤشر AppsFlyer التي تم الكشف عنها مؤخراً لمختلف الفئات والمناطق، حيث احتل التطبيق المرتبة الرابعة عالمياً من حيث الحجم وتصنيفات القوة ضمن الفئات غير المخصصة للألعاب

والمرتبة السابعة في مؤشر عمليات الشراء داخل التطبيق (IAP) عبر جميع الفئات، وفقاً للإصدار الرابع عشر من تقرير AppsFlyer الذي تم إصداره في عام 2022.

ومن خلال التركيز المتجدد على أهدافها، تعمل مجموعة شيرإت SHAREit على مواءمة عرض القيمة واستراتيجيتها وثقافتها لإشراك كامل منظومتها. وتتمحور منصتها الإعلانية حول تلبية احتياجات العملاء العالميين في مجالات متعددة، حيث تعمل مجموعة شيرإت مع أكثر من 700 معلن عالمي لمساعدتهم في حملات التوعية واستقطاب المستخدمين وتحقيق الإيرادات من التطبيقات بشكل سلس عبر شبكات جمهور واسعة النطاق.

كما تدعم مجموعة شيرإت SHAREit العلامات التجارية باستمرار لدفع عجلة النمو وزيادة الإيرادات من خلال الاستحواذ على حصة عالية من المستخدمين الذين يدفعون لقاء الخدمات. وحققت المنصة الإعلانية للشركة نمواً في الإيرادات بمقدار ثلاثة أضعاف في العام المالي 2021-2022. وينعكس هذا أيضاً في قاعدة عملاء الشركة، والتي شهدت معدل نمو سنوي يقارب 30٪ في عام 2022 - ما يشير إلى الأداء والنمو المستدامين للشركة على المدى الطويل.

لمزيد من المعلومات حول مجموعة شيرإت، يرجى زيارة الموقع الالكتروني: www.ushareit.com تواصل مع فريق مجموعة شيرإت لمعرفة المزيد حول حلول التسويق الخاصة بهم.

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نبذة عن مجموعة "شيرإت " SHAREit"

مجموعة "شيرإت" شركة عالمية لتكنولوجيا الإنترنت أطلقت مجموعة من التطبيقات، والتي تم تثبيتها من قبل ما يقرب من 2.4 مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم، بنا في ذلك تطبيقها الأساسيSHAREit . تتراوح هذه الأدوات من الأدوات الشائعة في مساحة المرافق إلى تطبيقات محتوى الترفيه الرقمي. وتصل شبكة أعمالها إلى ما يصل إلى 150 دولة، وتعمل في 45 لغة مختلفة. وتهدف SHAREit إلى مساعدة العلامات التجارية على تحقيق أهداف أعمالها والمستخدمين للوصول إلى محتوى رقمي سلس بأرقى جودة ممكنة.

وفقًا للنسخةAppsFlyer من مؤشر أداء XIII للنصف الاول من عام 2021، احتلت SHAREit المرتبة الرابعة لناشر الوسائط على مستوى العالم بعد Google و Facebook و TikTok في تصنيفات الحجم لمؤشر IAP عبر جميع الفئات. ويتمثل هدفها في مساعدة العلامات التجارية لتحقيق أهداف أعمالهم وتمكين المستخدمين من الوصول إلى محتوى رقمي سلس بأعلى جودة ممكنة.